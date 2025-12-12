Ασφαλιστικό σύστημα: Στην Ελλάδα είναι βιώσιμο έως το 2070, σύμφωνα με την Αννα Ευθυμίου

«Tα διανεμητικά συστήματα, όπως το ελληνικό, είναι περισσότερο εκτεθειμένα στον δημογραφικό κίνδυνο, καθώς οι συντάξεις χρηματοδοτούνται από τις εισφορές των εργαζομένων. Ωστόσο, σύμφωνα με το AgeingReport για το 2024 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ελληνικό σύστημα είναι βιώσιμο με βάση τις προβολές έως το 2070. Εξάλλου, αυτό ενισχύεται από τη σημαντική μείωση της ανεργίας με τη δημιουργία περίπου 500.000 νέων θέσεων εργασίας τα τελευταία χρόνια, την αυξανόμενη συμμετοχή συνταξιούχων στην αγορά εργασίας και τον περιορισμό των οδών πρόωρης συνταξιοδότησης».

Η εισαγωγή κεφαλαιοποιητικών στοιχείων δημιουργεί νέο αποθεματικό πλούτο και μειώνει τις πιέσεις στο δημόσιο σύστημα

Τα παραπάνω τόνισε η υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου, στην εκδήλωση της KPMG για το μέλλον της ασφάλισης στην Ελλάδα με θέμα «The Future of Insurance», ααναλύοντας τη στρατηγική του Υπουργείου για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος, την ενίσχυση της αποταμίευσης και τη συνέχιση του ψηφιακού μετασχηματισμού της κοινωνικής ασφάλισης.

Η υφυπουργός σημείωσε ότι «η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα μπορεί να διασφαλιστεί και μέσα από την ενίσχυση ενός πιο ανθεκτικού, πολυπυλωνικού συστήματος. Η εισαγωγή κεφαλαιοποιητικών στοιχείων δημιουργεί νέο αποθεματικό πλούτο και μειώνει τις πιέσεις στο δημόσιο σύστημα. Αυτό ακριβώς έπραξε η χώρα μας, πρώτον με τη δημιουργία του ΤΕΚΑ που αποτελεί μέρος του 1ου πυλώνα υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης και αφορά τους νέους σε ηλικία εργαζόμενους. Το ΤΕΚΑ αποτελεί μια ουσιαστική μεταρρύθμιση της Κυβέρνησης, που φιλοδοξούμε ότι θα οδηγήσει σε σημαντικά μεγαλύτερες επικουρικές συντάξεις για τη νέα γενιά».

Η κα Ευθυμίου αναφέρθηκε και στην αναμόρφωση του πλαισίου για την Επαγγελματική Ασφάλιση που αποτελεί μέρος του 2ου πυλώνα προαιρετικής κεφαλαιοποιητικής ασφάλισης. Μέσω του Ν. 5078/2023 η κυβέρνηση έθεσε στα Ταμεία Επαγγελματικής ασφάλισης ένα υψηλό πλαίσιο λειτουργίας με διαφάνεια και ευελιξία υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη ενίσχυσης της κουλτούρας αποταμίευσης, όταν αυτή είναι εφικτή, όπως είπε η υφυπουργός.

Όπως επισήμανε η κα Ευθυμίου, δεν είναι απαραίτητο «να αποταμιεύουμε περισσότερα», αλλά «να αποταμιεύουμε πιο αποτελεσματικά», μέσα από κίνητρα, φορολογική ενθάρρυνση και μεγαλύτερη διαφάνεια για τα μελλοντικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Οι πολίτες πρέπει να έχουν σαφή και αξιόπιστη εικόνα των αναμενόμενων παροχών, ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν το μέλλον τους.

Ασφαλιστικό σύστημα τριών πυλώνων

Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική για το σύστημα των τριών πυλώνων, η Υφυπουργός υπογράμμισε ότι ο πρώτος πυλώνας, δηλαδή οι δημόσιες κύριες συντάξεις, παραμένει ο θεμέλιος λίθος της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα. Ωστόσο, η βιωσιμότητά του ενισχύεται, χωρίς να υποκαθίσταται, από την ανάπτυξη ενός ισχυρού δεύτερου πυλώνα, μέσω των επαγγελματικών ταμείων, και συνακόλουθα με τη σταδιακή ενίσχυση του τρίτου πυλώνα, δηλαδή της ατομικής αποταμίευσης και ιδιωτικής ασφάλισης.

Η επόμενη ημέρα του ψηφιακού μετασχηματισμού στον e-ΕΦΚΑ

Απαντώντας για το τι θα συμβεί στον e- ΕΦΚΑ μετά την ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης το δεύτερο εξάμηνο του 2026, η Υφυπουργός τόνισε ότι η επόμενη φάση περιλαμβάνει τη λειτουργία του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος e-ΕΦΚΑ και τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου ψηφιοποίησης του χαρτώου υλικού του ασφαλιστικού βίου των εργαζομένων. Ως όραμα τόνισε τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε πραγματικό «one-stop shop» για τον πολίτη. Στόχος είναι οι υπηρεσίες να παρέχονται σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, χωρίς γραφειοκρατία και καθυστερήσεις.

Κλείνοντας, δήλωσε ότι «το μέλλον της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα είναι δίκαιο, βιώσιμο και ψηφιακό. Με σχέδιο, συνέπεια και υπευθυνότητα, χτίζουμε ένα σύστημα που προστατεύει τους πολίτες σήμερα, ενώ ταυτόχρονα θωρακίζει τις επόμενες γενιές».