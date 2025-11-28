X/Twitter: Η μελέτη που αποκαλύπτει τη δύναμή του

Μελέτη δείχνει ότι μικρές αλλαγές στον τόνο των αναρτήσεων στο feed «για εσάς» του X αυξάνουν τα αρνητικά συναισθήματα προς τους πολιτικούς αντιπάλους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου

Μικρές αλλαγές στον τόνο των αναρτήσεων που προωθούνται στους χρήστες του X μπορούν να αυξήσουν τα συναισθήματα πολιτικής πόλωσης μέσα σε μια εβδομάδα, κάτι που ιστορικά θα χρειαζόταν τουλάχιστον τρία χρόνια, σύμφωνα με έρευνα.

Μία νέα εποχή πολιτικού λόγου

Ένα πρωτοποριακό πείραμα για τη μέτρηση της δύναμης της κοινωνικής πλατφόρμας του Έλον Μασκ διαπίστωσε ότι όταν οι αναρτήσεις που εκφράζουν αντιδημοκρατικές στάσεις και κομματική εχθρότητα ενισχύονταν, έστω και ελάχιστα, στα feeds των υποστηρικτών των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων, υπήρχε μια μεγάλη αλλαγή στα αρνητικά συναισθήματά μεταξύ τους.

Ο βαθμός της αυξημένης διαίρεσης – γνωστός ως «συναισθηματική πόλωση» – που επιτεύχθηκε σε μία εβδομάδα από τις αλλαγές που έκαναν οι ακαδημαϊκοί στις αρχικές σελίδες των χρηστών του X ήταν τόσο μεγάλος όσο θα χρειαζόταν κατά μέσο όρο τρία χρόνια μεταξύ 1978 και 2020, σύμφωνα με τον Guardian.

Οι περισσότεροι από τους 1.000 χρήστες που συμμετείχαν στο πείραμα κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών των ΗΠΑ το 2024 δεν παρατήρησαν ότι ο τόνος των feeds τους είχε αλλάξει.

Η εκστρατεία χαρακτηρίστηκε από διχαστικές αναρτήσεις στο X, συμπεριλαμβανομένης μιας ψεύτικης εικόνας της Καμάλα Χάρις να φλερτάρει τον Τζέφρι Έπσταϊν σε ένα γκαλά και μιας εικόνας που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και δημοσιεύτηκε από τον Μασκ, στην οποία η Καμάλα Χάρις εμφανίζεται ντυμένη ως κομμουνιστική δικτάτορας, η οποία είχε 84 εκατομμύρια προβολές.

Η επαναλαμβανόμενη έκθεση σε αναρτήσεις που εκφράζουν αντιδημοκρατικές στάσεις και κομματική εχθρότητα «επηρεάζει σημαντικά» τα συναισθήματα πόλωσης των χρηστών και ενισχύει τη θλίψη και τον θυμό, διαπίστωσαν.

Η εισαγωγή του «προσωποποιημένου» περιεχομένου

Ο Μασκ αγόρασε το Twitter το 2022, το μετονόμασε σε X και εισήγαγε τη ροή «για εσάς» (for you), η οποία αντί να εμφανίζει μόνο αναρτήσεις που σχετίζονται με λογαριασμούς που οι χρήστες ακολουθούν ενεργά, αναβαθμίζει το περιεχόμενο που έχει υπολογιστεί για να μεγιστοποιήσει την χρήση της ιστοσελίδας και την εμπλοκή.

Ο βαθμός στον οποίο οι πιο αντιδημοκρατικές αναρτήσεις κάνουν τους χρήστες να αισθάνονται μεγαλύτερη εχθρότητα προς τους πολιτικούς αντιπάλους «αποδεικνύει τη δύναμη του αλγορίθμου», δήλωσε ο Martin Saveski, επίκουρος καθηγητής στη σχολή πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, ο οποίος, μαζί με συναδέλφους του, πραγματοποίησε τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science.

«Η αλλαγή στο feed τους ήταν σχεδόν ανεπαίσθητη, αλλά ανέφεραν μια σημαντική διαφορά στον τρόπο με τον οποίο ένιωθαν για τους άλλους», πρόσθεσε ο Tiziano Piccardi, επίκουρος καθηγητής στο τμήμα πληροφορικής του Πανεπιστημίου Johns Hopkins και συν-συγγραφέας της έρευνας. «Με βάση τις τάσεις στις ΗΠΑ, αυτή η αλλαγή αντιστοιχεί σε περίπου τρία χρόνια πόλωσης».

Επιρροή δύο κατευθύνσεων

Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι σχετικά μικρές αλλαγές στο περιεχόμενο των ροών των χρηστών μπορούν να μειώσουν σημαντικά την πολιτική εχθρότητα μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών, υποδηλώνοντας ότι το X είχε τη δύναμη να αυξήσει την πολιτική αρμονία, αν ο Μασκ επέλεγε να το χρησιμοποιήσει με αυτόν τον τρόπο.

«Το συναρπαστικό σε αυτά τα αποτελέσματα είναι ότι υπάρχει κάτι που μπορούν να κάνουν οι πλατφόρμες για να μειώσουν την πόλωση», δήλωσε ο Saveski.

«Είναι μια νέα προσέγγιση που θα μπορούσαν να υιοθετήσουν στο σχεδιασμό των αλγορίθμων τους».

Οκτώ στους δέκα ενήλικες Αμερικανούς δηλώνουν ότι όχι μόνο οι Ρεπουμπλικανοί και οι Δημοκρατικοί δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε πολιτικές και σχέδια, αλλά δεν μπορούν να συμφωνήσουν ούτε σε βασικά γεγονότα, σύμφωνα με έρευνα του Pew.

Περισσότεροι από τους μισούς ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο πιστεύουν ότι οι διαφορές στις πολιτικές απόψεις των ανθρώπων είναι τόσο διχαστικές που είναι επικίνδυνες για την κοινωνία, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της Ipsos.

Η μέθοδος της έρευνας

Οι αλλαγές στην πολιτική πόλωση που προέκυψαν από την έκθεση σε αναρτήσεις του X μετρήθηκαν χρησιμοποιώντας μια καινοτόμο προσέγγιση. Πρώτα, οι ακαδημαϊκοί χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη για να αναλύσουν τις αναρτήσεις στο feed «για εσάς» του X σε πραγματικό χρόνο.

Στη συνέχεια, το σύστημα έδειξε περισσότερες διχαστικές αναρτήσεις σε μια ομάδα και λιγότερες διχαστικές αναρτήσεις σε μια άλλη, μια δύναμη που συνήθως ανήκει αποκλειστικά στο X. Οι διχαστικές αναρτήσεις περιελάμβαναν εκείνες που έδειχναν υποστήριξη σε αντιδημοκρατικές πρακτικές, κομματική βία, αντίθεση στη διακομματική συναίνεση και μεροληπτικές αξιολογήσεις πολιτικοποιημένων γεγονότων.

Μετά από μια εβδομάδα ανάγνωσης αυτών των ελαφρώς τροποποιημένων feeds, οι ερευνητές ζήτησαν από τους χρήστες να βαθμολογήσουν πόσο θερμά ή ψυχρά, ευνοϊκά ή δυσμενώς ένιωθαν απέναντι στους πολιτικούς τους αντιπάλους.

Οι αλλαγές στην «συναισθηματική πόλωση» βαθμολογήθηκαν σε περισσότερο από δύο βαθμούς σε ένα «θερμόμετρο συναισθημάτων» από 0 έως 100 βαθμούς. Αυτή ήταν η ίδια αύξηση της πόλωσης που παρατηρήθηκε συνήθως στις ΗΠΑ κατά τις τέσσερις δεκαετίες έως το 2020.

Η τροφοδότηση των χρηστών με λιγότερες αναρτήσεις με αντιδημοκρατικές στάσεις και κομματική εχθρότητα μείωσε την πολιτική διαίρεση κατά παρόμοιο ποσοστό.

Η πολιτική πόλωση στον 21ο αιώνα

Οι πλατφόρμες social media έχουν από καιρό κατηγορηθεί ότι ενθαρρύνουν το διχαστικό περιεχόμενο για να αυξήσουν την εμπλοκή των χρηστών και, ως εκ τούτου, τα έσοδα από τη διαφήμιση.

Ωστόσο, η έρευνα διαπίστωσε ότι, ενώ υπήρξε μια μικρή μείωση της συνολικής εμπλοκής όσον αφορά τον χρόνο που αφιερώνεται στην πλατφόρμα και τον αριθμό των αναρτήσεων που προβάλλονται όταν το διχαστικό περιεχόμενο μειώνεται, οι χρήστες αυτοί είχαν την τάση να κάνουν «like» ή να αναδημοσιεύουν πιο συχνά.

«Η επιτυχία αυτής της μεθόδου δείχνει ότι μπορεί να ενσωματωθεί στην τεχνητή νοημοσύνη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να μετριάσει τις επιβλαβείς προσωπικές και κοινωνικές συνέπειες», έγραψαν οι συγγραφείς.

«Ταυτόχρονα, οι αναλύσεις μας σχετικά με τη συμμετοχή δείχνουν ένα πρακτικό συμβιβασμό: οι παρεμβάσεις που υποβαθμίζουν [το αντιδημοκρατικό και το κομματικό περιεχόμενο] μπορεί να μειώσουν τον όγκο της συμμετοχής βραχυπρόθεσμα, δημιουργώντας προκλήσεις για τα επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στη συμμετοχή και υποστηρίζοντας την υπόθεσή ότι το περιεχόμενο που προκαλεί έντονες αντιδράσεις δημιουργεί μεγαλύτερη συμμετοχή».

Απόρρητο