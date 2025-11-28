Πετρέλαιο: Η τιμή του Brent αυξάνεται λόγω της αβεβαιότητας στην Ουκρανία

Το Brent και το WTI σημειώνουν τη μεγαλύτερη πτώση από το 2023 λόγω των κινδύνων αύξησης της προσφοράς

Commodities 28.11.2025, 08:30
Πετρέλαιο: Η τιμή του Brent αυξάνεται λόγω της αβεβαιότητας στην Ουκρανία
Newsroom

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν την Παρασκευή, καθώς οι παρατεταμένες ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας διατήρησαν υψηλούς τους γεωπολιτικούς κινδύνους, ενώ οι επενδυτές παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον την έκβαση της συνάντησης του ΟΠΕΚ+ την Κυριακή, αναζητώντας ενδείξεις για πιθανές αλλαγές στην παραγωγή.

Και τα δύο συμβόλαια οδεύουν προς την τέταρτη συνεχόμενη μηνιαία απώλεια, τη μεγαλύτερη σειρά απωλειών από το 2023

Ωστόσο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού WTI παρέμειναν στάσιμα μετά από διακοπή λειτουργίας του συστήματος του χρηματιστηριακού ομίλου CME Group.

Οι επενδυτές δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν από την CME λίγο πριν τις 03:00 GMT για τη διακοπή λόγω προβλήματος ψύξης στα κέντρα δεδομένων CyrusOne, το οποίο επηρέασε τις συναλλαγές όλων των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιωμάτων προαίρεσης στο Globex. Το πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται στο Intercontinental Exchange ή ICE.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για τον επόμενο μήνα – τα οποία λήγουν την Παρασκευή – αυξήθηκαν κατά 24 σεντς, ή 0,38%, στα 63,58 δολάρια το βαρέλι στις 04:52 GMT, μετά από άνοδο 21 σεντς την Πέμπτη. Το πιο ενεργό συμβόλαιο Φεβρουαρίου άλλαξε χέρια στα 63,10 δολάρια, με άνοδο 23 σεντς.

Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate παρέμεινε στα 59,08 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 43 σεντς ή 0,73%. Δεν υπήρξε διακανονισμός την Πέμπτη λόγω της αργίας της Ημέρας των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ.

Και τα δύο συμβόλαια οδεύουν προς την τέταρτη συνεχόμενη μηνιαία απώλεια, τη μεγαλύτερη σειρά απωλειών από το 2023, καθώς οι προσδοκίες για αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς επηρέασαν αρνητικά τις τιμές.

Τα σημάδια ότι μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας ενδέχεται να είναι κοντά ώθησαν τις τιμές του πετρελαίου σε απότομη πτώση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αλλά έχουν ανακάμψει τις τελευταίες τρεις συνεδρίες καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Το Brent και το WTI αναμένεται να κλείσουν αυτή την εβδομάδα με κέρδη άνω του 1%.

«Αν και μια τελική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα μπορούσε τελικά να ανοίξει τον δρόμο για την χαλάρωση των κυρώσεων κατά των ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών, αυξάνοντας την παγκόσμια προσφορά, ένα τέτοιο αποτέλεσμα εξακολουθεί να φαίνεται μακρινό», δήλωσε η Sugandha Sachdeva, ιδρυτής της SS WealthStreet, μιας ερευνητικής εταιρείας με έδρα το Νέο Δελχί.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι το προσχέδιο των ειρηνευτικών προτάσεων που συζητήθηκαν από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές συμφωνίες που θα τερματίσουν τη σύγκρουση στην Ουκρανία, αλλά αν αυτό δεν συμβεί, η Ρωσία θα συνεχίσει να πολεμά.

Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, σχεδιάζει να επισκεφθεί τη Μόσχα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Β. Ζελένσκι δήλωσε ότι οι αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και των ΗΠΑ θα συναντηθούν αυτή την εβδομάδα για να επεξεργαστούν μια φόρμουλα που συζητήθηκε στις συνομιλίες στη Γενεύη, με στόχο την ειρήνη και την παροχή εγγυήσεων ασφάλειας για το Κίεβο.

«Μετά από αρκετές ψευδείς ελπίδες, οι συμμετέχοντες είναι απρόθυμοι να λάβουν επιθετική στάση έως ότου επιτευχθεί συγκεκριμένη πρόοδος ή να συμβεί μια κατάρρευση», ανέφερε ο αναλυτής της IG Markets, Tony Sycamore, σε ερευνητική του έκθεση.

Οι προθέσεις του ΟΠΕΚ+

Την Κυριακή, ο ΟΠΕΚ+ πιθανότατα θα αφήσει τα επίπεδα παραγωγής πετρελαίου αμετάβλητα στις συνεδριάσεις της και θα συμφωνήσει σε έναν μηχανισμό για την αξιολόγηση της μέγιστης παραγωγικής ικανότητας των μελών, σύμφωνα με δύο εκπροσώπους της ομάδας και μια πηγή που είναι εξοικειωμένη με τις συνομιλίες της OPEC+, όπως ανέφεραν στο Reuters.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν επίσης ενισχυθεί από τις αυξανόμενες προσδοκίες της αγοράς ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια τον επόμενο μήνα, ενισχύοντας ενδεχομένως την οικονομική ανάπτυξη και την ζήτηση ενέργειας.

Η πτώση του αριθμού των πετρελαιοπηγών που λειτουργούν στις ΗΠΑ στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών αυτή την εβδομάδα έχει επίσης στηρίξει τις τιμές.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
Wall Street

Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Κρυπτονομίσματα: «Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια
Kρυπτονομίσματα

«Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια στην αγορά των crypto
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο «κόκκινο», πιέσεις στην Airbus
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές, πιέσεις στην Airbus
ΕΧΑΕ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου στην ΕΧΑΕ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή νέας διοίκησης στην ΕΧΑΕ
Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027
Economy

Διαβεβαιώσεις Mητσοτάκη για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Επιστροφή ενοικίου: Φταίει το σύστημα (;) ή η βιασύνη Μητσοτάκη
Economy

Προς νέο φιάσκο η κυβέρνηση με την επιστροφή ενοικίου

Νέο κύμα δυσαρέσκειας έχει ξεσηκώσει η επιστροφή ενοικίου, μετά τις πληρωμές των αγροτών - Ουρές στα λογιστικά γραφεία

Ανδρομάχη Παύλου
Τιμολόγια ρεύματος: Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου
Ηλεκτρισμός

Ο «στρατηγός» άνεμος ανέτρεψε τις τιμές ρεύματος

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο ανακοινώνουν σταδιακά οι πάροχοι - Πώς τα αιολικά γύρισαν τη χονδρεμπορική τιμή του Νοεμβρίου σε χαμηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο

Χρήστος Κολώνας
Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία - Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

Τζούλη Καλημέρη
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια

Τι αποκαλύπτει για τις startups ο Ρις Χάουντρι, ιδρυτής του μεγαλύτερου προ-seed fund της Ευρώπης

Γιώργος Πολύζος
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για τον «λαβύρινθο» της μόχλευσης στις αμερικάνικες τράπεζες - Γιατί υπάρχει κίνδυνος για νέα κρίση 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

Η ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι η Ευρώπη σημειώνει μεν βήματα προς τα εμπρός, αλλά ο δρόμος δεν είναι ακόμη ευθύς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνική οικονομία: Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα»
Economy

Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα» στην οικονομία;

Τα «καμπανάκια» του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου και οι κρίσιμες προκλήσεις μέχρι το 2029

Γιάννης Αγουρίδης
Ταμείο Ανάκαμψης: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν πόροι για την Ελλάδα
Economy

Σπριντ για να μην χαθούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης

Στη εκπομπή του Οικονομικού Ταχυδρόμου στο Mega news μίλησε ο διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, ο οποίος τόνισε ότι δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ του Ταμείου

Αθανασία Ακρίβου
Περισσότερα από Commodities
Πετρέλαιο: «Σκαρφαλώνουν» οι τιμές
Commodities

«Σκαρφαλώνουν» οι τιμές του πετρελαίου

Οι καταλύτες για το πετρέλαιο - Κέρδη ενός δολαρίου το βαρέλι

Χρυσός: Στο ιστορικό «φράγμα» των 5.000 δολαρίων το 2026 – Τι βλέπει η Goldman Sachs
Commodities

Στα 5.000 δολ. «βλέπει» τον χρυσό η Goldman

Οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές εμφανίζονται θετικοί για τον χρυσό και τις μετοχές Τεχνολογίας το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Χρυσός: Θα λάμπει και το 2026 – Τι βλέπουν οι αναλυτές της Wall Street
Commodities

Γιατί ο χρυσός θα... λάμπει και το 2026

Ο χρυσός θα συνεχίσει την ανοδική πορεία του και την επόμενη χρονιά

Τζούλη Καλημέρη
Ασήμι: Κατέκτησε ακόμα ένα ιστορικό υψηλό – Οι προοπτικές του
Commodities

Γιατί το «μέταλλο του διαβόλου» κοιτάει με αισιοδοξία το μέλλον

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το ασήμι θα συνεχίσει την ανοδική πορεία του

Τζούλη Καλημέρη
Χαλκός: Οι διεθνείς πιέσεις κορυφώνονται, σε «ιστορικό σημείο» η παγκόσμια αγορά
Commodities

Κορύφωση πιέσεων στον χαλκό, σε «ιστορικό σημείο» η παγκόσμια αγορά

Η ζήτηση που καταγράφει ο χαλκός στην Κίνα βρίσκεται σε ύφεση

Πετρέλαιο: Η τιμή του Brent αυξάνεται λόγω της αβεβαιότητας στην Ουκρανία
Commodities

Ανοδικά το πετρέλαιο λόγω της αβεβαιότητας στην Ουκρανία

Το Brent και το WTI σημειώνουν τη μεγαλύτερη πτώση από το 2023 λόγω των κινδύνων αύξησης της προσφοράς

Πετρέλαιο: Πτώση τιμών λόγω προσδοκιών για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία
Commodities

Πτώση στο πετρέλαιο λόγω προσδοκιών για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία

Εκτιμήσεις ότι μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για την άρση των δυτικών κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο

Latest News
Stellantis: Η παραγωγή αυτοκινήτων στη Γαλλία θα μειωθεί κατά 11% έως το 2028
World

Μαχαίρι 11% στην παραγωγή της Stellantis στη Γαλλία έως το 2028

Τα συνδικάτα αναμένουν ότι η Stellantis των Peugeot και Fiat θα κατασκευάσει λιγότερα οχήματα σε όλα τα εργοστάσιά της

Δημήτρης Σταμούλης
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια

Τι αποκαλύπτει για τις startups ο Ρις Χάουντρι, ιδρυτής του μεγαλύτερου προ-seed fund της Ευρώπης

Γιώργος Πολύζος
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για τον «λαβύρινθο» της μόχλευσης στις αμερικάνικες τράπεζες - Γιατί υπάρχει κίνδυνος για νέα κρίση 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
Wall Street

Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα

Και οι τρεις δείκτες έσπασαν το ανοδικό σερί πέντε ημερών στη Wall Street

Στεγαστική κρίση: Πώς επηρεάζει το δημογραφικό
Economy

Η αθέατη... πληγή της στεγαστικής κρίσης - Τι κρύβει

Οι προτάσεις της BluePeak Estate Analytics για τη στεγαστική κρίση - Ο ρόλος των ακινήτων και της βραχυχρόνιας μίσθωσης

Ανδρομάχη Παύλου
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

Η ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι η Ευρώπη σημειώνει μεν βήματα προς τα εμπρός, αλλά ο δρόμος δεν είναι ακόμη ευθύς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενιαία αγορά: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να υλοποιηθεί το όνειρο δεκαετιών για την ΕΕ
World

Το όνειρο Ντελόρ για την ενιαία αγορά και η ματαίωση - Τι «στράβωσε»;

Τα εμπόδια στο εμπόριο εντός της ΕΕ ισοδυναμούν με δασμό 100% για τις υπηρεσίες και δασμό 65% για τα αγαθά, σύμφωνα με την ΕΚΤ - Πού «κολλάει» η ενιαία αγορά

Μελίνα Ζιάγκου
ΔΕΗ: Αναρτήθηκαν τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο
Ηλεκτρισμός

Αμετάβλητο από ΔΕΗ το πράσινο τιμολόγιο ρεύματος

Η ΔΕΗ διατηρεί την τελική τιμή του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν στα 0,13928 €/kWh

Υγεία: Το αόρατο έλλειμμα στην Ελλάδα – Το χάσμα με την Ευρώπη 
Economy

Το αόρατο έλλειμμα της υγείας στην Ελλάδα

Αθέατη ανισότητα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες για την υγεία στην χώρα μας - Υπερβολικές οι επιβαρύνσεις για τους πολίτες  

Αλέξανδρος Κλώσσας
Σταύρος Παπασταύρου: Παραλαβή αντιπλημμυρικών έργων στο Φενεό Κορινθίας
Green

Σταύρος Παπασταύρου: Παραλαβή αντιπλημμυρικών έργων στο Φενεό Κορινθίας

Ξεκινάει η μελέτη πλήρους αποκατάστασης του δασικού οικοσυστήματος, την οποία θα αναλάβει ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς

Mitsotakis From London: Reforms Will Continue; Elex in 2027
English Edition

Mitsotakis From London: Reforms Will Continue; Elex in 2027

Greek PM Kyriakos Mitsotakis spoke at the 4th consecutive Greek Investment Conference in London, organized by Morgan Stanley in partnership with the Athens Stock Exchange (ASE)

Κρυπτονομίσματα: «Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια
Kρυπτονομίσματα

«Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια στην αγορά των crypto

Τα κρυπτονομίσματα, οι μοχλευμένες θέσεις και η βουτιά των τιμών

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος: Για 10η χρονιά απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»
Business

Για 10η χρονιά ο ΣΒΕ απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»

O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος θα απονείμει για 10η χρονιά τα βραβεία «Ελληνική Αξία» την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής
World

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής

Το ατόπημα με την πρόωρη δημοσίευση των οικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων

ATHEX Fourth in the World: Deutsche Bank
English Edition

ATHEX Fourth in the World: Deutsche Bank

ATHEX was only outpaced by silver, gold, and Brazil’s Bovespa Index in local currency and dollar value, according to a report by German Deutsche Bank

Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία - Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

Τζούλη Καλημέρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο