Lloyd’s List: Μαρινάκης και Αγγελικούση στην κορυφή – 17 Έλληνες στο top 100 της παγκόσμιας ναυτιλίας

12.12.2025
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης και η Μαρία Αγγελικούση είναι οι δύο κορυφαίοι Έλληνες εφοπλιστές στις 100 πιο επιδραστικές προσωπικότητες που διαμόρφωσαν την παγκόσμια ναυτιλία το 2025, σύμφωνα με την ετήσια έκδοση One Hundred People της βρετανικής Lloyd’s List.

Στους 100 πιο ισχυρούς παράγοντες της παγκόσμιας ναυτιλίας της φετινής Lloyd’s List συμμετέχουν και άλλες 15 προσωπικότητες που εκπροσωπούν την ελληνική ναυτιλία.

Στην κορυφή της λίστας ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα επηρέασε την παγκόσμια ναυτιλία περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο το 2025, μέσω της επιβολής μιας σειράς δασμών σε σχεδόν όλους τους εμπορικούς εταίρους, τελών λιμένων, κυρώσεις κατά του Ιράν και της Ρωσίας, αεροπορικές επιδρομές στη Υεμένη και το Ιράν, προσπάθεια να ξαναγίνει μεγάλη η αμερικανική ναυπηγική βιομηχανία και επιτυχή παρέμβαση κατά της ψηφοφορίας για το πλαίσιο Net-Zero Framework την τελευταία στιγμή.

Στη συνέχεια ακολουθεί με την σειρά που περιλαμβάνονται στην έκδοση One Hundred People,  η παρουσίαση των προσωπικοτήτων της ελληνικής ναυτιλίας , αλλά και το σκεπτικό της βρετανικής εφημερίδας για την επιλογή τους.

8. Μαρία Αγγελικούση, Όμιλος Αγγελικούση

Η Μαρία Αγγελικούση ανέβηκε στην 8η από τη 12η θέση στην περσινή λίστα των Lloyd’s. Είναι η πρώτη παρουσία ανάμεσα στους 17 Έλληνες.

Παρά την εξωστρεφή διεθνή δραστηριότητα, η Αγγελικούση τονίζει ότι «η καρδιά μας θα είναι πάντα στην Ελλάδα», διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς με τη ναυτιλιακή παράδοση της χώρας

Lloyd's

Υπό τη δική της καθοδήγηση, ο Όμιλος Αγγελικούση ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη συμφωνία της ιστορίας του με την εξαγορά μεγάλης εταιρείας μεταφοράς πετρελαίου, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ήδη ηγετική θέση του σε ξηρά φορτία, δεξαμενόπλοια και LNG.

Η Μαρία Αγγελικούση αναγνωρίζει ότι οι σύγχρονες προκλήσεις — γεωπολιτικές εντάσεις, εμπορικοί πόλεμοι, αυστηρότεροι κανονισμοί εκπομπών και κυρώσεις — απαιτούν αναπροσαρμογή στρατηγικής. Ωστόσο, παραμένει σταθερή στη βασική φιλοσοφία του ομίλου: προσφορά ασφαλών, αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Παρά την εξωστρεφή διεθνή δραστηριότητα, η Αγγελικούση τονίζει ότι «η καρδιά μας θα είναι πάντα στην Ελλάδα», διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς με τη ναυτιλιακή παράδοση της χώρας. Η διοίκησή της χαρακτηρίζεται από συνδυασμό συνέχειας και ανανέωσης, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του στόλου και την προετοιμασία για μια εποχή ενεργειακής μετάβασης.

10. Βαγγέλης Μαρινάκης, Capital Group

Σημαντική άνοδο στη λίστα «One Hundred People 2025» της Lloyd’s List κατέγραψε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος βρέθηκε στην 10η θέση των πλέον επιδραστικών προσωπικοτήτων της διεθνούς ναυτιλίας, από τη 16η θέση που κατείχε το 2024. Η φετινή διάκριση τον καθιστά τον επιχειρηματία με τη μεγαλύτερη άνοδο στη δεκάδα, σε μια λίστα που φέτος κορυφώνει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Τα τελευταία δύο χρόνια η Capital Group έγίνε μία από τις κορυφαίες διαφοροποιημένες ναυτιλιακές πλατφόρμες στον κόσμο

Lloyd's

Μία από τις πιο γνωστές στο κοινό πρόσωπικότητες στον τομέα της ναυτιλίας, ο Έλληνας εφοπλιστής έχει τοποθετήσει τον όμιλό του στην πρωτοπορία της προσπάθειας να θεωρηθεί η ναυτιλία ως μέρος της λύσης στο πρόβλημα του κλίματος και όχι ως μέρος του προβλήματος. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι πιθανώς ο πιο αναγνωρίσιμος μεγάλος εφοπλιστής στον πλανήτη, κυρίως χάρη στην υψηλή του φήμη στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Δεν είναι μόνο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, αλλά και της Nottingham Forest και της Rio Ave. Το πάθος του για το άθλημα είναι τόσο μεγάλο που συχνά έχει τεθεί το ερώτημα αν αποσπά την προσοχή του από τη ναυτιλιακή του επιχείρηση. Ωστόσο, ο ίδιος έχει δηλώσει ότι η ναυτιλία είναι η «μεγάλη του αγάπη» και ότι, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να έρχεται πρώτη, προκειμένου να αποφέρει τα χρήματα που χρειάζεται για να ικανοποιήσει την αγάπη του για το ποδόσφαιρο.

Η Capital φαίνεται να έχει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την απανθρακοποίηση, η οποία περιλαμβάνει τον σχεδιασμό μιας πορείας προς την πυρηνική πρόωση μηδενικών εκπομπών, ενώ παράλληλα επιτυγχάνει πιο άμεσες μειώσεις εκπομπών μέσω πλοίων διπλού καυσίμου και συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας από την ξηρά

Τα τελευταία δύο χρόνια η Capital Group έγίνε μία από τις κορυφαίες διαφοροποιημένες ναυτιλιακές πλατφόρμες στον κόσμο. Είναι επίσης μία από τις πιο σύγχρονες όσον αφορά την ηλικία του στόλου της, τις επενδύσεις της σε τεχνολογίες χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα και μεγαλύτερης αποδοτικότητας, καθώς και την έμφαση που δίνει στη μεταφορά φυσικού αερίου. Καθώς το 2025 πλησίαζε στο τέλος του, ο όμιλος ελέγχει 163 πλοία συνολικής χωρητικότητας περίπου 13 εκατ. τόνων dwt, μεταξύ αυτών LNG carriers, δεξαμενόπλοια, bulkers, πλοία CO₂ και πολύ μεγάλα πλοία μεταφοράς αμμωνίας, συμπεριλαμβανομένων 95 πλοίων προς παράδοση μεταξύ 2025 και 2028. Μόνο το 2025, ο όμιλος σύναψε συμβάσεις για περισσότερα από 40 νέα πλοία αξίας 4,7 δισ. δολαρίων, ενώ πούλησε 13 παλαιότερα πλοία αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων. Η έξυπνη και κερδοφόρα πώληση πλοίων αποτελεί από καιρό ένα από τα δυνατά σημεία του Μαρινάκη, αν και η ισορροπία των δραστηριοτήτων τα τελευταία δύο χρόνια φαίνεται να έχει μετατοπιστεί πιο αποφασιστικά προς την κατασκευή ενός εντυπωσιακά προηγμένου και αποτελεσματικού στόλου.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις του ομίλου υποστηρίζονται από το νέο εκπαιδευτικό κέντρο της Capital που άνοιξε στο νησί της Χίου και διαθέτει τον πρώτο στην Ευρώπη προσομοιωτή γέφυρας εκτεταμένης πραγματικότητας

Η Capital φαίνεται να έχει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την απανθρακοποίηση, η οποία περιλαμβάνει τον σχεδιασμό μιας πορείας προς την πυρηνική πρόωση μηδενικών εκπομπών, ενώ παράλληλα επιτυγχάνει πιο άμεσες μειώσεις εκπομπών μέσω πλοίων διπλού καυσίμου και συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας από την ξηρά. Ο όμιλος έχει συνεργαστεί με το MIT Maritime Consortium και τον νηογνώμονα ABS για να ολοκληρώσει την πρώτη λεπτομερή ανάλυση σκοπιμότητας για τη μετατροπή πλοίων σε πρόωση με μικροαντιδραστήρες πυρηνικής ενέργειας. Μέσω της παραχώρησης λειτουργικών δεδομένων και οικονομικών αναλύσεων, συνέβαλε στην απόδειξη της πιθανής εξοικονόμησης 405-806 εκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των μετατρεπόμενων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων neopanamax σε πυρηνοκίνητα, σε σύγκριση με τους κινητήρες ντίζελ υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα του Μαρινάκη να βρίσκεται στην πρωτοπορία της τοποθέτησης της ναυτιλίας ως μέρος της λύσης για το κλίμα, και όχι ως μέρος του προβλήματος.

Το πρώτο από τα πρωτοποριακά πλοία μεταφοράς LCO2 της Capital, χωρητικότητας 22.000 κυβικών μέτρων — το μεγαλύτερο που έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα — ονομάστηκε Active και θα παραδοθεί στις αρχές του 2026.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις του ομίλου υποστηρίζονται από το νέο εκπαιδευτικό κέντρο της Capital που άνοιξε στο νησί της Χίου και διαθέτει τον πρώτο στην Ευρώπη προσομοιωτή γέφυρας εκτεταμένης πραγματικότητας.

Μεγάλο μέρος της προσοχής που απολαμβάνει η ναυτιλιακή αυτοκρατορία του Μαρινάκη αναπόφευκτα στρέφεται στην Capital Clean Energy Carriers, την εισηγμένη στο Nasdaq εταιρεία του που αποχώρησε από τα containerships. Παραλληλα η ιδιωτική εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στον κλάδο, καθώς τουλάχιστον 35 από τα νεότευκτα πλοία που είχε παραγγείλει ο όμιλος είναι containerships με χωρητικότητα που κυμαίνεται από 1.800 teu έως 9.000 TEU. Καθώς όλα αυτά έχουν δεσμευτεί σε μακροπρόθεσμες ναυλώσεις, φαίνεται ότι θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία αξιόπιστων εσόδων για τα επόμενα χρόνια.

13. Γιώργος Οικονόμου, TMS Group

Ο Γιώργος Οικονόμου, ένας πλοιοκτήτης με 40 χρόνια εμπειρίας στη ναυτιλία, έχει επιτύχει σχεδόν τα πάντα στον κλάδο, και πρόσφατα συμπλήρωσε ένα «κενό» στο βιογραφικό του με την είσοδο στον τομέα των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Κατατάσσεται στη 13η από την 33η θέση το 2024. Με επένδυση 3 δισ. δολαρίων, η TMS Group έχει δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα ανεξάρτητα βιβλία παραγγελιών εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως, παραγγέλνοντας συνολικά τουλάχιστον 22 πλοία από ναυπηγεία Κίνας και Κορέας. Η συντριπτική πλειονότητα είναι πλοία διπλού καυσίμου LNG χωρητικότητας 11.400 teu.  Παράλληλα, η TMS Cardiff Gas συμμετέχει ενεργά στην Πρωτοβουλία για τη Μείωση του Μεθανίου στη Ναυτιλία. Τέλος έχει εμπλακεί σε μία σειρά αντιδικίες με διοικήσεις άλλων εισηγμένων εταιρειών.

14. Γιώργος Προκοπίου, Dynacom/Dynagas/Sea Traders

Στη 14η θέση βρίσκεται ο Γιώργος Προκοπίου από την 20η θέση στην περσινή λίστα των Lloyd’s. Ο Γιώργος Προκοπίου, με ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια παραγγελιών δεξαμενόπλοιων στον κόσμο, μέσω των Dynacom, Dynagas και Sea Traders έχει  καθιερωθεί ως βασικός παίκτης στον τομέα LNG, ειδικά στις εξαγωγές από τις ΗΠΑ.

Ο Προκοπίου επιμένει ότι η ναυτιλία πρέπει να «επιδιώκει το εφικτό, όχι το επιθυμητό», τονίζοντας πρακτικές λύσεις όπως κινητήρες πετρελαίου σε συνδυασμό με δέσμευση άνθρακα.

Η Dynagas διαθέτει στόλο 14 νέων πλοίων LNG 200.000 κυβικών μέτρων, ναυλωμένων ήδη από κορυφαίους Αμερικανούς πελάτες, ενώ ο όμιλος έχει προχωρήσει σε καινοτομίες όπως πλωτές μονάδες αποθήκευσης και επαναεριοποίησης στην Κίνα, και πλοία ice class για τη Βόρεια Θαλάσσια Οδό. Παράλληλα, η Dynacom και η Sea Traders παραγγέλνουν περίπου 80 δεξαμενόπλοια συμβατικών καυσίμων, μεταξύ των οποίων VLCC, suezmax, aframax και panamax, διατηρώντας ισχυρή παρουσία στα παραδοσιακά φορτία.

Ο Προκοπίου στοχεύει και στην αναβίωση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, ενώ η οικογένειά του ενισχύει τη ναυτιλιακή παρουσία με τις κόρες του να αναλαμβάνουν ηγετικές θέσεις και δικές τους εταιρείες.

24. Magda Kopczynska, Φωτεινή Ιωαννίδου και Απόστολος Τζιτζικώστας, Ευρωπαική Επιτροπή

Η αποτυχία του ΙΜΟ να εγκρίνει παγκόσμιο μηχανισμό τιμολόγησης άνθρακα το 2025 επανάφερε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον κεντρικό ρόλο ρυθμιστή της πράσινης μετάβασης στη ναυτιλία, με τον επίτροπο Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολο Τζιτζικώστα και τις Magda Kopczynska και Φωτεινή Ιωαννίδου, στελεχών της ΕΕ να συμπεριλαμβάνονται στην 24η θέση της λίστας των Lloyd’s List.

Όπως σημειώνει η εφημερίδα η Κομισιόν παρουσίασε το νέο Sustainable Transport Investment Plan (STIP), ένα πρώτο βήμα για την επιτάχυνση της χρήσης καθαρών καυσίμων, το οποίο στοχεύει να κινητοποιήσει 2,9 δισ. ευρώ έως το 2027 μέσω των εσόδων από το ETS. Παρά το θετικό κλίμα, η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή βιομηχανία εκφράζει αμφιβολίες ως προς την αποτελεσματικότητα του σχεδίου, επισημαίνοντας την ανάγκη για πραγματικές επενδύσεις και διαθεσιμότητα καυσίμων, προσθέτει η Lloyd;s List.

26. Μελίνα Τραυλού

Η Μελίνα Τραυλού έχει αναδειχθεί σε μία από τις ισχυρότερες προσωπικότητες της ελληνικής και διεθνούς ναυτιλίας, ιδιαίτερα μετά την επανεκλογή της στην προεδρία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για δεύτερη συνεχόμενη θητεία, αναφέρει η Lloyd’s List. Διατήρησε και φέτος την 26η θέση στη σχετική λίστα.

Από την αρχή της θητείας της, έθεσε ως προτεραιότητα την ενίσχυση της δημόσιας εικόνας της ναυτιλίας και τη διαρκή υπενθύμιση του κρίσιμου ρόλου της στην παγκόσμια οικονομία και την ελληνική κοινωνία. Παράλληλα, μέσα από τη δράση της στον IMO, στην ECSA και στο ICS, έχει καταστήσει σαφές ότι η μετάβαση στη ναυτιλία μηδενικού αποτυπώματος πρέπει να γίνεται με γνώμονα την πραγματικότητα και τις δυνατότητες της αγοράς. Η κα. Τραυλού έχει υποστηρίξει δυναμικά την ανάγκη παγκόσμιας ρύθμισης, αντί κατακερματισμού σε εθνικά και περιφερειακά πλαίσια, ενώ δεν δίστασε να κριτικάρει τις προτάσεις του IMO ως μη εφαρμόσιμες λόγω έλλειψης διαθέσιμων καυσίμων.

Παράλληλα, ως επικεφαλής του Neptune Group, συνεχίζει να επεκτείνει τη δραστηριότητά της στη διακίνηση οχημάτων, με δυναμική ανάπτυξη στόλου και νέες γραμμές στη Λατινική Αμερική. Την ίδια στιγμή υπό την ηγεσία της η κοινωνική της προσφορά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, παραμένει πυλώνας της δράσης της, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις πρωτοβουλίες για στήριξη σχολείων μετά την κακοκαιρία Daniel.

29. Αγγελική Φράγκου

Στην 29η θέση των πιο 100 επιδραστικών παραγόντων της ναυτιλίας βρίσκεται η Αγγελική Φράγκου, έχοντας ανέβει από την 24η πέρυσι.

Η Αγγελική Φράγκου έχει καθιερωθεί ως μία από τις πλέον στρατηγικά διορατικές προσωπικότητες της διεθνούς ναυτιλίας, με κεντρικό άξονα την αρχή ότι «η διαφοροποίηση είναι δύναμη». Ηγείται της Navios Maritime Partners, ενός από τα πιο πολυδιάστατα και ευέλικτα ναυτιλιακά σχήματα παγκοσμίως, με στόλο περίπου 170 πλοίων σε 15 διαφορετικούς επιμέρους κλάδους: από dry bulk έως tankers και containerships. Με προσήλωση στον εκσυγχρονισμό και τη συνεχή ανανέωση του στόλου, έχει αναπτύξει μία κουλτούρα risk management που επιτρέπει στην εταιρεία να προσαρμόζεται ταχύτατα στις διακυμάνσεις της αγοράς. Μέσα σε τέσσερα χρόνια, η Navios αύξησε τα συμβολαιοποιημένα έσοδα στα 3,7 δισ. δολ, μείωσε τη μόχλευση και ενίσχυσε τον στόλο με δεκάδες νεότευκτα πλοία, συμπεριλαμβανομένων methanol-ready containerships. Σημαντικά κεφάλαια αντλήθηκαν από τις επιτυχημένες εκδόσεις Nordic bonds, ενώ η Navios South American Logistics ενίσχυσε την παρουσία της στην περιοχή με νέα κεφάλαια και διεύρυνση των δραστηριοτήτων της. Η κα. Φράγκου αποτελεί από τους λίγους εφοπλιστές που έχουν επενδύσει βαθιά σε υποδομές logistics και terminals, προσδίδοντας τεράστια ανθεκτικότητα στο επιχειρηματικό μοντέλο του ομίλου. Με σταθερή προσήλωση στη μακροπρόθεσμη στρατηγική και με αναπτυξιακό ρυθμό, παραμένει μία από τις πιο επιδραστικές παρουσίες στον κλάδο.

36. Θωμάς Καζάκος

Ο Θωμάς Καζάκος, νέος γενικός γραμματέας του International Chamber of Shipping, ανέλαβε τα καθήκοντά του σε μία από τις πιο σύνθετες περιόδους της παγκόσμιας ναυτιλίας. Και στη λίστα των Lloyd’s για το 2025 κατατάσσεται στην 36η θέση.

Με εμπειρία τριών δεκαετιών στην ηγεσία του Cyprus Shipping Chamber, φέρνει βαθιά γνώση θεσμικών διαδικασιών και διαπραγματεύσεων με κυβερνήσεις και ρυθμιστικούς φορείς. Στο ICS έχει θέσει ως κορυφαίες προτεραιότητες την προστασία του παγκόσμιου ρυθμιστικού πλαισίου, την αντιμετώπιση της μεταβλητότητας στο διεθνές εμπόριο λόγω γεωπολιτικών εντάσεων και τη χάραξη ρεαλιστικών πολιτικών για την απανθρακοποίηση. Επιμένει ότι ο IMO παραμένει ο μόνος κατάλληλος φορέας για τη θέσπιση παγκόσμιων κανόνων.

40. Κωστής Κωνσταντακόπουλος

Ο Κωστής Κωνσταντακόπουλος έχει μετατρέψει την Costamare σε έναν από τους πιο σταθερούς και πολυδιάστατους ναυτιλιακούς ομίλους διεθνώς, επεκτείνοντας τη δραστηριότητα της εταιρείας σε containers, dry bulk, offshore και χρηματοδότηση πλοίων.

Βρέθηκε στην 40η από την 35η θέση της λίστας, πέρυσι.

Ως ο μακροβιότερος Έλληνας παίκτης στον χώρο των containerships, εκμεταλλεύτηκε τη δυναμική του κλάδου και διασφάλισε ένα backlog 2,5 δισ. δολ, ενώ προχώρησε σε παραγγελίες έξι νέων πλοίων 3.100 teu με παραδόσεις το 2027-2028. Στον τομέα των bulkers, η Costamare προχώρησε το 2025 στη δημιουργία της Costamare Bulkers, η οποία εισήχθη στο NYSE και στη συνέχεια σύναψε στρατηγική συνεργασία με την Cargill, η οποία ανέλαβε μεγάλο μέρος των ναυλωμένων πλοίων και του FFA trading book. Παράλληλα, ο Κωνσταντακόπουλος κινείται επιλεκτικά στην αγορά offshore support vessels, ενώ μέσω της Neptune Maritime Leasing έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό πλαίσιο χρηματοδοτήσεων που έχει ήδη χρηματοδοτήσει 50 πλοία.

52. Σεμίραμις Παληού

Στην 52η από την 80η θέση πέρυσι ανέβηκε η Σεμίραμις Παληού.

Η Σεμιράμις Παλιού έχει αναδείξει τη Diana Shipping σε μία πιο εξωστρεφή, ευέλικτη και στρατηγικά διεισδυτική εταιρεία, διατηρώντας παράλληλα τη σταθερότητα που είχε οικοδομήσει ο πατέρας της, Σίμος Παλιός. Η πρόσφατη πρόταση εξαγοράς της Genco Shipping, στην οποία η Diana ήδη κατείχε σημαντικό ποσοστό, χαρακτηρίζεται από την εφημερίδα ως μία επιβεβαίωση της εξωστρέφειας που την χαρακτηρίζει.

Παράλληλα, η Παλιού έχει προχωρήσει σε παραγγελίες methanol dual-fuel kamsarmaxes, επενδύοντας σε πράσινες τεχνολογίες, ενώ έχει εισέλθει και στον χώρο των offshore wind support vessels. Ως πρόεδρος της HELMEPA για τρίτη συνεχόμενη θητεία, έχει ανανεώσει πλήρως τον οργανισμό, αυξάνοντας τη συμμετοχή μελών και ενισχύοντας τις δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

56. Νίκος Τσάκος

Ο Νίκος Τσάκος, ιδρυτής και CEO της Tsakos Energy Navigation, με περισσότερες από τρεις δεκαετίες παρουσίας στο NYSE, έχει διατηρήσει ένα επιχειρηματικό μοντέλο βασισμένο στη μακροχρόνια απασχόληση, την ισχυρή σχέση με κορυφαίους ναυλωτές και την προσεκτική ανανέωση του στόλου.

Κατατάσσεται στην 56η από την 76η θέση πέρυσι. Το 2025 η Tsakos Energy Navigationπέτυχε το μεγαλύτερο deal στην ιστορία της: εννέα νεότευκτα shuttle tankers για την Petrobras-Transpetro με 15ετείς bareboat charters, προσθέτοντας 2 δισ. δολ. σε μελλοντικά έσοδα και τοποθετώντας την TEN στους κορυφαίους operators του κλάδου. Η εταιρεία διατηρεί στόλο άνω των 80 δεξαμενόπλοιων, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό μέσο όρο ηλικίας.

60. Πήτερ Λιβανός

Ο Πίτερ Λιβανός παραμένει μια από τις πιο πολυδιάστατες προσωπικότητες της ναυτιλίας, συνδυάζοντας ηγετική παρουσία στον τομέα των LNG Carriers, δυναμική επέκταση στη δραστηριότητα dry bulk και πρωτοποριακές επενδύσεις στην αλυσίδα μεταφοράς CO₂ και υδρογόνου μέσω της EcoLog.

Βρίσκεται στη θέση 60 από την 49η πέρυσι.

Ο Πίτερ Λιβανός, προωθεί παράλληλα τη δημιουργία της πρώτης μεγάλης μονάδας εισαγωγής και επαναεριοποίησης υγρού υδρογόνου στο Άμστερνταμ, ανοίγοντας τον δρόμο για εμπορικές ροές πράσινου υδρογόνου από Νορβηγία και Ομάν. Στον πυρήνα της παραδοσιακής δραστηριότητάς του, η GasLog συνεχίζει την ανανέωση του LNG στόλου της με τέσσερα νέα πλοία και δύο ακόμη για το 2028, ενώ συμμετέχει και στο FSRU της Αλεξανδρούπολης.

67. Γιώργος Λογοθέτης

Ο Γιώργος Λογοθέτης έχει μεταμορφώσει τον Libra Group από μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση σε έναν παγκόσμιο όμιλο με δραστηριότητες στη ναυτιλία, την ενέργεια, τις τεχνολογίες αιχμής, τα ναυπηγεία και τις υποδομές LNG.

Ο Γιώργος Λογοθέτης υποχώρησε στην 67η από την 63η θέση της λίστα των Lloyd’s.

Στη ναυτιλία, η Lomar διατήρησε για χρόνια μεγάλο στόλο containerships, τον οποίο ρευστοποίησε στρατηγικά κατά την άνοδο της αγοράς το 2023-2024, εξασφαλίζοντας έσοδα άνω των 2 δις δολ. Σήμερα επενδύει σε dry bulk και chemical/product tankers μέσω της CB Tankers, ενώ παράλληλα ενισχύει τον ρόλο της στην καινοτομία μέσω της Lomarlabs, συνεργαζόμενος με start-ups σε carbon capture, αναβαθμίσεις μηχανών, νέα υλικά, kites αλλά και μικρά αυτόνομα πλοία.

80. Πέτρος Παππάς

Ο Πέτρος Παππάς ηγείται της Star Bulk, της μεγαλύτερης αμιγώς dry bulk εταιρείας εισηγμένης στις ΗΠΑ, με ιστορία έντονης συγκέντρωσης μέσω περίπου δέκα συγχωνεύσεων την τελευταία δεκαετία.

Υποχώρησε στην 80η από την 37η θέση πέρυσι.

Η εξαγορά της Eagle Bulk το 2024 αποτέλεσε ορόσημο, συνδυάζοντας δύο στόλους με scrubbers, ενισχύοντας την τεχνογνωσία στα geared vessels και δημιουργώντας σημαντικές οικονομίες κλίμακας. Παρά την επιβράδυνση των μεγάλων deals, ο Παππάς επικεντρώνεται στην προσεκτική ανανέωση των 150-160 bulkers της Star Bulk, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωπολιτική αστάθεια που πλέον επηρεάζει την αγορά περισσότερο από τα κλασικά δεδομένα supply/demand. Παράλληλα, ο Παππάς συμμετέχει και σε άλλες ναυτιλιακές επιχειρήσεις μέσω των Product Shipping & Trading και Oceanbulk Maritime, με τη δεύτερη υπό τη διοίκηση της κόρης του, Μιλένας.

88. Σωτήρης Ράπτης

Στην 88η θέση βρίσκεται ο Σωτήρης Ράπτης, γενικός γραμματέας της European Community Shipowners’ Associations (ECSA), ανέλαβε καθήκοντα σε μια περίοδο καθοριστικών εξελίξεων για τη ναυτιλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρώπη, κατέχοντας το 35% του παγκόσμιου στόλου, βρίσκεται στο σταυροδρόμι μεταξύ αναγέννησης μέσω πράσινης βιομηχανικής πολιτικής και ενός επικίνδυνου μονοπατιού υπερρύθμισης που μπορεί να πλήξει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαίων πλοιοκτητών. Με το Green Deal Industrial Plan και το Net-Zero Industry Act να καθορίζουν το μέλλον της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, ο γενικός γραμματέας της ECSA, κ. Ράπτης, η ομάδα του, το διοικητικό συμβούλιο της ECSA με επικεφαλής την πρόεδρο Karin Orsel και, φυσικά, τα ίδια τα μέλη επιδιώκουν την ευημερία του κλάδου πιέζοντας για πρακτικές πολιτικές που στηρίζουν την πράσινη μετάβαση χωρίς να καταστρέφουν την ανταγωνιστικότητα και τη διασυνδεσιμότητα της ηπείρου.

91. Έλπη Πετράκη

Η Έλπη Πετράκη ολοκληρώνει την τρίτη της χρονιά στην προεδρία της γυναικείας οργάνωσης της ναυτιλίας WISTA International, σε μια περίοδο κατά την οποία η συζήτηση γύρω από την ισότητα στη ναυτιλία βρίσκεται σε καθοριστικό σημείο.

Στη θητεία της, η WISTA έχει ενισχυθεί θεσμικά, με τον συνολικό αριθμό μελών να έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Η Έλπη Πετράκη υποχώρησε στην 91η θέση από την 83η θέση πέρυσι.

Απόρρητο