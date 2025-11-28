Πετρέλαιο: Η τιμή του Brent αυξάνεται λόγω της αβεβαιότητας στην Ουκρανία

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν την Παρασκευή, καθώς οι παρατεταμένες ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας διατήρησαν υψηλούς τους γεωπολιτικούς κινδύνους, ενώ οι επενδυτές παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον την έκβαση της συνάντησης του ΟΠΕΚ+ την Κυριακή, αναζητώντας ενδείξεις για πιθανές αλλαγές στην παραγωγή.

Ωστόσο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού WTI παρέμειναν στάσιμα μετά από διακοπή λειτουργίας του συστήματος του χρηματιστηριακού ομίλου CME Group.

Οι επενδυτές δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν από την CME λίγο πριν τις 03:00 GMT για τη διακοπή λόγω προβλήματος ψύξης στα κέντρα δεδομένων CyrusOne, το οποίο επηρέασε τις συναλλαγές όλων των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιωμάτων προαίρεσης στο Globex. Το πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται στο Intercontinental Exchange ή ICE.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για τον επόμενο μήνα – τα οποία λήγουν την Παρασκευή – αυξήθηκαν κατά 24 σεντς, ή 0,38%, στα 63,58 δολάρια το βαρέλι στις 04:52 GMT, μετά από άνοδο 21 σεντς την Πέμπτη. Το πιο ενεργό συμβόλαιο Φεβρουαρίου άλλαξε χέρια στα 63,10 δολάρια, με άνοδο 23 σεντς.

Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate παρέμεινε στα 59,08 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 43 σεντς ή 0,73%. Δεν υπήρξε διακανονισμός την Πέμπτη λόγω της αργίας της Ημέρας των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ.

Και τα δύο συμβόλαια οδεύουν προς την τέταρτη συνεχόμενη μηνιαία απώλεια, τη μεγαλύτερη σειρά απωλειών από το 2023, καθώς οι προσδοκίες για αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς επηρέασαν αρνητικά τις τιμές.

Τα σημάδια ότι μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας ενδέχεται να είναι κοντά ώθησαν τις τιμές του πετρελαίου σε απότομη πτώση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αλλά έχουν ανακάμψει τις τελευταίες τρεις συνεδρίες καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Το Brent και το WTI αναμένεται να κλείσουν αυτή την εβδομάδα με κέρδη άνω του 1%.

«Αν και μια τελική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα μπορούσε τελικά να ανοίξει τον δρόμο για την χαλάρωση των κυρώσεων κατά των ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών, αυξάνοντας την παγκόσμια προσφορά, ένα τέτοιο αποτέλεσμα εξακολουθεί να φαίνεται μακρινό», δήλωσε η Sugandha Sachdeva, ιδρυτής της SS WealthStreet, μιας ερευνητικής εταιρείας με έδρα το Νέο Δελχί.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι το προσχέδιο των ειρηνευτικών προτάσεων που συζητήθηκαν από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές συμφωνίες που θα τερματίσουν τη σύγκρουση στην Ουκρανία, αλλά αν αυτό δεν συμβεί, η Ρωσία θα συνεχίσει να πολεμά.

Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, σχεδιάζει να επισκεφθεί τη Μόσχα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Β. Ζελένσκι δήλωσε ότι οι αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και των ΗΠΑ θα συναντηθούν αυτή την εβδομάδα για να επεξεργαστούν μια φόρμουλα που συζητήθηκε στις συνομιλίες στη Γενεύη, με στόχο την ειρήνη και την παροχή εγγυήσεων ασφάλειας για το Κίεβο.

«Μετά από αρκετές ψευδείς ελπίδες, οι συμμετέχοντες είναι απρόθυμοι να λάβουν επιθετική στάση έως ότου επιτευχθεί συγκεκριμένη πρόοδος ή να συμβεί μια κατάρρευση», ανέφερε ο αναλυτής της IG Markets, Tony Sycamore, σε ερευνητική του έκθεση.

Οι προθέσεις του ΟΠΕΚ+

Την Κυριακή, ο ΟΠΕΚ+ πιθανότατα θα αφήσει τα επίπεδα παραγωγής πετρελαίου αμετάβλητα στις συνεδριάσεις της και θα συμφωνήσει σε έναν μηχανισμό για την αξιολόγηση της μέγιστης παραγωγικής ικανότητας των μελών, σύμφωνα με δύο εκπροσώπους της ομάδας και μια πηγή που είναι εξοικειωμένη με τις συνομιλίες της OPEC+, όπως ανέφεραν στο Reuters.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν επίσης ενισχυθεί από τις αυξανόμενες προσδοκίες της αγοράς ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια τον επόμενο μήνα, ενισχύοντας ενδεχομένως την οικονομική ανάπτυξη και την ζήτηση ενέργειας.

Η πτώση του αριθμού των πετρελαιοπηγών που λειτουργούν στις ΗΠΑ στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών αυτή την εβδομάδα έχει επίσης στηρίξει τις τιμές.