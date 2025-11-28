Η άλλη όψη του ρίσκου

Η σημερινή επιχειρηματικότητα λειτουργεί σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας, όπου η ταχύτητα των εξελίξεων και η πολυπλοκότητα των κινδύνων επηρεάζουν άμεσα την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα των εταιρειών. Η καινοτομία από μόνη της δεν αρκεί· χρειάζεται εξίσου μια κουλτούρα ορθολογικής και αποτελεσματικής διαχείρισης κρίσεων που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προχωρούν με σιγουριά.

Η σύγχρονη διαχείριση κινδύνων δεν αποτελεί πλέον παθητική άμυνα. Είναι ενεργός στρατηγικός μηχανισμός που επιτρέπει στις εταιρείες να λαμβάνουν τολμηρές αποφάσεις, να επενδύουν με αυτοπεποίθηση και να αξιοποιούν τις ευκαιρίες χωρίς να παραλύουν από τον φόβο του απρόβλεπτου. Οταν ενσωματώνεται σωστά, διαμορφώνει ένα περιβάλλον όπου η δημιουργικότητα μπορεί να εξελιχθεί και η ανάπτυξη να επιταχυνθεί.

Ανθεκτικότητα: το νέο KPI των σύγχρονων επιχειρήσεων

Οι επιχειρήσεις εκτίθενται πλέον καθημερινά σε κινδύνους, όπως κυβερνοεπιθέσεις, φυσικές καταστροφές, διακοπή λειτουργίας, αυξημένη κανονιστική συμμόρφωση. Μια ολοκληρωμένη στρατηγική risk management δεν περιορίζεται στη μείωση της ζημιάς· λειτουργεί ως «δίχτυ ασφαλείας» που κάνει τις επιχειρηματικές αποφάσεις πιο γρήγορες και πιο τεκμηριωμένες.

Η ουσία βρίσκεται όχι στην αποζημίωση, αλλά στην πρόληψη, στη μεθοδική χαρτογράφηση κινδύνων και στη διαρκή ετοιμότητα. Η ανθεκτικότητα δεν είναι πια αρετή· είναι προϋπόθεση ανταγωνιστικότητας.

AI & αυτοματοποίηση: Επιτάχυνση αποφάσεων – μείωση κινδύνου

Η τεχνητή νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση αποτελούν σήμερα κρίσιμα εργαλεία ανθεκτικότητας. Τα predictive analytics βοηθούν στην πρόβλεψη τάσεων και κινδύνων, ενώ τα αυτοματοποιημένα workflows περιορίζουν το κόστος και τα ανθρώπινα λάθη.

Η data-driven προσέγγιση δεν είναι τεχνολογική μόδα· είναι στρατηγική επιλογή. Οταν συνδυάζεται με μηχανισμούς προστασίας, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να κινούνται με μεγαλύτερη ασφάλεια, μειώνοντας ταυτόχρονα την έκθεση σε δυσάρεστες εκπλήξεις.

Κυβερνοασφάλεια: η πιο επείγουσα πρόκληση

Οι κυβερνοεπιθέσεις πλέον εξελίσσονται ταχύτερα από τις άμυνες των οργανισμών. Η φιλοσοφία Zero Trust, οι AI-driven λύσεις και η ενσωμάτωση κυβερνοασφάλειας στη στρατηγική λειτουργία δεν είναι τεχνικά ζητήματα· είναι ζητήματα επιχειρησιακής συνέχειας.

Οι εταιρείες που επενδύουν σε κυβερνοανθεκτικότητα διατηρούν την αξιοπιστία τους, προστατεύουν τα δεδομένα τους και εξασφαλίζουν ομαλή ψηφιακή μετάβαση.

ESG & Risk Management: μια στρατηγική σχέση

Το ESG έχει εξελιχθεί από δείκτη υπευθυνότητας σε σκληρό παράγοντα ανταγωνιστικότητας. Οι επενδυτές αξιολογούν πλέον την ανθεκτικότητα μιας επιχείρησης μέσα από το πρίσμα της βιωσιμότητας, της εταιρικής διακυβέρνησης και της κοινωνικής επίδρασης.

Ο δεσμός ESG – διαχείρισης ρίσκου είναι άμεσος

Βιώσιμες πρακτικές μειώνουν την έκθεση σε κινδύνους, ενώ οι μηχανισμοί προστασίας ενισχύουν την αξιοπιστία της ESG στρατηγικής.

Η αλληλεπίδραση αυτή δημιουργεί πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η νέα εξίσωση παραγωγικότητας

Για να αυξηθεί η παραγωγικότητα στην Ελλάδα απαιτείται ένα ολιστικό μοντέλο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία, υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και αποτελεσματική διαχείριση ρίσκου. Οι εταιρείες που θα επιτύχουν σε αυτή την εξίσωση θα είναι εκείνες που θα πρωταγωνιστήσουν στη νέα εποχή.

Ομως το ταξίδι αυτό ξεκινά από τους ηγέτες. Οι σύγχρονοι leaders πρέπει να προσαρμόζονται γρήγορα, να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση αξιόπιστα δεδομένα και να διαθέτουν εργαλεία που τους επιτρέπουν να λειτουργούν με διορατικότητα.

Ο ρόλος της ΕΑΣΕ στον νέο χάρτη ηγεσίας

Η ΕΑΣΕ βρίσκεται στο πλευρό των στελεχών, αναδεικνύοντας βέλτιστες πρακτικές και προωθώντας έναν τύπο ηγεσίας που ενσωματώνει καινοτομία, συνεργασία και υπευθυνότητα. Σε μια εποχή όπου η αβεβαιότητα αποτελεί τη νέα κανονικότητα, η ΕΑΣΕ συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση ηγετών που μπορούν να οδηγήσουν τις επιχειρήσεις σε ένα βιώσιμο, ανταγωνιστικό αύριο.

Η κυρία Αννυ Τρύφων είναι μέλος του ΔΣ της Ενωσης Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ).