Το σπριντ του Πιερρακάκη, γεμάτες οι βαλίτσες του Θεοδωρικάκου, η «χρυσή επενδυση» των Reggeborgh και Motor Oil, ο χρονισμός της Dimand, αμερικανική ώθηση έλαβε η Lavipharm

Σε ένα «ράλι» από τις Βρυξέλλες μέχρι την αίθουσα της Βουλής στην Αθήνα επιδόθηκε ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης προκειμένου να προλάβει να μιλήσει στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026, η οποία ξεκίνησε χθες.

O Κυριάκος Πιερρακάκης ήταν προγραμματισμένο να μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την πρώτη μέρα της συζήτησης για τον προϋπολογισμό 2026 στις 20:00 αλλά μίλησε νωρίτερα.

Ως πρόεδρος του Eurogroup πλέον. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να το συνηθίσει καθότι φαίνεται ότι θα επισκέπτεται πολύ συχνότερα τις Βρυξέλλες. Όπως είναι προφανές ο κ. Πιερρακάκης… έλαβε το standing ovation, απόντος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πάντως, πριν μπει στην αίθουσα της Ολομέλειας κάποιοι βουλευτές τον υποδέχτηκαν μετά βαΐων και κλάδων.

Χαμογελαστός ο Κυριάκος Πιερρακάκης χαιρέτησε και… μοίρασε φιλιά και αγκαλιές.

Με… «σπασμένη φωνή»

Πέραν των αναμενόμενων ευχαριστιών του υπουργού προς τους Έλληνες που δοκιμάστηκαν κατά τα προηγούμενα χρόνια αλλά και στενών συνεργατών του και προκατόχων από τη ΝΔ όπως οι κ.κ. Χατζηδάκης και Σταϊκούρας, ξεχώρισε η αναφορά του, η οποία ήταν η εξής:«… και ανθρώπων που χρειάστηκε να διαπραγματευτούν για ώρες και να κρατήσουν την χώρα όρθια και οφείλω να αναγνωρίσω από αυτό εδώ το βήμα ότι δεν είναι από μια παράταξη.

Με πήραν τηλέφωνο άνθρωποι που άκουγα την χαρά τους και την φωνή τους να σπάει».

Πάντως στις αίθουσες στις Βρυξέλλες δε διαπραγματεύτηκαν μόνο πρώην σύντροφοί του από το ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου κατά την έναρξη των μνημονίων το 2010 αλλά και άσπονδοι εχθροί του από τον ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 και μετά.

Το παραπάνω θα πρέπει να συνδυαστεί με το ότι ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας συνεχάρη σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το μεσημέρι της Παρασκευής τον Κυριάκο Πιερρακάκη, για την εκλογή του ως επικεφαλής του Eurogroup.

——————

Άνοιξαν δρόμοι

Πάντως, πέραν του Πιερρακάκη, υπάρχει έντονη κινητικότητα τις τελευταίες ημέρες γύρω από κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης.

Όχι αυτούς που έχουν μπροστά τους βέβαια το μεγάλο μέτωπο της κυβέρνησης, αλλά από τους παραγωγικούς.

Ένας εκ των οποίων είχε κρίσιμες και πολύ ουσιαστικές συναντήσεις στις ΗΠΑ.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Ανάπτυξης είχε ξεχωριστά τετ α τετ με τρεις υπουργούς της κυβέρνησης Τραμπ αλλά με και το «αφεντικό» της κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας των ΗΠΑ, η οποία διαχειρίζεται δις δολάρια.

Εκείνοι που γνωρίζουν καλά σημειώνουν ότι το ταξίδι άνοιξε το δρόμο σε νέες αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες σημαίνουν και νέες θέσεις εργασίας.

Κρατήστε το αυτό…

——————-

Στασιμότητα

Εκ διαμέτρου αντίθετη πορεία ακολούθησε από την άλλη η χρηματιστηριακή αγορά, συνεχίζοντας το βήμα σημειωτόν.

Ο γενικός δείκτης μοιάζει εγκλωβισμένος στο στενό εύρος των 2.062–2.114 μονάδων από τις 25 Νοεμβρίου, με μια συσσώρευση που δύσκολα θα σπάσει χωρίς ισχυρό καταλύτη ως το τέλος της χρονιάς.

Στο μεταξύ, οι πρωταγωνιστές του 2025 διορθώνουν ελαφρώς, προσελκύοντας πωλητές, ενώ στο προσκήνιο ανεβαίνουν ο βιομηχανικός κλάδος και οι μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις, που όμως δεν μπορούν να δώσουν κατεύθυνση χωρίς τη στήριξη των «σηματωρών», ειδικά των τραπεζών.

Είναι η εποχή των επιλεκτικών κινήσεων και των αναδιαρθρώσεων χαρτοφυλακίων ενόψει της νέας χρονιάς, κάτι που αποτυπώνεται καθαρά στο ταμπλό.

Από τη Δευτέρα μπαίνουμε στο τελευταίο πλήρες χρηματιστηριακό πενθήμερο πριν οι αργίες των δύο τελευταίων εβδομάδων κλείσουν οριστικά το 2025 για την αγορά.

————

Cash flow effect

Μπορεί να υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για τα μακροπρόθεσμα πλάνα του Ελλάκτωρ, αλλά η μετοχή έχει μετατραπεί σε μια πρώτης τάξεως cash flow machine.

Ειδικά για τους βασικούς της μετόχους, ενόψει μάλιστα και της νέας επιστροφής κεφαλαίου που προγραμματίζεται μέχρι το τέλος του έτους, ύψους 174 εκατ. ευρώ.

Σας θυμίζω ότι το 2024 διανεμήθηκαν συνολικά 469,9 εκατ. ευρώ (295,9 εκατ. + 174 εκατ.).

Και κάπως έτσι, με τα ποσοστά που κατέχουν η ολλανδική Reggeborgh (48,155%) και η Motor Oil (26,882%), οι δύο μεγαλύτεροι μέτοχοι έχουν/θα έχουν λάβει πάνω από 480 εκατ. ευρώ.

Όπως μου σχολίαζαν μάλιστα στελέχη της αγοράς, οι δύο μέτοχοι έχουν ήδη εξασφαλίσει σημαντικές ταμειακές αποδόσεις, που παραπέμπουν σε… ομόλογο!

Τα επόμενα βήματα

Το μεγάλο φυσικά ερωτηματικό είναι τα επόμενα βήματα του Ελλάκτωρ.

Θυμίζω εδώ ότι επιστροφές αυτές δεν είναι τυχαίες, αλλά αποτέλεσμα της εκτεταμένης ρευστοποίησης παραγωγικών περιουσιακών στοιχείων — από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας της Anemos έως τις δραστηριότητες κυκλικής οικονομίας της Ηλέκτωρ και τις ΑΚΤΩΡ Κατασκευές και ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις.

Με τα περιουσιακά στοιχεία να περιορίζονται πλέον σημαντικά, μόνο στη Reds, το ενδιαφέρον στρέφεται στη στρατηγική που θα ακολουθηθεί την επόμενη μέρα.

Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι η διοίκηση θα δώσει έμφαση στον τομέα των Παραχωρήσεων, ενώ δεν αποκλείεται ο όμιλος να εξελιχθεί σε εταιρεία συμμετοχών με στοχευμένες επενδύσεις.

——————————-

Ενισχύει το αποτύπωμα της στον ξενοδοχειακό κλάδο

Απασχόλησε επίσης την αγορά την εβδομάδα που πέρασε η Prodea, με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μάλιστα να ζητά πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με το σύνθετο πακέτο συναλλαγών με τη VYP Group.

Η εταιρεία έδωσε αναλυτικές απαντήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η πώληση της Milora, η απόκτηση του υπολειπόμενου 30% της Bluekey One και οι πωλήσεις συμμετοχών σε Πύργο Πειραιά και Intracento αποτελούν μέρος μιας ενιαίας, αδιαίρετης συμφωνίας.

Το τίμημα, που περιλαμβάνει τόσο μετρητά όσο και μεταβίβαση μετοχών, έχει ήδη αρχίσει να εισπράττεται, με το υπόλοιπο να αναμένεται μέσα στο 2026.

Πέραν της συναλλαγής, όμως, στην αγορά σχολιάζεται και η στρατηγική κατεύθυνση της Prodea, η οποία ενισχύει την παρουσία της στον ξενοδοχειακό κλάδο μέσω του πλήρους ελέγχου του Porto Paros Resort.

Στελέχη του χώρου εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στροφή προς επενδύσεις με υψηλότερη προστιθέμενη αξία στον τομέα του hospitality, την ώρα που η εταιρεία αποεπενδύει από περιουσιακά στοιχεία εκτός στρατηγικού πυρήνα, όπως το Intracento στη Ρώμη.

——–

Στο μικροσκόπιο η Dimand

Και για να μείνω στον κλάδο, η Dimand παραμένει στο ραντάρ της αγοράς, καθώς ο σχεδιασμός φαίνεται να ξετυλίγεται πιο αργά από το αναμενόμενο.

Παρότι η διοίκηση είχε προαναγγείλει τρεις «εξόδους» μέσα στο 2025, μόνο το Minion φαίνεται να ολοκληρώνεται εγκαίρως, με τον Πύργο Πειραιά και την ΕΕΔΕ Πατησίων να μεταφέρονται στο 2026.

Η Eurobank Equities πάντως δεν θεωρεί ότι η εταιρεία δεν έχασε τον βηματισμό της, αλλά βρέθηκε μπροστά σε πιο απαιτητικές διαδικασίες due diligence και διαπραγματεύσεων, την ώρα που η πρόοδος στα έργα του Α΄ εξαμήνου ήταν πιο ήπια απ’ ό,τι αναμενόταν.

Και αυτό φαίνεται στο ότι δεν επιβράδυνε το επενδυτικό της πλάνο.

Η απόκτηση των Γουρνών έναντι περίπου 40 εκατ., όπως και η αναμενόμενη ολοκλήρωση του κτήματος Καμπας στις αρχές του 2026, θεωρούνται κινήσεις που ενισχύουν ουσιαστικά το μελλοντικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.

Μάλιστα, άνθρωποι που γνωρίζουν τις διεργασίες μου σχολιάζουν ότι, αν και αυξάνονται οι κεφαλαιακές απαιτήσεις βραχυπρόθεσμα, οι καθυστερήσεις που εμφανίζονται στις αποεπενδύσεις είναι περισσότερο ζήτημα χρονισμού παρά αλλαγής στρατηγικής, με το pipeline των έργων να παραμένει ισχυρό και αμετάβλητο ως προς τη δυνητική δημιουργία αξίας.

Με discount

Πάντως, η Eurobank Equities αναφέρθηκε και στην αποτίμηση της εταιρείας, που εξακολουθεί να κινείται κάτω από τη NAV παρά το rerating των τελευταίων μηνών.

Αν και διεθνώς οι developers με διψήφιο ROE διαπραγματεύονται συνήθως σε υψηλότερους πολλαπλασιαστές, η αγορά φαίνεται να τιμολογεί με συντηρητικό τρόπο τις προοπτικές της Dimand, αφήνοντας μικρή επίδραση για τα πρόσφατα ανακοινωθέντα έργα—από το Λαύριο μέχρι το Καμπάς και τις Γούρνες.

Αν η εταιρεία υλοποιήσει τις προγραμματισμένες εξόδους του 2025–2026, δεν αποκλείεται αυτό να λειτουργήσει ως καταλύτης για περαιτέρω αναβάθμιση στις αποτιμήσεις.

——————

Το ελληνικό «cannabis stock»

Η ξαφνική άνοδος των αμερικανικών «cannabis stocks», την Παρασκευή, μετά τα δημοσιεύματα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζει σημαντική χαλάρωση των ομοσπονδιακών περιορισμών για τη μαριχουάνα, πέρασε και στο ελληνικό ταμπλό.

Με παραγωγούς όπως η Tilray και η Canopy Growth να εκτοξεύονται άνω του 20%, η θετική ψυχολογία πέρασε και στη Lavipharm, η οποία χτες έκλεισε περίπου στο +3%.

Άλλωστε, η Lavipharm βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το μονοπάτι.

Στο προσκήνιο για τη Lavipharm, πάντως, δεν βρίσκεται μόνο το θεματικό momentum, αλλά και το ισχυρό momentum που έχει διαμορφωθεί.

Όπως αναφέρουν οι πηγές της στήλης, το 2025 εξελίσσεται ως χρονιά δυναμικής επιτάχυνσης, μετά τη στρατηγική αναδιάρθρωση που διπλασίασε τα EBITDA της εταιρείας μέσα σε τρία χρόνια.

Η διοίκηση έχει βάλει στόχο τον διπλασιασμό του τζίρου σε ορίζοντα πενταετίας, μέσω εξαγωγών, εξαγορών νέων φαρμάκων και δραστηριότητας στον χώρο της κάνναβης.

Ήδη τα EBITDA του πρώτου εξαμήνου 2025 έφτασαν τα 7,7 εκατ. ευρώ, έναντι 10,4 εκατ. όλο το 2024, δείχνοντας ότι το φετινό κλείσιμο θα είναι σημαντικά υψηλότερο.

—————-

Τα μέτωπα του ΟΠΑΠ

Σε ρυθμούς πυρετώδεις μαθαίνω λειτουργούν το τελευταίο διάστημα τα στελέχη του ΟΠΑΠ, προετοιμάζοντας το έδαφος για το deal με την Allwyn.

Θυμίζω ότι η Allwyn ξεκίνησε από την 1η Δεκεμβρίου αγορές μετοχών του ΟΠΑΠ, και έχει αποκτήσει μέχρι στιγμής μετοχές συνολικής αξίας 44 εκατ. ευρώ, κίνηση που ερμηνεύεται στην αγορά ως σαφής ένδειξη εμπιστοσύνης στη μελλοντική πορεία του οργανισμού, αλλά και ως επιτάχυνση της ενοποίησης κάτω από την «ομπρέλα» της Allwyn.

Το δεύτερο μέτωπο, ωστόσο, είναι το rebranding, ένα έργο που η διοίκηση του ΟΠΑΠ φαίνεται να αντιμετωπίζει ως στρατηγικό σταθμό.

Άλλωστε, ετοιμάζεται ένα ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων στα σημεία λιανικής, με ψηφιακή αναβάθμιση και ενίσχυση της παρουσίας του δικτύου στο σύγχρονο περιβάλλον ψυχαγωγίας.