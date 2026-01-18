Νότια Κορέα: «Παζάρια» με ΗΠΑ για ευνοϊκούς δασμούς για τα chip

Η Νότια Κορέα θα επιδιώξει ευνοϊκούς όρους για τους αμερικανικούς δασμούς στις εισαγωγές τσιπ μνήμης, δήλωσε εκπρόσωπος του προεδρικού γραφείου σε τηλεοπτική συνέντευξη την Κυριακή.

Η χώρα δημοσίευσε πέρυσι ένα κοινό ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη εμπορική της συμφωνία με τις ΗΠΑ, το οποίο περιλάμβανε όρους που διασφαλίζουν ότι η Νότια Κορέα δεν θα υποστεί δυσμενή μεταχείριση από τους αμερικανικούς δασμούς επί των εισαγόμενων τσιπ σε σύγκριση με τους βασικούς ανταγωνιστές της, δήλωσε ο αξιωματούχος, όταν ρωτήθηκε για την ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με την επιβολή δασμών επί των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Η Samsung Electronics και η SK Hynix είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τσιπ μνήμης στον κόσμο

Το Σάββατο, ο υπουργός Εμπορίου της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι οι αμερικανικοί δασμοί σε ορισμένα προηγμένα υπολογιστικά τσιπ θα έχουν περιορισμένο αντίκτυπο στις νοτιοκορεατικές εταιρείες.

«Ενώ η κυβέρνηση παραμένει επιφυλακτική σε πρώιμο στάδιο, τα μέτρα πρώτης φάσης που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής επικεντρώνονται σε προηγμένα τσιπ που κατασκευάζονται από την Nvidia και την AMD», δήλωσε ο υπουργός Εμπορίου Yeo Han-koo.

«Δεδομένου ότι τα τσιπ μνήμης που εξάγουν κυρίως οι νοτιοκορεατικές εταιρείες εξαιρούνται προς το παρόν, ο άμεσος αντίκτυπος αναμένεται να είναι περιορισμένος».

Ο Yeo Han-koo προειδοποίησε, ωστόσο, ότι «δεν είναι ακόμη ώρα για καθησυχασμό», σημειώνοντας την αβεβαιότητα σχετικά με το πότε και πώς θα μπορούσε να επεκταθεί μια πιθανή δεύτερη φάση.

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τη βιομηχανία για να επιδιώξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τις νοτιοκορεατικές εταιρείες.

Η Samsung Electronics και η SK Hynix είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τσιπ μνήμης στον κόσμο.

Δασμοί Τραμπ 25%

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Τετάρτη διακήρυξη για την αντιμετώπιση ανησυχιών εθνικής ασφάλειας που σχετίζονται με τις εισαγωγές ημιαγωγών, επιβάλλοντας δασμούς 25% σε ορισμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, όπως ο επεξεργαστής AI H200 της Nvidia και ο MI325X της AMD.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι δασμοί θα είναι στενά επικεντρωμένοι και δεν θα ισχύουν για τσιπ και παράγωγες συσκευές που εισάγονται για κέντρα δεδομένων των ΗΠΑ — έναν τεράστιο καταναλωτή τσιπ τεχνητής νοημοσύνης — νεοσύστατες επιχειρήσεις, εφαρμογές καταναλωτών εκτός κέντρων δεδομένων, εφαρμογές αστικής βιομηχανίας εκτός κέντρων δεδομένων και εφαρμογές του δημόσιου τομέα των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ, στο εγγύς μέλλον, ενδέχεται επίσης να επιβάλουν ευρύτερους δασμούς στις εισαγωγές ημιαγωγών και των παράγωγων προϊόντων τους για να δώσουν κίνητρα για την εγχώρια παραγωγή, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο.

Παραγωγή

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ, δήλωσε την Παρασκευή ότι οι κατασκευαστές τσιπ της Νότιας Κορέας και οι εταιρείες της Ταϊβάν που δεν επενδύουν στις ΗΠΑ ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δασμούς έως και 100%, εκτός εάν δεσμευτούν για αύξηση της παραγωγής σε αμερικανικό έδαφος, ανέφερε το Bloomberg.

Ο Λούτνικ παρευρέθηκε σε μια τελετή έναρξης του νέου εργοστασίου της Micron έξω από τις Συρακούσες της Νέας Υόρκης.

Η διακήρυξη έρχεται μετά από εννέαμηνη έρευνα βάσει του άρθρου 232 του Νόμου περί Επέκτασης του Εμπορίου του 1962 και στοχεύει σε ορισμένους ημιαγωγούς υψηλής τεχνολογίας που πληρούν ορισμένα κριτήρια απόδοσης και συσκευές που τους περιέχουν για εισαγωγικούς δασμούς.

Η ενέργεια αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για τη δημιουργία κινήτρων για τους κατασκευαστές τσιπ ώστε να παράγουν περισσότερους ημιαγωγούς στις ΗΠΑ και να μειώσουν την εξάρτησή τους από τους κατασκευαστές τσιπ σε μέρη όπως η Ταϊβάν.