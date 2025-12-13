Σε λίγο θα κατακάτσει ο κουρνιαχτός της εκλογής Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup και ο ίδιος θα έρθει αντιμέτωπος με τα πολύ σημαντικά προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί θα κριθεί και μάλιστα πολύ αυστηρά. Τόσο εντός όσο και εκτός.

Μεταξύ άλλων, η εκλογή Πιερρακάκη ήταν αποτέλεσμα και της ενδοευρωπαϊκής σύγκρουση σε σχέση με τα «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια.

Υπάρχουν μεγάλες πιέσεις στα κράτη μέλη προκειμένου να συμφωνήσουν στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής την κατάσχεση των «παγωμένων» ρωσικών κεφαλαίων σε ευρωπαϊκές τράπεζες.

Πέρα από τα 140 δισεκατομμύρια ευρώ στο βελγικό αποθετήριο Euroclear, ενδέχεται να κατασχεθούν συνολικά 210 δισεκατομμύρια ευρώ της ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας που είναι δεσμευμένα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Αυτός ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που δεν εξεέγη ο Βέλγος Βίνσεντ βαν Πετέγκεμ, κάτι που παραδέχονται και οι ελληνικές πηγές, οι οποίες σημειώνουν ότι η Ελλάδα και ο κ.Πιερρακάκης επέδειξαν συνεπή στάση, κάτι το οποίο εξαργυρώθηκε. Άλλωστε και ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ έσπευσε να δηλώσει τη στήριξή του στον Έλληνα υπουργό, κατά τη διάρκεια εισόδου του στην επίμαχη συνεδρίαση του Eurogroup από την οποία θα έβγαινε «λευκός καπνός». Και ήταν ο μόνος. Όπως και η Γερμανίδα πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζητά μετ επιτάσεως το «πάγωμα» των ρωσικών assets.

Είναι πέρα από προφανές ότι τα καθήκοντα που αναλαμβάνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι άκρως σημαντικά σημαντικά σε μία κρίσιμη περίοδο για την Ευρώπη.

Ένα από τα βασικά ζητήματα στην ΕΕ είναι η μετατροπή της οικονομίας σε πολεμική και μένει να δειχθεί το ποιοι θα ωφεληθούν από αυτό.

Συνεπώς, ο Έλληνας υπουργός θα έχει να αντιμετωπίσει τεράστιες πιέσεις για τα επόμενα 2,5 χρόνια και θα φανεί εάν θα ακολουθήσει μια πολιτική, όπως επιτάσσεται από τη Γερμανία και έχουμε συνηθίσει τα αρκετά τελευταία χρόνια ή αν θα προχωρήσει σε κάποια έκπληξη, η οποία δε φαίνεται σήμερα αναμενόμενη.

Σε κάθε περίπτωση, για τον ίδιο τον κ.Πιερρακάκη είναι ένα σημαντικό στοιχείο στο βιογραφικό του για το μέλλον εντός του πολιτικού του χώρου και για την επόμενη μέρα μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Για την ελληνική κοινωνία δεν προμηνύεται ότι θα αλλάξει κάτι δραματικά.

Και πάντα αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο.