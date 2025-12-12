Πετρέλαιο: Άνοδος τιμών λόγω ανησυχιών για την προσφορά από τη Βενεζουέλα

Μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα, Brent και αμερικανικό αργό έχουν χάσει περισσότερο από 3%

Commodities 12.12.2025, 08:43
Πετρέλαιο: Άνοδος τιμών λόγω ανησυχιών για την προσφορά από τη Βενεζουέλα
Newsroom

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν την Παρασκευή, υποστηριζόμενες από τις ανησυχίες για διακοπές στην προμήθεια από τη Βενεζουέλα, αν και παρέμειναν σε πορεία για εβδομαδιαία πτώση εν μέσω επιφυλακτικής διάθεσης της αγοράς και αισιοδοξίας για τις προοπτικές ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν κατά 43 σεντς, ή 0,70%, στα 61,71 δολάρια το βαρέλι στις 03:52 GMT, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate ήταν στα 58,03 δολάρια το βαρέλι, αυξημένο κατά 43 σεντς, ή 0,75%.

Τα στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη ο Οργανισμός Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (ΟΠΕΚ) έδειξαν ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα καλύψει σχεδόν πλήρως τη ζήτηση το 2026

Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να αναχαιτίσουν περισσότερα πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, μετά την κατάσχεση ενός δεξαμενόπλοιου αυτή την εβδομάδα, καθώς αυξάνουν την πίεση στον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο, ανέφεραν την Πέμπτη στο Reuters έξι πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Η κατάσχεση από τις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα προκάλεσε ανησυχίες για διακοπές στον εφοδιασμό.

«Μετά την πώληση με την προσδοκία ότι οι πιέσεις στον εφοδιασμό θα μειωθούν εν μέσω ελπίδων για ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, εμφανίστηκαν αγορές για να περιορίσουν τις απώλειες μετά την κατάσχεση ενός βενεζουελάνικου δεξαμενόπλοιου από τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Hiroyuki Kikukawa, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Nissan Securities Investment, θυγατρικής της Nissan Securities.

«Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα παραμείνουν στο επίκεντρο της προσοχής την επόμενη εβδομάδα και μετά», ανέφερε, σημειώνοντας ότι το WTI θα μπορούσε να δοκιμάσει το επίπεδο των 55 δολαρίων εάν επιτευχθεί πραγματικά συμφωνία.

Μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα, και τα δύο συμβόλαια έχουν χάσει περισσότερο από 3%, αντανακλώντας τις ευρύτερες αβεβαιότητες της αγοράς.

Οι αναλυτές της ANZ Research απέδωσαν τις πρόσφατες πτώσεις στο κλίμα αποφυγής κινδύνου και στις υποτονικές προοπτικές της αγοράς πετρελαίου.

Η μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα και οι δηλώσεις του προέδρου Τζερόμ Πάουελ, που θεωρήθηκαν λιγότερο επιθετικές από το αναμενόμενο, ενίσχυσαν την αβεβαιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών σχετικά με τη μελλοντική νομισματική πολιτική των ΗΠΑ.

Εν τω μεταξύ, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα υπερβεί τη ζήτηση κατά 3,84 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας μηνιαίας έκθεσης για την αγορά πετρελαίου της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας με έδρα το Παρίσι, σημειώνοντας μείωση από το πλεόνασμα των 4,09 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα που είχε εκτιμηθεί τον Νοέμβριο.

Ωστόσο, τα στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη ο Οργανισμός Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (ΟΠΕΚ) έδειξαν ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα καλύψει σχεδόν πλήρως τη ζήτηση το 2026, μια προοπτική που έρχεται σε αντίθεση με τις προβλέψεις της ΔΟΕ και άλλων φορέων για τεράστια υπερπροσφορά.

Αύξηση αποθεμάτων στις ΗΠΑ

Η Αμερικανική Υπηρεσία Ενέργειας (EIA) ανέφερε μικρότερη από την αναμενόμενη μείωση των αποθεμάτων αργού πετρελαίου και μεγάλη αύξηση των αποθεμάτων καυσίμων την περασμένη εβδομάδα.

Οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας πραγματοποίησαν τηλεφωνική συνδιάσκεψη την Τετάρτη με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν τις τελευταίες ειρηνευτικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σε μια «κρίσιμη στιγμή» της διαδικασίας, όπως δήλωσαν.

Ωστόσο, την Πέμπτη, ουκρανικά drones χτύπησαν για πρώτη φορά μια πλατφόρμα πετρελαίου στην Κασπία Θάλασσα, διακόπτοντας την παραγωγή στην εγκατάσταση που ανήκει στην Lukoil,
σύμφωνα με αξιωματούχο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Wall Street: Πτώση μετοχών λόγω AI – Απώλειες σε Oracle, Nvidia και Nasdaq
Markets

Wall Street: Μαζικές ρευστοποιήσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης
Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers
Wall Street

Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 κορυφαίους short-sellers
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Επισκίασε τις ευρωαγορές το ράλι του FTSE 100
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Επισκίασε τις ευρωαγορές το ράλι του FTSE 100
Χρηματιστήριο Αθηνών: Λύγισε στο τέλος υπό την πίεση των Eurobank και ΟΠΑΠ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Λύγισε στο τέλος το ΧΑ υπό την πίεση των Eurobank και ΟΠΑΠ
Wall Street: Βρίσκει στηρίγματα στο σήμα του Γουόλερ της Fed
Wall Street

Στηρίγματα στο σήμα του Γουόλερ της Fed βρίσκει η Wall Street
Ελληνικές μετοχές: Ισχυρά τα περιθώρια ανόδου και το 2026, λέει η Morgan Stanley
Markets

Morgan Stanley: «Ταύρος» για τις ελληνικές μετοχές το 2026

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων

Η πολιτική του Τραμπ για φθηνότερο κρέας δημιουργεί ρήξη με τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του στις αγροτικές περιοχές

Νατάσα Σινιώρη
Αλέξανδρος Εξάρχου: Τι προσδοκά με τη στροφή της AKTOR στην ενέργεια
Business

Ο Εξάρχου στρίβει το τιμόνι της AKTOR στην ενέργεια

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου περιέγραψε στη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου τα ορόσημα και τους στόχους της AKTOR από τις μπιζνες στο LNG

Χρήστος Κολώνας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέο αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές – Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς
AGRO

Αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές - Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς

Ξεχειλίζει η οργή και η αγανάκτηση των αγροτών μετά από το νέο φιάσκο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ

Ανθή Γεωργίου
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH

Η YSE Beauty της Molly Sims, ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α ύψους 15 εκατ. δολαρίων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει

H Carlyle αναθέτει στη Goldman Sachs τη στρατηγική εξαγοράς ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil

Νατάσα Σινιώρη
IRIS: Έρχεται κύμα μεγάλων αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων το 2026
Τράπεζες

Έρχεται κύμα αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS

Αλλάζουν τα ημερήσια όρια συναλλαγών με το IRIS - Περαιτέρω απλοποίηση των πληρωμών σε φυσικά καταστήματα 

Αγης Μάρκου
Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount
World

Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount

Η Warner Bros Discovery αναμένεται να περιγράψει τέσσερα βασικά αρνητικά σημεία της προσφοράς της Paramount στην απάντησή της

Γιάννης Αγουρίδης
Πειραιάς: Έτοιμος για «απογείωση» μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα
Λιμάνια

Έτοιμος για «απογείωση» ο Πειραιάς μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα

Οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επιστροφή των liners στον Πειραιά έως τον προσεχή Απρίλιο

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Commodities
Πετρέλαιο: Ανακάμπτει δυναμικά από τα χαμηλά πενταετίας
Commodities

Ανακάμπτει δυναμικά από τα χαμηλά πενταετίας το πετρέλαιο

Πάνω από τα 60 δολάριο το βαρέλι η τιμή για το πετρέλαιο Brent

Σπάνιες γαίες: Η Κίνα αρχίζει να χορηγεί γενικές άδειες εξόρυξης
Markets

Αλλαγή πλεύσης Κίνας για σπάνιες γαίες - Αρχίζει να χορηγεί γενικές άδειες εξόρυξης

Η Κιμισιόν ενέτεινε τις προσπάθειες τις τελευταίες εβδομάδες για την απόκτηση γενικών αδειών για τις σπάνιες γαίες

Χαλκός: Αλλεπάλληλα ρεκόρ στην τιμή του μετάλλου
Commodities

«Απογειώνεται» η τιμή του χαλκού - Τι προβλέπεται για το 2026

Ο χαλκός σημειώνει ένα ασταμάτητο ράλι όλο το 20265 - Τι «βλέπουν» οι αναλυτές για το 2026

Χρυσός: «Φλερτάρει» με νέο ρεκόρ – Συνεχίζει ανοδικά το ασήμι
Commodities

Χρυσός: «Φλερτάρει» με νέο ρεκόρ – Συνεχίζει ανοδικά το ασήμι

Ο χρυσός βρέθηκε μια ανάσα πριν το ρεκόρ του Οκτωβρίου

Τζούλη Καλημέρη
Ασήμι: «Κλέβει» τη λάμψη του χρυσού – Τι «μαρτυρούν» οι κινήσεις της JP Morgan
Commodities

Το ασήμι «κλέβει» τη λάμψη του χρυσού - Τι σχεδιάζει η JP Morgan

Στρατηγικές κινήσεις από την JPMorgan και ρεκόρ στην κεφαλαιοποίηση της αγοράς του ασημιού, απειλούν την κυριαρχία του χρυσού

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μεταλλευτικές: Η άνοδος του χαλκού εκτινάσσει τα κέρδη στις ευρωπαϊκές μετοχές
Commodities

Προς υψηλό 9 ετών οι μετοχές των μεταλλευτικών της Ευρώπης

Για τους επενδυτές στον τομέα της εξόρυξης, το 2025 ήταν μια χρονιά με εξαιρετικές αποδόσεις για τις μεταλλευτικές

Χρυσός: Σταθερά σε υψηλό 7 εβδομάδων, κοντά σε ρεκόρ το ασήμι
Commodities

Ο χρυσός σε υψηλό 7 εβδομάδων, κοντά σε ρεκόρ το ασήμι

Οι τιμές στο ασήμι έχουν υπερδιπλασιαστεί φέτος, υποστηριζόμενες από τη σταθερή βιομηχανική ζήτηση

Latest News
JPMorgan: Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα με ειδικευμένο αμοιβαίο κεφάλαιο
Crypto

Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα η JPMorgan

Το νέο ιδιωτικό fund της JPMorgan θα λειτουργεί στο blockchain Ethereum και θα είναι διαθέσιμο σε κατάλληλους επενδυτές

Ρωσία: «Εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας MI6
World

Η Ρωσία «εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της MI6

Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις από την ανάληψη των καθηκόντων της, η Μπλέιζ Μετρεουέλι θα αναφερθεί και στην «διαρκή» υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία

ΗΠΑ: Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
World

Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης

Οι «αναδυόμενες εταιρείες ανάπτυξης» έλαβαν ειδική μεταχείριση στις ΗΠΑ και τώρα έχουν γίνει «κόκκινο πανί»

Wall Street: Πτώση μετοχών λόγω AI – Απώλειες σε Oracle, Nvidia και Nasdaq
Markets

Wall Street: Μαζικές ρευστοποιήσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης

Η Wall Street υποχώρησε την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τις μετοχές AI,

Φορείς Μαγνησίας: Κοινή δήλωση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το άνοιγμα των δρόμων
AGRO

Κοινή παρέμβαση φορέων Μαγνησίας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Την ανάγκη άμεσου διαλόγου και ανοίγματος των δρόμων υπογραμμίζουν φορείς της Μαγνησίας, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την τοπική οικονομία

Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers
Wall Street

Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 κορυφαίους short-sellers

Τι αναφέρουν κορυφαίοι dealer της Wall Street για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις προοπτικές ανάπτυξης 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τεχνητή νοημοσύνη: Ενας Ιησούς με AI – Μια εφαρμογή που μετρά ήδη 150.000 χρήστες
Tεχνητή νοημοσύνη

Τεχνητή νοημοσύνη: Ενας Ιησούς με AI – Μια εφαρμογή που μετρά ήδη 150.000 χρήστες

Ένα chatbot προσφέρει εξατομικευμένες συμβουλές για την πίστη - Επιφυλακτικός ο πάπας Λέων προειδοποιεί τους πιστούς

JP Morgan: Η ανάληψη των 350 δισ. δολ. από την Fed – Πού τοποθέτησε τα κεφάλαια της
World

Γιατί η JP Morgan «σήκωσε» 350 δισ. από το λογαριασμό της στη Fed

Η στρατηγική της JP Morgan για να θωρακίσει την κερδοφορία της εν μέσω αποκλιμάκωσης των επιτοκίων

Τζούλη Καλημέρη
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH

Η YSE Beauty της Molly Sims, ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α ύψους 15 εκατ. δολαρίων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων

Η πολιτική του Τραμπ για φθηνότερο κρέας δημιουργεί ρήξη με τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του στις αγροτικές περιοχές

Νατάσα Σινιώρη
Μπαρντελά: Τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;
Κόσμος

Ο Μπαρντελά τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;

Ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης φέρνει σε αμηχανία ακόμα και τους οπαδούς της γαλλικής Ακροδεξιάς

Αλέξανδρος Καψύλης
Γερμανία: Έγκριση αμυντικών δαπανών ύψους 50 δισ. ευρώ
Κόσμος

Έγκριση αμυντικών δαπανών ύψους 50 δισ. ευρώ από το γερμανικό κοινοβούλιο

Η Γερμανία σχεδιάζει να δαπανήσει συνολικά 650 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα μεταξύ 2025 και 2030

Bloomberg: Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία
Κόσμος

Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία

Να επιστρέψει τα συστήματα αεράμυνας S-400 που αγόρασε η Τουρκία από τη Ρωσία πριν από σχεδόν μια δεκαετία, ζήτησε από τον Πούτιν ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με το Bloomberg

EE: «Μάχη» στη Σύνοδο Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
World

Ποια κράτη -μέλη της ΕΕ αντιδρούν στην χρησιμοποίηση των ρωσικών assets

Στο σχέδιο για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αντιδρούν Βέλγιο, Ουγγαρία και Σλοβακία - Εναλλακτικές λύσεις θέλουν Ιταλία, Τσεχία, Βουλγαρία και Μάλτα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει

H Carlyle αναθέτει στη Goldman Sachs τη στρατηγική εξαγοράς ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil

Νατάσα Σινιώρη
Αγρότες: Προσανατολίζονται σε κλιμάκωση κινητοποιήσεων
AGRO

Αγρότες: Προς κλιμάκωση οι κινητοποιήσεις

Η τάση στα μπλόκα είναι κλιμάκωση χωρίς συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Πώς «κόπηκαν» οι όποιες γέφυρες διαλόγου

Δήμητρα Τριανταφύλλου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο