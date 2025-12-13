Επιθεώρηση Εργασίας: Ρεκόρ ελέγχων με την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 13.12.2025, 09:39
Επιθεώρηση Εργασίας: Ρεκόρ ελέγχων με την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων
Σε φάση εντατικοποίησης των ελέγχων βρίσκεται η Επιθεώρηση Εργασίας, ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, κλιμάκια της Επιθεώρησης Εργασίας συνεχίζουν να πραγματοποιούν στοχευμένους ελέγχους σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, δίνοντας προτεραιότητα σε κλάδους με υψηλό δείκτη κινδύνου παραβατικότητας, σε επιχειρήσεις που έχουν βρεθεί παραβατικές σε προηγούμενους ελέγχους, καθώς και σε επιχειρήσεις που λειτουργούν σε εποχιακή βάση, με σκοπό τον έλεγχο συμμόρφωσης.

Το Δώρο Χριστουγέννων

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην έγκαιρη καταβολή του δώρου Χριστουγέννων στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, το οποίο πρέπει να χορηγηθεί έως τις 21 Δεκεμβρίου.

Σε περίπτωση μη καταβολής του μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία, οι Επιθεωρητές Εργασίας θα επεμβαίνουν άμεσα, διενεργώντας ελέγχους και εργατικές διαφορές και θα βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας του αυτοφώρου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 417 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Σημειώνεται ότι το δώρο Χριστουγέννων δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, αν οι εργοδότες δεν τηρήσουν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εντός του οποίου πρέπει να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους, τότε θα υποστούν και τις συνέπειες του νόμου, καθώς η μη καταβολή του δώρου συνιστά ποινικό αδίκημα.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλουν καταγγελία είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, μέσω της τηλεφωνικής γραμμής καταγγελιών 1555.

Εφόσον οι εργαζόμενοι ή και τα σωματεία προσφύγουν στην αρμόδια – με βάση τον τόπο εργασίας – Επιθεώρηση Εργασίας θα συνταχθεί σχετική μηνυτήρια αναφορά. Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού (για την περίπτωση νομικού προσώπου εταιρείας, οργανισμού κτλ), ενώ, παράλληλα, διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι ή και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να αναγράφονται με ακρίβεια, αν είναι δυνατόν, τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία.

Στόχος είναι η ορθή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, η προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, η διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων και η προώθηση υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο αναπληρωτής διοικητής της Επιθεώρησης Εργασίας, Χαράλαμπος Βούρτσης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, δηλώνει: «Στόχος μας παραμένει τόσο η ποσοτική αύξηση των ελέγχων, βάσει και του επιχειρησιακού σχεδιασμού, όσο και η ποιοτική αναβάθμισή τους, δηλαδή η πραγματοποίηση πιο στοχευμένων ενεργειών για τον εντοπισμό της παραβατικότητας. Σε αυτήν την κατεύθυνση συνεχίζουμε να αξιοποιούμε την εμπειρία των στελεχών μας και τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία, τα οποία ενισχύουν τις επιχειρησιακές δυνατότητές μας».

Η αποδοτικότητα των ελέγχων

Παράλληλα, αρμόδια στελέχη της Επιθεώρησης Εργασίας επισημαίνουν ότι η αποδοτικότητα των ελέγχων ενισχύεται σημαντικά μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, όπως είναι η ανάλυση δεδομένων, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και η συνεχής διασύνδεση των συστημάτων, ακόμη και κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων.

«Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών και ο σχεδιασμός των ελεγκτικών δράσεων, βάσει της αξιολόγησης κινδύνου (risk analysis), συμβάλλουν στη στοχευμένη παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται μια πιο ακριβής και ουσιαστική εποπτεία της αγοράς εργασίας.

Σημαντική είναι επίσης η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού με τις πρόσφατες προσλήψεις, ενώ καθοριστική συμβολή στην αποτελεσματικότητα των ελέγχων έχει και το εξελιγμένο σύστημα Business Intelligence (ΒΙ), το οποίο δίνει τη δυνατότητα να αποκαλύπτει τυχόν παραβάσεις που προκύπτουν από τη χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και παραβάσεις οι οποίες σχετίζονται με άλλες διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Όπως διευκρινίζει η Επιθεώρηση Εργασίας, η χρήση του συστήματος BI σε καμία περίπτωση δεν καταργεί τον επιτόπιο έλεγχο. Αντίθετα, λειτουργεί συνδυαστικά, προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση της νομιμότητας προς όφελος τόσο του εργαζομένου όσο και του εργοδότη που λειτουργεί σύννομα και πλήττεται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Οι έλεγχοι στο 11μηνο του 2025

Όπως προκύπτει από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, από τον Ιανουάριο έως και τον Νοέμβριο του 2025, πραγματοποιήθηκαν 75.120 έλεγχοι, επιβλήθηκαν 16.049 κυρώσεις, ενώ το συνολικό ποσό των προστίμων ανήλθε σε 48.645.842,00 ευρώ.

Αρμόδια στελέχη της Επιθεώρησης Εργασίας τονίζουν ότι εφέτος αναμένεται να καταγραφεί νέο ετήσιο ρεκόρ, με βάση τα έως τώρα δεδομένα και τον μηνιαίο ρυθμό διενέργειας των ελέγχων, ο οποίος παρουσιάζει ήδη ανοδική τάση, λόγω της εορταστικής περιόδου. Συνολικά, οι έλεγχοι εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τους 80.000.

Ειδικότερα, στο 11μηνο του 2025, η Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων διενήργησε 42.499 ελέγχους, επιβάλλοντας 11.498 κυρώσεις. Η Επιθεώρηση Υγείας και Ασφάλειας πραγματοποίησε 26.567 ελέγχους και επέβαλε 3.634 κυρώσεις, ενώ οι Ειδικοί Επιθεωρητές διενήργησαν 6.054 ελέγχους και προχώρησαν στην επιβολή 917 κυρώσεων.

