Χρηματιστήριο Αθηνών: Συγκρατούν και πάλι οι πωλητές την αγορά

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης βρίσκεται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, εμφανίζοντας για ακόμη μία φορά δυσκολία πάνω από τις 2.100 μονάδες, παρά τις στηρίξεις που έχει από τον βιομηχανικό κυρίως κλάδο.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,12% στις 2.108,41 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 22,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 3,5 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,03% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.322,88 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,43% στις 2.340,74 μονάδες.

Αδυναμία στο ΧΑ

Μία ακόμη συνεδρίαση που το ΧΑ εμφανίζει δυσκολίες πάνω από τις 2.100 μονάδες, με τους πωλητές να κάνουν αισθητή και πάλι την παρουσία τους σε τίτλους που έχουν καταγράψει σημαντικά κέρδη καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ωστόσο, αυτό που εστιάζουν αρκετοί αναλυτές είναι ότι το εύρος της συσσώρευσης έχει μετατοπιστεί υψηλότερα, πέριξ των 2.100 μονάδων, παρά την επιλεκτική στάση που διατηρείται εν όψει του νέου έτους.

Τεχνικά, αυτό που θα αλλάξει τις ισορροπίες στην αγορά είναι η αποφασιστική πολιορκία και διάσπαση της ιδιαίτερα σημαντικής ζώνης των 2.115–2.125 μονάδων, όπου μια ισχυρή κατοχύρωση θα μπορούσε να δώσει νέα ανοδική τάση. Αν κατοχυρωθεί σε εβδομαδιαίο κλείσιμο, δύσκολα το υψηλό έτους στις 2.135 μονάδες θα αποτελέσει εμπόδιο, ενώ θα ανοίξει ο δρόμος για κίνηση προς τις 2.250 μονάδες.

Σε επίπεδο FTSE 25, οι 5.346 – 5.370 μονάδες είναι το επίπεδο της σημαντικής αντίστασης, κατοχύρωση της οποίας μπορεί να δώσει νέα κίνηση προς τις 5.408 μονάδες. Όλα τα παραπάνω όμως έχουν μια σημαντική μεταβλητή, τον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος πέραν από μικρές αναλαμπές διανύει περίοδο εσωστρέφειας. Η κοντινή στήριξη του κλαδικού είναι στις 2.330 μονάδες.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Βιοχάλκο, ΕΛΧΑ, Metlen, Coca Cola και ΕΥΔΑΠ σημειώνουν κέρδη άνω του 1%, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι Aegean, Motor Oil, Cenergy, Jumbo, ΔΑΑ, ΔΕΗ, Τιτάν, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Λάμδα, ΟΤΕ και ΟΠΑΠ.

Στον αντίποδα, Εθνική και Optima Bank χάνουν πάνω από 1%, με τις Aktor, Helleniq Energy, Σαράντης και Πειραιώς κινούνται ήπια πτωτικά. Χωρίς μεταβολή είναι οι Alpha Bank και Κύπρου.