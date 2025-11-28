Boeing: Συμβόλαιο με την Πολωνία για την αγορά ελικοπτέρων Apache

Η Boeing θα κατασκευάσει 96 ελικόπτερα 96 AH-64E Apache για διεθνείς πελάτες, μεταξύ των οποίων και οι Πολωνικές Ένοπλες Δυνάμεις,

Boeing: Συμβόλαιο με την Πολωνία για την αγορά ελικοπτέρων Apache
Η Boeing ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα κατασκευάσει ελικόπτερα AH-64E Apache για διεθνείς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων 96 για τις Πολωνικές Ένοπλες Δυνάμεις, στο πλαίσιο σύμβασης πώλησης στρατιωτικού εξοπλισμού στο εξωτερικό αξίας σχεδόν 4,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ανατέθηκε από τον αμερικανικό στρατό.

Οι παραδόσεις αναμένεται να ξεκινήσουν το 2028, σύμφωνα με την Boeing. Η παραγγελία της Πολωνίας αντιπροσωπεύει τον μεγαλύτερο αριθμό αεροσκαφών Apache που έχουν παραγγελθεί εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών στην ιστορία του προγράμματος.

Το πολωνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο επί του παρόντος μισθώνει οκτώ αεροσκάφη από τον αμερικανικό στρατό, ήδη εκπαιδεύει πιλότους και τεχνικούς συντήρησης για το επιθετικό ελικόπτερο, σύμφωνα με την Boeing.

Σύμβαση 4,7 δισ. δολαρίων

Περισσότερα από 1.300 Apache είναι επί του παρόντος σε λειτουργία παγκοσμίως, σύμφωνα με την Boeing. Το μαχητικό ελικόπτερο είναι ενταγμένο στις ένοπλες δυνάμεις 17 κρατών, τόσο του ΝΑΤΟ  όσο και χωρών εκτός σμμαχίας όπως η Ινδία, αλλά και χώρες του Περσικού Κόλπου όπως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το Πεντάγωνο είχε ανακοινώσει την Τρίτη ότι η Boeing είχε κερδίσει δύο συμβάσεις αξίας άνω των 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης Apache αξίας 4,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μιας άλλης σύμβασης της Πολεμικής Αεροπορίας αξίας 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την παραγωγή αεροσκαφών Lot 12, G081, συνδρομές και άδειες.

Τους τελευταίους μήνες, η Boeing έχει παραδώσει νέα αεροσκάφη Apache σε διεθνείς αμυντικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένου του αυστραλιανού στρατού, του ινδικού στρατού και της βασιλικής μαροκινής πολεμικής αεροπορίας.

Έχουν πουληθεί περισσότερα απο 2.700 Apache της Boeing

Η Boeing παρέδωσε το πρώτο Apache AH-64A του Στρατού των ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 1984. Από τότε, ο Στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλες χώρες έχουν παραλάβει περισσότερα από 2.700 επιθετικά ελικόπτερα AH-64 Apache.

Οι χώρες που ενέταξαν το επιθετικο ελικόπτερο της Boeing στις ένοπλες δυνάμεις τους είναι η Αίγυπτος, η Ελλάδα, η Ινδία, η Ινδονησία, το Ισραήλ, η Ιαπωνία, η Κορέα, το Κουβέιτ, οι Κάτω Χώρες, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, η Σιγκαπούρη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ηνωμένο Βασίλειο.

