Βάλντις Ντομπρόβσκις: Η Ελλάδα να παραμείνει σε πορεία συμμόρφωσης

Τον επόμενο Αύγουστο πρέπει η Ελλάδα να μεταβεί σε υψηλότερα επίπεδα χρηματοδότησης από τα κονδύλια συνοχής για να αποφύγει μείωση ρυθμού ανάπτυξης, λέει ο επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις

Συνεντεύξεις 27.11.2025, 07:43
Βάλντις Ντομπρόβσκις: Η Ελλάδα να παραμείνει σε πορεία συμμόρφωσης
Συνέντευξη Μαρία Βασιλείου

Να παραμείνει η Ελλάδα εντός των στόχων αύξησης των καθαρών της δαπανών συστήνει ο επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις στη συνέντευξη που παραχώρησε χθες στα «ΝΕΑ» και σε μικρή ομάδα ευρωπαϊκών εφημερίδων με αφορμή τις φθινοπωρινές συστάσεις της Κομισιόν προς τα κράτη – μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026.

«Με δεδομένο το δύσκολο εξωτερικό περιβάλλον πρέπει να εργαστούμε για να απελευθερώσουμε την οικονομική ανάπτυξη εντός της ΕΕ»

Ο Ντομπρόβσκις τονίζει επίσης ότι καθώς ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης (RRF) τον επόμενο Αύγουστο θα πρέπει η Ελλάδα να μεταβεί σε υψηλότερα επίπεδα χρηματοδότησης από τα κονδύλια συνοχής για να αποφύγει μείωση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης.

Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης αποτελεί, άλλωστε, σύσταση που απηύθυνε ο Ντομπρόβσκις συνολικά στην ΕΕ. «Με δεδομένο το δύσκολο εξωτερικό περιβάλλον πρέπει να εργαστούμε για να απελευθερώσουμε την οικονομική ανάπτυξη εντός της ΕΕ» είπε, τονίζοντας ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της παραγωγικότητας αποτελούν «ύψιστη προτεραιότητα», ενώ ενέταξε στο πλαίσιο αυτό και την αντιμετώπιση των εμποδίων στην αμυντική βιομηχανία.

Παράλληλα, συνέστησε στα κράτη – μέλη «να επικεντρωθούν στην εφαρμογή των σχεδίων RRF» καθώς πλησιάσει η καταληκτική ημερομηνία του Ταμείου το επόμενο έτος. «Είναι προφανώς σημαντική δεδομένων των τεράστιων απαιτήσεων για τα δημόσια οικονομικά, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν και κίνδυνοι βιωσιμότητας σε ορισμένα μέλη» είπε. «Τα επίπεδα ελλείμματος και χρέους της ευρωζώνης σημείωσαν μείωση τα προηγούμενα χρόνια, αλλά άρχισαν φέτος να αυξάνονται ξανά. Πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση» τόνισε.

Οι αξιολογήσεις

Βάσει της αξιολόγησης των σχεδίων των προϋπολογισμών του 2026 και της συμμόρφωσης με τα μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά και διαρθρωτικά σχέδια η Κομισιόν συμπέρανε, όπως είπε ο Ντομπρόβσκις, ότι 12 κράτη – μέλη της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, συμμορφώνονται με τη συνιστώμενη καθαρή αύξηση δαπανών (Λουξεμβούργο, Φινλανδία, Γερμανία, Εσθονία, Ελλάδα, Λετονία, Ιταλία, Σλοβακία, Γαλλία, Κύπρος, Ιρλανδία, Πορτογαλία).

Τρία αξιολογούνται ότι διατρέχουν κίνδυνο μη συμμόρφωσης (Κροατία, Λιθουανία, Σλοβενία), ενώ δύο διατρέχουν κίνδυνο ουσιώδους μη συμμόρφωσης (Μάλτα, Ολλανδία). Οσον αφορά τα υπόλοιπα κράτη της ΕΕ, επτά αξιολογούνται ως συμμορφούμενα (Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία, Δανία, Σουηδία, Πολωνία, Ρουμανία), τρία ως διατρέχοντα κίνδυνο μη συμμόρφωσης (Βουλγαρία, Ουγγαρία και Ισπανία), ενώ η Κομισιόν θεωρεί ότι δικαιολογείται η έναρξη διαδικασιών υπερβολικού ελλείμματος για τη Φινλανδία, αλλά όχι για τη Γερμανία, οι οποίες ξεπερνούν το όριο 3% στο έλλειμμα.

Ειδικότερα για την Ελλάδα και συγκεκριμένα για το πώς θα διασφαλίσει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης δεν θα μειωθεί σημαντικά σε μερικά χρόνια, όταν εξαντληθούν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, ο Ντομπρόβσκις πρότεινε να υπάρξει «επιτάχυνση και αύξηση των επενδύσεων» μέσω των κονδυλίων συνοχής. «Είναι σημαντικό τα κράτη – μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία και, καθώς το RRF θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο, να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση σε υψηλότερα επίπεδα χρηματοδότησης από το Ταμείο Συνοχής».

Σημειώνοντας ότι για την Ελλάδα «αναμένουμε σχετικά καλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης» 2,1% φέτος, 2,2% του χρόνου και 1,7% το 2027, τόνισε ότι «η αποτελεσματική χρήση της διαθέσιμης χρηματοδότησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων συνοχής, θα είναι προφανώς σημαντική για την επίτευξη αυτής της ανάπτυξης».

153 τροποποιήσεις

Σχετικά με τις 153 τροποποιήσεις που περιέλαβε η Ελλάδα στο αναθεωρημένο σχέδιο RRF, που υπέβαλε στην Κομισιόν στις αρχές Νοεμβρίου, αφορούσαν τροποποιήσεις σε «έργα και μέτρα που δεν είναι πλέον εφικτά» όπως είπε ο αρμόδιος επίτροπος.

Κατά την άποψή του η Ελλάδα «παρουσίασε εναλλακτικές λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν έως την προθεσμία του Αυγούστου 2026». Σημείωσε ότι υπάρχει επίσης «μείωση του διοικητικού φόρτου, μείωση ορισμένων ορόσημων και στόχων, απλοποίηση της λειτουργίας τους, αφαίρεση ορισμένων στοιχείων που πιθανώς είναι ήδη λεπτομερή αλλά όχι κρίσιμα για την επίτευξη των στόχων πολιτικής που ορίζονται σε συγκεκριμένα μέτρα. Αυτή η προσέγγιση που ακολουθεί η Ελλάδα είναι σύμφωνη με αυτά που έχουμε συστήσει».

Σχετικά με την αύξηση των δαπανών λόγω παροχών κ.λπ., που περιλαμβάνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού, ο Ντομπρόβσκις είπε ότι η Ελλάδα «είναι σημαντικό να παραμείνει στην πορεία συμμόρφωσης με τη μέγιστη αύξηση των δαπανών» που προβλέπεται στο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό διαρθρωτικό της σχέδιο, δεδομένου, άλλωστε και «του πολύ υψηλού λόγου χρέους προς ΑΕΠ, ο οποίος παραμένει ο υψηλότερος στην ΕΕ».

Τόνισε πάντως ότι η χώρα «βρίσκεται σε ισχυρή δημοσιονομική θέση» αναφερόμενος στα πλεονάσματα, που καταγράφει, και σε αυτά που αναμένονται φέτος και του χρόνου, προσθέτοντας, όμως, ότι αναμένονται «με φθίνουσα πορεία». Αλλωστε, βάσει της έκθεσης για τη μεταπρογραμματική εποπτεία, η οποία δόθηκε επίσης χθες στη δημοσιότητα, η Ελλάδα διατηρεί την ικανότητα εξυπηρέτησης του χρέους τους. Ομως, η χώρα παραμένει ένα από τα επτά κράτη – μέλη που βρίσκονται σε διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών, για τα οποία θα γίνει εις βάθος αξιολόγηση τους επόμενους μήνες.

Για τη Γαλλία

Σχετικά με τη Γαλλία, όπου απορρίφθηκε την Παρασκευή ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους, ο κ. Ντομπρόβσκις είπε ότι η αξιολόγηση βασίστηκε στο σχέδιο προϋπολογισμού που έχει υποβληθεί από τη Γαλλία στην Επιτροπή, συστήνοντας να παραμείνει το αποτέλεσμα των δημοσιονομικών συζητήσεων, που γίνονται στη γαλλική εθνοσυνέλευση κοντά στο σχέδιο προϋπολογισμού και στο επίπεδο του δημοσιονομικού ελλείμματος που περιλαμβάνει, το οποίο ήταν 4,7% του ΑΕΠ. «Αλλά θα επανεκτιμήσουμε την κατάσταση μόλις δούμε το αποτέλεσμα των δημοσιονομικών συζητήσεων στη Γαλλία» είπε.

Οσον αφορά το δάνειο επανορθώσεων για την Ουκρανία ο Ντομπρόβσκις είπε ότι η Κομισιόν «εργάζεται» σε σχετική νομοθετική πρόταση. Τόνισε όμως ότι «ενώ υπάρχουν προφανώς ορισμένες αλληλεπιδράσεις με την ειρηνευτική διαδικασία, πρέπει να προχωρήσουμε στη λήψη απόφασης για το πώς θα χρηματοδοτήσουμε την Ουκρανία για τα επόμενα χρόνια σε οποιοδήποτε σενάριο».

Επεσήμανε ότι το δάνειο επανορθώσεων «παραμένει μια πολύ καλή επιλογή» και ότι «διεξάγουμε εις βάθος συζητήσεις και με υψηλό βαθμό εξειδίκευσης με τις βελγικές Αρχές σχετικά με το είδος των εγγυήσεων που θα λάβει το Βέλγιο και κατά μία έννοια την κάλυψη των κινδύνων που εγείρουν».

Δεν απέκλεισε ότι η Επιτροπή μπορεί να επεξεργαστεί νομοθετικές προτάσεις, εάν χρειαστούν, για οποιαδήποτε από τις προτεινόμενες επιλογές χρηματοδότησης της Ουκρανίας, αλλά είπε ότι υπάρχει ευρεία, όχι καθολική στήριξη μεταξύ των κρατών – μελών για την προώθησή του. Τόνισε ότι είναι επίσης η λιγότερο δαπανηρή από δημοσιονομικής άποψης επιλογή.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Stellantis: Η παραγωγή αυτοκινήτων στη Γαλλία θα μειωθεί κατά 11% έως το 2028
World

Μαχαίρι 11% στην παραγωγή της Stellantis στη Γαλλία έως το 2028
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 
Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
Wall Street

Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
Στεγαστική κρίση: Πώς επηρεάζει το δημογραφικό
Economy

Η αθέατη... πληγή της στεγαστικής κρίσης - Τι κρύβει
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Επιστροφή ενοικίου: Φταίει το σύστημα (;) ή η βιασύνη Μητσοτάκη
Economy

Προς νέο φιάσκο η κυβέρνηση με την επιστροφή ενοικίου

Νέο κύμα δυσαρέσκειας έχει ξεσηκώσει η επιστροφή ενοικίου, μετά τις πληρωμές των αγροτών - Ουρές στα λογιστικά γραφεία

Ανδρομάχη Παύλου
Τιμολόγια ρεύματος: Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου
Ηλεκτρισμός

Ο «στρατηγός» άνεμος ανέτρεψε τις τιμές ρεύματος

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο ανακοινώνουν σταδιακά οι πάροχοι - Πώς τα αιολικά γύρισαν τη χονδρεμπορική τιμή του Νοεμβρίου σε χαμηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο

Χρήστος Κολώνας
Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία - Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

Τζούλη Καλημέρη
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια

Τι αποκαλύπτει για τις startups ο Ρις Χάουντρι, ιδρυτής του μεγαλύτερου προ-seed fund της Ευρώπης

Γιώργος Πολύζος
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για τον «λαβύρινθο» της μόχλευσης στις αμερικάνικες τράπεζες - Γιατί υπάρχει κίνδυνος για νέα κρίση 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

Η ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι η Ευρώπη σημειώνει μεν βήματα προς τα εμπρός, αλλά ο δρόμος δεν είναι ακόμη ευθύς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνική οικονομία: Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα»
Economy

Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα» στην οικονομία;

Τα «καμπανάκια» του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου και οι κρίσιμες προκλήσεις μέχρι το 2029

Γιάννης Αγουρίδης
Ταμείο Ανάκαμψης: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν πόροι για την Ελλάδα
Economy

Σπριντ για να μην χαθούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης

Στη εκπομπή του Οικονομικού Ταχυδρόμου στο Mega news μίλησε ο διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, ο οποίος τόνισε ότι δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ του Ταμείου

Αθανασία Ακρίβου
Περισσότερα από Συνεντεύξεις
Disney: Εσπασε ταμεία η ταινία κινουμένων σχεδίων “Zootopia 2”
Tέχνη και Ζωή

Παγκόσμια φρενίτιδα με το "Zootopia 2" - Χαράς Ευαγγέλια για τη Disney

Οι 556 εκατ. δολ. από εισιτήρια καθιστούν το "Zootopia 2" την ταινία με το υψηλότερο παγκόσμιο άνοιγμα για ταινία κινουμένων σχεδίων όλων των εποχών, λέει η Disney

Βάλντις Ντομπρόβσκις: Η Ελλάδα να παραμείνει σε πορεία συμμόρφωσης
Συνεντεύξεις

Βάλντις Ντομπρόβσκις: Η Ελλάδα να παραμείνει σε πορεία συμμόρφωσης

Τον επόμενο Αύγουστο πρέπει η Ελλάδα να μεταβεί σε υψηλότερα επίπεδα χρηματοδότησης από τα κονδύλια συνοχής για να αποφύγει μείωση ρυθμού ανάπτυξης, λέει ο επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις

Μαρία Βασιλείου
KPMG: Η εμπιστοσύνη των CEO βυθίζεται – Στροφή στην Τεχνητή Νοημοσύνη
Business

Σε ιστορικό χαμηλό η εμπιστοσύνη των CEO στην παγκόσμια οικονομία

Η νέα έκθεση της KPMG 2025 Global CEO Outlook αποκαλύπτει επιφυλακτικότητα, αλλά και έντονη επενδυτική στροφή σε τεχνητή νοημοσύνη, ανθρώπινο δυναμικό και βιωσιμότητα

Υγεία: 19 βήματα για την ενίσχυση των συστημάτων στην Ε.Ε.
Υγεία

Υγεία: 19 βήματα για την ενίσχυση των συστημάτων στην Ε.Ε.

Η πρώτη ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος EU4Health αξίας 4,6 δις ευρώ στην Ε.Ε.

Άννα Παπαδομαρκάκη
Δημοπρασία: Ρεκόρ για χρυσό κέρμα του 1609 που κόπηκε για τον βασιλιά Φίλιππο Γ’
Tέχνη και Ζωή

Ισπανικό χρυσό κέρμα του 1609 κατέρριψε ρεκόρ σε δημοπρασία

Ενα σπάνιο χρυσό κέρμα, βάρους 339 γραμμαρίων, το οποίο κόπηκε για τον βασιλιά Φίλιππο Γ' της Ισπανίας, πουλήθηκε σε ποσό ρεκόρ σε δημοπρασία που διεξήχθη στην Ελβετία.

Economist: Πώς αντικαθιστάς έναν CEO όπως ο Τιμ Κουκ ή ο Γουόρεν Μπάφετ;
Executive

Πώς αντικαθιστάς έναν CEO όπως ο Κουκ ή ο Μπάφετ;

Η μέση θητεία ενός διευθύνοντος συμβούλου της S&P 500 μειώθηκε από 11 χρόνια το 2021 σε οκτώ το 2024

Επιχειρήσεις: Όταν οι εταιρείες χάνουν τον δρόμο τους ζητούμενο είναι η επανίδρυσή τους
Plus

Επανίδρυση, η απάντηση στις εταιρείες που κάνουν τον δρόμο τους

Η επανίδρυση είναι η διαδικασία ανακάλυψης εκ νέου του ουσιαστικού χαρακτήρα μιας εταιρείας

Latest News
Stellantis: Η παραγωγή αυτοκινήτων στη Γαλλία θα μειωθεί κατά 11% έως το 2028
World

Μαχαίρι 11% στην παραγωγή της Stellantis στη Γαλλία έως το 2028

Τα συνδικάτα αναμένουν ότι η Stellantis των Peugeot και Fiat θα κατασκευάσει λιγότερα οχήματα σε όλα τα εργοστάσιά της

Δημήτρης Σταμούλης
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια

Τι αποκαλύπτει για τις startups ο Ρις Χάουντρι, ιδρυτής του μεγαλύτερου προ-seed fund της Ευρώπης

Γιώργος Πολύζος
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για τον «λαβύρινθο» της μόχλευσης στις αμερικάνικες τράπεζες - Γιατί υπάρχει κίνδυνος για νέα κρίση 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
Wall Street

Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα

Και οι τρεις δείκτες έσπασαν το ανοδικό σερί πέντε ημερών στη Wall Street

Στεγαστική κρίση: Πώς επηρεάζει το δημογραφικό
Economy

Η αθέατη... πληγή της στεγαστικής κρίσης - Τι κρύβει

Οι προτάσεις της BluePeak Estate Analytics για τη στεγαστική κρίση - Ο ρόλος των ακινήτων και της βραχυχρόνιας μίσθωσης

Ανδρομάχη Παύλου
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

Η ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι η Ευρώπη σημειώνει μεν βήματα προς τα εμπρός, αλλά ο δρόμος δεν είναι ακόμη ευθύς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενιαία αγορά: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να υλοποιηθεί το όνειρο δεκαετιών για την ΕΕ
World

Το όνειρο Ντελόρ για την ενιαία αγορά και η ματαίωση - Τι «στράβωσε»;

Τα εμπόδια στο εμπόριο εντός της ΕΕ ισοδυναμούν με δασμό 100% για τις υπηρεσίες και δασμό 65% για τα αγαθά, σύμφωνα με την ΕΚΤ - Πού «κολλάει» η ενιαία αγορά

Μελίνα Ζιάγκου
ΔΕΗ: Αναρτήθηκαν τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο
Ηλεκτρισμός

Αμετάβλητο από ΔΕΗ το πράσινο τιμολόγιο ρεύματος

Η ΔΕΗ διατηρεί την τελική τιμή του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν στα 0,13928 €/kWh

Υγεία: Το αόρατο έλλειμμα στην Ελλάδα – Το χάσμα με την Ευρώπη 
Economy

Το αόρατο έλλειμμα της υγείας στην Ελλάδα

Αθέατη ανισότητα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες για την υγεία στην χώρα μας - Υπερβολικές οι επιβαρύνσεις για τους πολίτες  

Αλέξανδρος Κλώσσας
Σταύρος Παπασταύρου: Παραλαβή αντιπλημμυρικών έργων στο Φενεό Κορινθίας
Green

Σταύρος Παπασταύρου: Παραλαβή αντιπλημμυρικών έργων στο Φενεό Κορινθίας

Ξεκινάει η μελέτη πλήρους αποκατάστασης του δασικού οικοσυστήματος, την οποία θα αναλάβει ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς

Mitsotakis From London: Reforms Will Continue; Elex in 2027
English Edition

Mitsotakis From London: Reforms Will Continue; Elex in 2027

Greek PM Kyriakos Mitsotakis spoke at the 4th consecutive Greek Investment Conference in London, organized by Morgan Stanley in partnership with the Athens Stock Exchange (ASE)

Κρυπτονομίσματα: «Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια
Kρυπτονομίσματα

«Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια στην αγορά των crypto

Τα κρυπτονομίσματα, οι μοχλευμένες θέσεις και η βουτιά των τιμών

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος: Για 10η χρονιά απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»
Business

Για 10η χρονιά ο ΣΒΕ απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»

O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος θα απονείμει για 10η χρονιά τα βραβεία «Ελληνική Αξία» την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής
World

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής

Το ατόπημα με την πρόωρη δημοσίευση των οικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων

ATHEX Fourth in the World: Deutsche Bank
English Edition

ATHEX Fourth in the World: Deutsche Bank

ATHEX was only outpaced by silver, gold, and Brazil’s Bovespa Index in local currency and dollar value, according to a report by German Deutsche Bank

Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία - Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

Τζούλη Καλημέρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο