Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Έντονη νευρικότητα στις αγορές

Με μικτά πρόσημα κινούνται και σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τη μεταβλητότητα πάλι παρούσα, καθώς οι επενδυτές κάνουν κινήσεις προσαρμογής με το τέλος ενός ασταθούς μήνα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει πτώση 0,02% στις 574 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,11% στις 9.704 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει απώλειες 0,05% στις 23.755 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,02% στις 8.097 μονάδες.

Ο Νοέμβριος ήταν ένας ασταθής μήνας για τις μετοχές, με τις ανησυχίες για τις υπερτιμημένες μετοχές στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης να επανεμφανίζονται, προκαλώντας αναταράξεις στις αγορές, ενώ παράλληλα υπήρχε αβεβαιότητα γύρω από την πολιτική νομισματικής πολιτικής.

Ωστόσο, οι παγκόσμιες αγορές ενισχύθηκαν αυτή την εβδομάδα, λαμβάνοντας ώθηση από τις αυξανόμενες προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ κατά την επόμενη συνεδρίασή της στις 9-10 Δεκεμβρίου.

Έτσι, ο δείκτης Stoxx 600 οδεύει στο να σημειώσει άνοδο για πέμπτο συνεχόμενο μήνα τον Νοέμβριο, με τις μετοχές του τομέα υγειονομικής περίθαλψης να ηγούνται του δείκτη. Οι μετοχές των Roche και Bayer τα πήγαν καλά, αφού παρουσίασαν ισχυρά δεδομένα από κλινικές δοκιμές, ενώ η γαλλική Abivax παρουσίασε αύξηση άνω του 1000% από την αρχή του έτους, λόγω των προσδοκιών για το φάρμακο της κατά της ελκώδους κολίτιδας.

Η εστίαση των επενδυτών σήμερα είναι στις κινήσεις των μετοχών της άμυνας, καθώς οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν να προσπαθούν να διαμεσολαβήσουν για μια ειρηνική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, έσπασε τη σιωπή του σχετικά με το σχέδιο την Πέμπτη, δηλώνοντας ότι η χώρα του είναι έτοιμη για «σοβαρές συνομιλίες».