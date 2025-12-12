Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκλεισε μία εβδομάδα με βήμα σημειωτόν

Οριακά χαμηλότερα έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο ολοκλήρωσε την εβδομάδα στα επίπεδα που την άρχισε, αναλώνοντας μεγάλο μέρος της διακύμανσής του σε ένα οριοθετημένο εύρος.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,08% στις 2.104,21 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.097,67 μονάδων (-0,39%) και 2.113,44 μονάδων (+0,36%). Ο τζίρος ανήλθε στα 164,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 23,6 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 3 εκατ. τεμάχια αξίας 24,6 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,12% στις 5.315,21 μονάδες, ενώ στο +0,35% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.798,95 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,37% στις 2.342,06 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο γενικός δείκτης έχασε 0,03%, ο FTSE 25 υποχώρησε κατά 0,10%, ενώ οι τράπεζες σημείωσαν απώλειες 0,44%.

Άνοδος εν αναμονή

Διεκπεραιωτική ήταν η εβδομάδα που πέρασε στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με βασικό χαρακτηριστικό τη διαφύλαξη των «κεκτημένων» και τη διατήρηση της επαφής με τα φετινά υψηλά, σύμφωνα με τον Μ. Χατζηδάκη της Beta Securities. Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε ακριβώς στο ίδιο εύρος διακύμανσης με εκείνο της πρώτης εβδομάδας του Δεκεμβρίου, στοιχείο που καταδεικνύει την ισορροπία δυνάμεων στην αγορά, ενώ οι μέσες ημερήσιες συναλλαγές διατηρήθηκαν κοντά στον μέσο όρο της χρονιάς.

Είναι γεγονός ότι, μετά από άνοδο περίπου 42% από τις αρχές του έτους, δεν υφίσταται έντονο κίνητρο για ουσιαστικές αλλαγές στη συνολική εικόνα της αγοράς από χαρτοφυλάκια με σημαντική έκθεση στο ΧΑ. Ωστόσο, σε επιμέρους τίτλους καταγράφονται αξιοσημείωτες κινήσεις, είτε λόγω εξελίξεων στην επιχειρηματική δραστηριότητα (ΔΕΗ, Titan, Motor Oil, Cenergy) είτε σε συνάρτηση με τα οικονομικά αποτελέσματα που συνεχίζουν να ανακοινώνονται (Άβαξ, ΑΔΜΗΕ κ.ά. αποσβένοντας επιμέρους πιέσεις που αφορούν κατά κύριο λόγο την καταγραφή κάποιων υπεραξιών.

Η περίοδος που διανύουμε δεν χαρακτηρίζεται από εσωτερικές ειδήσεις με αυξημένο ειδικό βάρος επομένως η συσχέτιση με τον διεθνή παράγοντα είναι πιο σφιχτή και η πορεία της αγοράς διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον, με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής και επιλεκτικές τοποθετήσεις.

Τεχνική εικόνα

Σε τεχνικό επίπεδο δεν άλλαξε κάτι, η πλάγια κίνηση συντήρησε το σενάριο επαναπροσέγγισης των φετινών υψηλών αφού το σύνολο των τεχνικών δεικτών παρέμεινε αγορασμένο. Οι ταλαντωτές παραμένουν σε ουδετερότητα υποδεικνύοντας ανοδικό περιθώριο στις 2.175 – 2.180 μονάδες πριν την είσοδο τους σε υπεραγορασμένες ζώνες.

Η μεγάλη εικόνα δείχνει «άνοδο εν αναμονή» καθώς οι ενδοσυνεδριακές διορθώσεις αναχαιτίζονται εύκολα χωρίς υψηλό τζίρο ενώ η συντήρηση δυνάμεων στο μεγαλύτερο μέρος των δεικτοβαρών μετοχών στηρίζει τη θετική τεχνική εικόνα της αγοράς. Προς το παρόν η αγορά παραμένει σε εύρος και αναμένει την κίνηση διαφυγής με τις πιθανότητες να κλείνουν υπέρ της καταγραφής νέων υψηλών έτους, καταλήγει ο κ. Χατζηδάκης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Helleniq Energy, Optima Bank και Πειραιώς έκλεισαν με απώλειες που ξεπέρασαν το 1%, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Εθνική, Jumbo, Κύπρου, Metlen, Motor Oil, Σαράντης και ΟΤΕ.

Στον αντίποδα, η Βιοχάλκο έκλεισε με άλμα 4,06%, με την ΕΛΧΑ και την ΕΥΔΑΠ να ακολουθούν με +3,97% και +3,89%. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Alpha Bank, Coca Cola, Aegean, Cenergy, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΑΑ, ΟΠΑΠ και ΔΕΗ. Χωρίς μεταβολή έκλεισαν οι Λάμδα, Aktor και Τιτάν.