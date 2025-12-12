Πετρέλαιο: Άνοδος τιμών λόγω ανησυχιών για την προσφορά από τη Βενεζουέλα

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν την Παρασκευή, υποστηριζόμενες από τις ανησυχίες για διακοπές στην προμήθεια από τη Βενεζουέλα, αν και παρέμειναν σε πορεία για εβδομαδιαία πτώση εν μέσω επιφυλακτικής διάθεσης της αγοράς και αισιοδοξίας για τις προοπτικές ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν κατά 43 σεντς, ή 0,70%, στα 61,71 δολάρια το βαρέλι στις 03:52 GMT, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate ήταν στα 58,03 δολάρια το βαρέλι, αυξημένο κατά 43 σεντς, ή 0,75%.

Τα στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη ο Οργανισμός Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (ΟΠΕΚ) έδειξαν ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα καλύψει σχεδόν πλήρως τη ζήτηση το 2026

Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να αναχαιτίσουν περισσότερα πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, μετά την κατάσχεση ενός δεξαμενόπλοιου αυτή την εβδομάδα, καθώς αυξάνουν την πίεση στον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο, ανέφεραν την Πέμπτη στο Reuters έξι πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Η κατάσχεση από τις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα προκάλεσε ανησυχίες για διακοπές στον εφοδιασμό.

«Μετά την πώληση με την προσδοκία ότι οι πιέσεις στον εφοδιασμό θα μειωθούν εν μέσω ελπίδων για ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, εμφανίστηκαν αγορές για να περιορίσουν τις απώλειες μετά την κατάσχεση ενός βενεζουελάνικου δεξαμενόπλοιου από τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Hiroyuki Kikukawa, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Nissan Securities Investment, θυγατρικής της Nissan Securities.

«Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα παραμείνουν στο επίκεντρο της προσοχής την επόμενη εβδομάδα και μετά», ανέφερε, σημειώνοντας ότι το WTI θα μπορούσε να δοκιμάσει το επίπεδο των 55 δολαρίων εάν επιτευχθεί πραγματικά συμφωνία.

Μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα, και τα δύο συμβόλαια έχουν χάσει περισσότερο από 3%, αντανακλώντας τις ευρύτερες αβεβαιότητες της αγοράς.

Οι αναλυτές της ANZ Research απέδωσαν τις πρόσφατες πτώσεις στο κλίμα αποφυγής κινδύνου και στις υποτονικές προοπτικές της αγοράς πετρελαίου.

Η μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα και οι δηλώσεις του προέδρου Τζερόμ Πάουελ, που θεωρήθηκαν λιγότερο επιθετικές από το αναμενόμενο, ενίσχυσαν την αβεβαιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών σχετικά με τη μελλοντική νομισματική πολιτική των ΗΠΑ.

Εν τω μεταξύ, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα υπερβεί τη ζήτηση κατά 3,84 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας μηνιαίας έκθεσης για την αγορά πετρελαίου της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας με έδρα το Παρίσι, σημειώνοντας μείωση από το πλεόνασμα των 4,09 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα που είχε εκτιμηθεί τον Νοέμβριο.

Ωστόσο, τα στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη ο Οργανισμός Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (ΟΠΕΚ) έδειξαν ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα καλύψει σχεδόν πλήρως τη ζήτηση το 2026, μια προοπτική που έρχεται σε αντίθεση με τις προβλέψεις της ΔΟΕ και άλλων φορέων για τεράστια υπερπροσφορά.

Αύξηση αποθεμάτων στις ΗΠΑ

Η Αμερικανική Υπηρεσία Ενέργειας (EIA) ανέφερε μικρότερη από την αναμενόμενη μείωση των αποθεμάτων αργού πετρελαίου και μεγάλη αύξηση των αποθεμάτων καυσίμων την περασμένη εβδομάδα.

Οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας πραγματοποίησαν τηλεφωνική συνδιάσκεψη την Τετάρτη με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν τις τελευταίες ειρηνευτικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σε μια «κρίσιμη στιγμή» της διαδικασίας, όπως δήλωσαν.

Ωστόσο, την Πέμπτη, ουκρανικά drones χτύπησαν για πρώτη φορά μια πλατφόρμα πετρελαίου στην Κασπία Θάλασσα, διακόπτοντας την παραγωγή στην εγκατάσταση που ανήκει στην Lukoil,

σύμφωνα με αξιωματούχο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας.