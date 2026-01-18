Μπέσεντ: Γιατί το Ανώτατο Δικαστήριο δεν μπλοκάρει την πολιτική εκτάκτου ανάγκης

Οι δασμοί Τραμπ δεν θα ανατραπούν από το Ανώτατο Δικαστήριο, εκτιμά ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ

World 18.01.2026, 21:07
Μπέσεντ: Γιατί το Ανώτατο Δικαστήριο δεν μπλοκάρει την πολιτική εκτάκτου ανάγκης
Newsroom

Τη στιγμή που το εμπόριο μετατρέπεται σε εργαλείο γεωπολιτικής πίεσης, η Ουάσιγκτον δείχνει αποφασισμένη να τραβήξει το σχοινί. Οι νέοι δασμοί Τραμπ που εξαγγέλθηκαν και συνδέονται ευθέως με το ζήτημα της Γροιλανδίας φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τα όρια της προεδρικής εξουσίας και τον ρόλο του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Ωστόσο, για το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, η έκβαση της δικαστικής μάχης μοιάζει ήδη προδιαγεγραμμένη.

Οι δασμοί Τραμπ, η εκτίμηση Μπέσεντ και το Ανώτατο Δικαστήριο

Σύμφωνα με το CNBC, o υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ εμφανίστηκε βέβαιος ότι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ δύσκολα θα ακυρώσει τη χρήση εκτάκτων εξουσιών από τον πρόεδρο Τραμπ για την επιβολή δασμών. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για την «υπογραφή» της οικονομικής πολιτικής του Τραμπ, την οποία το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο δεν θα ήθελε να ανατρέψει, προκαλώντας θεσμική και οικονομική αναστάτωση. Παρέπεμψε μάλιστα σε προηγούμενες αποφάσεις, όπως η διατήρηση βασικών διατάξεων του Obamacare, για να ενισχύσει το επιχείρημά του.

Το νομικό πλαίσιο των έκτακτων μέτρων

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο νόμος περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Εκτάκτου Ανάγκης (IEEPA), ο οποίος δίνει στον πρόεδρο ευρεία ευχέρεια να χρησιμοποιεί οικονομικά εργαλεία όταν κρίνει ότι υπάρχει «ασυνήθιστη και εξαιρετική απειλή». Το Ανώτατο Δικαστήριο αναμένεται να αποφανθεί για τη νομιμότητα αυτής της πρακτικής πριν από τη λήξη της τρέχουσας δικαστικής περιόδου, με το ενδεχόμενο απόφασης ακόμη και εντός των επόμενων ημερών.

Οι νέοι δασμοί και το μήνυμα προς την Ευρώπη

Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε μετά την ανακοίνωση Τραμπ για τους νέους δασμούς σε ευρωπαϊκά προϊόντα, οι οποίοι ξεκινούν από 10% και προβλέπεται να αυξηθούν στο 25% μέσα στους επόμενους μήνες. Στόχος είναι χώρες όπως η Δανία, η Γερμανία, η Γαλλία και οι σκανδιναβικές οικονομίες. Η κίνηση συνδέεται άμεσα με την πίεση των ΗΠΑ για την απόκτηση της Γροιλανδίας, μια επιδίωξη που ο Τραμπ επαναφέρει δυναμικά στο προσκήνιο.

«Εθνική ασφάλεια» αντί για θερμή σύγκρουση

Σύμφωνα με τον Μπέσεντ, οι δασμοί αυτοί αποτελούν μέρος μιας στρατηγικής αποτροπής. Όπως είπε, η χρήση της οικονομικής ισχύος των ΗΠΑ αποσκοπεί στο να προληφθεί μια μεγαλύτερη κρίση και όχι να οδηγήσει σε πολεμική αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι ο έλεγχος της Γροιλανδίας είναι κομβικός για την αμερικανική ασφάλεια, ιδιαίτερα απέναντι στην αυξανόμενη παρουσία Ρωσίας και Κίνας στην Αρκτική.

Η ευρωπαϊκή απάντηση και το διπλωματικό μέτωπο

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αντέδρασαν συντονισμένα, προειδοποιώντας ότι οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και ενδέχεται να οδηγήσουν σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Σε κοινή δήλωση, χώρες όπως η Δανία, η Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο εξέφρασαν πλήρη στήριξη στη Γροιλανδία και τόνισαν τον σεβασμό στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα.

Την ίδια στιγμή, οι διπλωματικές επαφές συνεχίζονται, με τη δημιουργία ειδικής ομάδας εργασίας ΗΠΑ–Δανίας για το μέλλον της περιοχής.

Παρά τον «ειλικρινή αλλά εποικοδομητικό» χαρακτήρα των συνομιλιών, το χάσμα παραμένει μεγάλο, ενώ το Ανώτατο Δικαστήριο καλείται να βάλει τη δική του σφραγίδα σε μια υπόθεση που συνδυάζει την οικονομία, το δίκαιο και την γεωπολιτική.

Σχετικά άρθρα:
World
Βρετανία: Οι νέοι σαρωτές στο Χίθροου εντοπίζουν υγρά και laptop
World

Ανατροπή στα αεροδρόμια - Νέοι σαρωτές «βλέπουν» υγρά και laptop
Ελ Εριάν: Σε κίνδυνο οι δύο «κινητήρες» της παγκόσμιας ανάπτυξης
World

Οι δύο «κινητήρες» της ανάπτυξης και τα SOS για τους επενδυτές
JPMorgan: Αύξησε τις απολαβές του Ντίμον στα 43 εκατ. δολ.
World

Η JP Morgan «χρυσώνει» τον Ντίμον με νέα αύξηση μισθού
Πετρέλαιο: Τι μπορεί να σημάνει μια πιθανή νέα επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν
World

Η «αρμάδα» των ΗΠΑ στο Ιράν και οι προβλέψεις για το μαύρο χρυσό
Γερμανία: Πληθαίνουν οι φωνές για τον επαναπατρισμό του χρυσού
World

Πληθαίνουν οι φωνές στη Γερμανία για επαναπατρισμό του χρυσού
Ιαπωνία: Η κεντρική τράπεζα σηματοδοτεί αυξήσεις επιτοκίων καθώς η χώρα πάει σε πρόωρες εκλογές
World

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας δείχνει αυξήσεις επιτοκίων

OT Originals
Mercosur: Γιατί η καθυστέρηση δεν ισοδυναμεί με μπλοκάρισμα
World

Mercosur: Γιατί η καθυστέρηση δεν ισοδυναμεί με μπλοκάρισμα

Τι σημαίνει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ζητήσει γνωμοδότηση από το Δικαστήριο της ΕΕ

Αθανασία Ακρίβου
ΥΠΕΝ: Παράταση προθεσμιών για τη διάσωση οικοδομικών αδειών με «μπόνους» δόμησης
Ακίνητα

ΥΠΕΝ: Ανάσα σε χιλιάδες οικοδομές με «μπόνους δόμησης»

«Βροχή» παρατάσεων για νομιμοποίηση αυθαίρετα, έκδοση ταυτότητας κτιρίου και κατεδαφίσεις έφερε με τροπολογία στη Βουλή το ΥΠΕΝ.

Μάχη Τράτσα
Ακίνητα: Ράλι τιμών στα διαμερίσματα της Αττικής [πίνακες]
Ακίνητα

Ράλι στα ακίνητα - Οι φθηνές, ακριβές περιοχές [πίνακες]

Πώς κινήθηκαν οι τιμές στα ακίνητα την τριετία 2022–2025 - Τι δείχνει έρευνα

Ανδρομάχη Παύλου
Δάνεια: Εξ αποστάσεως 7 στα 10 καταναλωτικά που δόθηκαν το 2025 
Τράπεζες

Δάνειο με ένα... κλικ - Online 7 στα 10 καταναλωτικά

Κερδίζουν το στοίχημα της ψηφιοποίησης οι τράπεζες - Οι καταναλωτές αγκάλιασαν τα online κανάλια 

Αγης Μάρκου
Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
Ασήμι: Πώς θα πρέπει να αντιδράσουν οι επενδυτές
Commodities

Το δίλημμα των επενδυτών για το ασήμι

Τι αναφέρει ανάλυση του Barron's για το ασήμι - Η σύγκριση με τον χρυσό και η στάση των επενδυτών  

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Shein: Θα σώσει ή θα καταστρέψει τελικά το γαλλικό εμπόριο;
World

Shein, ένα «ενάρετο» εμπορικό μοντέλο στη Γαλλία

Για πρώτη φορά στα γαλλικά -και όχι μόνο- χρονικά, η Shein αποκάλυψε γιατί «δεν είναι γρήγορη μόδα» ή ο «μεγάλος κακός λύκος» του εμπορίου

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Γερμανία: Πληθαίνουν οι φωνές για τον επαναπατρισμό του χρυσού
World

Πληθαίνουν οι φωνές στη Γερμανία για επαναπατρισμό του χρυσού

Η ευρωβουλευτής Μαρί-Ανιές Στρακ-Τσίμερμαν απαιτεί τη μεταφορά των γερμανικών αποθεμάτων χρυσού από τις ΗΠΑ στην Γερμανία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από World
Βρετανία: Οι νέοι σαρωτές στο Χίθροου εντοπίζουν υγρά και laptop
World

Ανατροπή στα αεροδρόμια - Νέοι σαρωτές «βλέπουν» υγρά και laptop

Η τεχνολογική αναβάθμιση του Χίθροου στη Βρετανία κόστισε 1 δισεκατομμύριο λίρες

JPMorgan: Αύξησε τις απολαβές του Ντίμον στα 43 εκατ. δολ.
World

Η JP Morgan «χρυσώνει» τον Ντίμον με νέα αύξηση μισθού

Η JP Morgan αποφάσισε την αύξηση των απολαβών του Ντίμον την ίδια μέρα που ο Τραμπ επιτέθηκε στην τράπεζα με αγωγή 5 δισ.

Πετρέλαιο: Τι μπορεί να σημάνει μια πιθανή νέα επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν
World

Η «αρμάδα» των ΗΠΑ στο Ιράν και οι προβλέψεις για το μαύρο χρυσό

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο την Παρασκευή το πρωί, μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι μια αμερικανική «αρμάδα» κατευθύνεται προς την περιοχή του Κόλπου

Γερμανία: Πληθαίνουν οι φωνές για τον επαναπατρισμό του χρυσού
World

Πληθαίνουν οι φωνές στη Γερμανία για επαναπατρισμό του χρυσού

Η ευρωβουλευτής Μαρί-Ανιές Στρακ-Τσίμερμαν απαιτεί τη μεταφορά των γερμανικών αποθεμάτων χρυσού από τις ΗΠΑ στην Γερμανία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ιαπωνία: Η κεντρική τράπεζα σηματοδοτεί αυξήσεις επιτοκίων καθώς η χώρα πάει σε πρόωρες εκλογές
World

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας δείχνει αυξήσεις επιτοκίων

Ο πληθωρισμός στην Ιαπωνία σταθεροποιείται γύρω από τον στόχο, που μάλλον συνεπάγεται περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων

Γροιλανδία: Οι ΗΠΑ θέλουν λευκή επιταγή για στρατιωτική παρουσία
World

Γροιλανδία: Οι ΗΠΑ ζητούν «λευκή επιταγή» για στρατιωτική παρουσία

Οι ΗΠΑ θέλουν να ξαναγράψουν την αμυντική τους συμφωνία με τη Δανία για να άρουν τυχόν περιορισμούς στην στρατιωτική τους παρουσία στη Γροιλανδί

ΕΕ: Χαιρετίζει την απόφαση Τραμπ για τους δασμούς
World

Η ΕΕ χαιρετίζει την απόφαση Τραμπ για τους δασμούς

«Θετική» έκρινε η ΕΕ την απόφαση του Τραμπ να μην επιβάλλει νέους δασμούς, την οποία χαιρέτισε, αλλά εξέφρασε τις «σοβαρές αμφιβολίες» της για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του αμερικανού προέδρου.

Latest News
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετική η UBS για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Οι 3 κλάδοι που θα ξεχωρίσουν
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

UBS: Έρχεται ράλι διετίας στις ευρωπαϊκές μετοχές - Ποιες θα ξεχωρίσουν 

Μετά από τρία χρόνια στασιμότητας, η τράπεζα εκτιμά ότι τα κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια  θα επιταχυνθούν την επόμενη διετία 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελαιόλαδο: Εκτεταμένους ελέγχους κατά της απάτης ξεκινά η Ισπανία
AGRO

Σαρώνουν οι ελεγκτές την αγορά για απάτες στο ελαιόλαδο

Οι έλεγχοι για απάτη στο ελαιόλαδο θα καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού

Επιδόματα: Ποια επιδόματα αυξάνονται φέτος – Ποιοι ωφελούνται
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποια επιδόματα αυξάνονται το 2026 - Ποιοι ωφελούνται

Ποια είναι τα επιδόματα που συνδέονται με την αύξηση των συντάξεων

Κέλλας: Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς στην ΕΕ
AGRO

Κέλλας: Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς στην ΕΕ

Ο κ. Κέλλας επανέλαβε ότι η επιλογή του εμβολιασμού θα είχε σοβαρότατες επιπτώσεις στις εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων

Παπασταύρου: Συνάντηση με τη διοίκηση της ΕΥΑΘ – Τι συζητήθηκε
Business

Τι συζητήθηκε στη συνάντηση Σταύρου Παπασταύρου με τη διοίκηση της ΕΥΑΘ

Η σχεδιαζόμενη γεωγραφική επέκταση της ΕΥΑΘ ήταν ένα από θέματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του Σταύρου Παπασταύρου με τη διοίκηση της ΕΥΑΘ

BlackRock: Πουλάει αμερικανικά και βρετανικά ομόλογα
Ομόλογα

Γιατί η BlackRock πουλάει αμερικανικά και βρετανικά ομόλογα

Οι εκτιμήσεις του διαχειριστή χαρτοφυλακίου της BlackRock για τον πληθωρισμό και τα ομόλογα

Piraeus Securities: Στα 23,80 ευρώ ανεβάζει τον πήχη για τη ΔΕΗ
Business

Piraeus Securities: Στα 23,80 ευρώ ανεβάζει τον πήχη για τη ΔΕΗ

Για ισχυρό business plan, ΑΠΕ και αυξανόμενα μερίσματα στη ΔΕΗ κάνει λόγο η Piraeus Securities

Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου: Μείωση σχεδόν 40% στην Ελλάδα σε μια δεκαετία
Green

Μεγάλη βουτιά της Ελλάδας στις εκπομπές θερμοκηπίου - Η θέση της στην ΕΕ

Μεταφορές και αποθήκευση ήταν οι μόνες δύο οικονομικές δραστηριότητες με αύξηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

Βρετανία: Οι νέοι σαρωτές στο Χίθροου εντοπίζουν υγρά και laptop
World

Ανατροπή στα αεροδρόμια - Νέοι σαρωτές «βλέπουν» υγρά και laptop

Η τεχνολογική αναβάθμιση του Χίθροου στη Βρετανία κόστισε 1 δισεκατομμύριο λίρες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Υψώνει τείχος στις 2.270 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Υψώνει τείχος στις 2.270 μονάδες το ΧΑ

Το ελληνικό χρηματιστήριο συνεχίζει να επιδεικνύει αξιοσημείωτες αντοχές απέναντι στις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αγρότες: Αποχώρησαν τα τρακτέρ από τα μπλόκα Νίκαιας και Μαλγάρων
AGRO

Αποχώρησαν τα τρακτέρ από τα μπλόκα Νίκαιας και Μαλγάρων

Συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία της Λάρισας πραγματοποίησαν οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας

Ελ Εριάν: Σε κίνδυνο οι δύο «κινητήρες» της παγκόσμιας ανάπτυξης
World

Οι δύο «κινητήρες» της ανάπτυξης και τα SOS για τους επενδυτές

Η παγκόσμια οικονομία και οι αγορές ενισχύθηκαν πέρσι από δύο «εργοστάσια» που ενέχουν κινδύνους - Τι πρέπει να προσέξουν οι επενδυτές σύμφωνα με τον Ελ Εριάν

ΤτΕ: Σε λειτουργία το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων – Ποιους οφειλέτες αφορά
Τράπεζες

Ξεκινά το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων - Ποιους αφορά

Κάθε οφειλέτης έχει τη δυνατότητα της επισκόπησης της πιστωτικής του κατάστασης - Τα κριτήρια για φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις

ΕΛΓΟ Δήμητρα: Ξεκινά επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για τη διαχείριση ζωονόσων
AGRO

Ξεκινά επιδοτούμενο πρόγραμμα για τη διαχείριση ζωονόσων

Η ΔΥΠΑ σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ Δήμητρα υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης 50 ωρών για ανέργους στη Θεσσαλία

Οικοδομή: Άνοδο 2,2% στο κόστος κατασκευής κατοικιών το τέταρτο τρίμηνο
Ακίνητα

Άνοδο 2,2% στο κόστος κατασκευής κατοικιών το δ' τρίμηνο

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2025 - Δεκεμβρίου 2025 παρουσίασε αύξηση 2,7%

Ουκρανία: Η ΕΕ στέλνει γεννήτριες – 1 εκατ. πολίτες χωρίς ρεύμα στους -20 °C
Επικαιρότητα

Ένα εκατ. Ουκρανοί χωρίς ρεύμα στους -20 °C - Η ΕΕ στέλνει γεννήτριες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαθέσει πάνω από 1,2 δισ. ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία

