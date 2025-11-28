Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναζητά άμυνες πέριξ των 2.090 μονάδων

Πέριξ των 2.090 μονάδων βρίσκεται αυτήν την ώρα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο δεν δείχνει διαθέσεις να τελειώσει το μήνα στα τοπικά υψηλά του, αλλά δείχνει να μπορεί να απορροφήσει, έστω και μερικώς, τις πιέσεις που δέχονται οι περισσότεροι τίτλοι του.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,48% στις 2.089,73 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 57,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 15 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,54% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.288,11 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,53% στις 2.338,02 μονάδες.

Λελογισμένη διόρθωση

Με απόλυτη ικανοποίηση δείχνουν να κλείνουν μερικές από τις θέσεις τους οι ξένοι του ελληνικού χρηματιστηρίου σήμερα, αφήνοντας όμως αρκετές ανοιχτές, όπως δείχνου οι συναλλαγές σήμερα στην αγορά. Ουσιαστικά, τα επίπεδα του τζίρου, αλλά και η κίνηση των «μεγάλων» της αγοράς δεν προμηνύει κάποιας μορφής αποεπένδυση. Τουναντίον, υπάρχουν επιλεκτικές κινήσεις που αποτυπώνουν ότι το ενδιαφέρον παραμένει ισχυρό.

Στις κινήσεις αυτές βοηθούν και οι προσδοκίες για το πως θα διοχετευτεί στην αγορά το περίπου 1 δισ. που θα διανεμηθεί από 18 εισηγμένες εντός των επομένων εβδομάδων με τη μορφή προμερισμάτων. Ένα ποσό, που εκτός του ότι αναμένεται να προσφέρει επιπλέον ρευστότητα στην ελληνική αγορά, δίνει και το μήνυμα σε περισσότερους θεσμικούς επενδυτές να ενισχύσουν τη θέση τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών, δεδομένου του ότι, ειδικά από τους ξένους, δίδεται μεγάλη σημασία στις ισχυρές μερισματικές αποδόσεις που προσφέρει η εκάστοτε αγορά.

Η αυξημένη μερισματική πολιτική σαφώς στηρίζεται στη σταθερότητα των εταιρικών αποτελεσμάτων, δημιουργώντας μια υγιή βάση για ένα ανάλογο 2026 σε αποδόσεις.

Στην πράξη, τα αποτελέσματα των εισηγμένων εταιριών για το εννεάμηνο του 2025 επιβεβαίωσαν ότι οι επιδόσεις της τελευταίας διετίας μπορούν να είναι η βάση για αρκετές εισηγμένες, προκειμένου να προχωρήσουν στα επιχειρηματικά πλάνα τους. Ειδικότερα, με βάση τα δεδομένα των 38 εισηγμένων, η εικόνα του εννεαμήνου δείχνει μικρή αύξηση στον κύκλο εργασιών κατά 0,1%, με σημαντική όμως ενίσχυση στα λειτουργικά κέρδη, τα οποία καταγράφουν άνοδο της τάξης του 12%, ενώ η καθαρή κερδοφορία αυξάνεται κατά 17,2%.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Metlen, ΕΛΧΑ, ΔΕΗ, Eurobank, Aktor και Cenergy δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις, καταγράφοντας απώλειες άνω του 1%. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Πειραιώς, ΟΠΑΠ, Optima Bank, Alpha Bank, Helleniq Energy, Κύπρου, ΟΤΕ, Σαράντης, ΔΑΑ και Coca Cola.

Στον αντίποδα, η ΕΥΔΑΠ κερδίζει άνω του 3%, με τις Λάμδα, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Motor Oil, Aegean και Εθνική να κινούνται ήπια ανοδικά. Χωρίς μεταβολή είναι οι Βιοχάλκο, Τιτάν και Jumbo.