Μάθιου ΜακΚόναχι: Τι σκαρφίστηκε για να προστατευτεί από καταχρήσεις της ΑΙ

Μια νέα νομική προσέγγιση για την καταπολέμηση των μη εξουσιοδοτημένων απομιμήσεων τεχνητής νοημοσύνης υιοθετεί ο Μάθιου ΜακΚόναχι κατοχυρώνoντας τον εαυτό του ως εμπορικό σήμα.

Τους τελευταίους μήνες, οκτώ αιτήσεις κατοχύρωσης εμπορικού σήματος για τον σταρ των «Interstellar» και «Magic Mike» εγκρίθηκαν από το Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ, στις οποίες ο σταρ απεικονίζεται να κοιτάζει επίμονα, να χαμογελάει και να μιλάει. Οι δικηγόροι του δήλωσαν ότι τα εμπορικά σήματα έχουν ως στόχο να εμποδίσουν εφαρμογές ή χρήστες τεχνητής νοημοσύνης να προσομοιώνουν τη φωνή ή την απεικόνιση του ΜακΚόναχι χωρίς άδεια – μια ολοένα και πιο συχνή ανησυχία των ερμηνευτών.

Τα εμπορικά σήματα περιλαμβάνουν ένα κλιπ επτά δευτερολέπτων του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού να στέκεται σε μια βεράντα, ένα κλιπ τριών δευτερολέπτων του να κάθεται μπροστά σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο και ένα ηχητικό του να λέει «Εντάξει, εντάξει, εντάξει», την περίφημη ατάκα του από την ταινία του 1993 «Dazed and Confused», σύμφωνα με τις εγκεκριμένες αιτήσεις.

«Η ομάδα μου και εγώ θέλουμε να γνωρίζουμε ότι όταν χρησιμοποιείται η φωνή ή η απεικόνιση μου, είναι επειδή την ενέκρινα και την υπέγραψα”, δήλωσε ο ηθοποιός σε email προς την Wall Street Journal. «Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια σαφή περίμετρο γύρω από την ιδιοκτησία, με τη συναίνεση και την απόδοση να αποτελούν τον κανόνα σε έναν κόσμο τεχνητής νοημοσύνης».

Οι δικηγόροι του ΜακΚόναχι λένε ότι δεν γνωρίζουν ότι η εικόνα του χειραγωγείται από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ελπίζουν ότι τα εμπορικά σήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευρέως ενάντια σε τυχόν μη εξουσιοδοτημένες αντιγραφές του.

Ο ΜακΚόναχι ενάντια στην υφαρπαγή της μορφής του

«Σε έναν κόσμο όπου παρακολουθούμε όλους να προσπαθούν να καταλάβουν τι να κάνουν για την κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, έχουμε τώρα ένα εργαλείο για να σταματήσουμε κάποιον εν κινήσει ή να τον οδηγήσουμε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο», δήλωσε στην Journal ο Τζόναθαν Πόλακ, ένας από τους δικηγόρους του ΜακΚόναχι.

Πολλοί ηθοποιοί και τραγουδιστές έχουν αντιμετωπίσει ψεύτικα βίντεο, ήχο και εικόνες στο διαδίκτυο που δημιουργήθηκαν από την τεχνητή νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένων των Τομ Χανκς και Τέιλορ Σουίφτ.

Οι νόμοι περί δικαιωμάτων δημοσιότητας σε επίπεδο πολιτείας προστατεύουν ήδη τους ηθοποιούς από την κλοπή της εικόνας ή της απεικόνισης τους για την πώληση προϊόντων. Οι δικηγόροι του ΜακΚόναχι πιστεύουν ότι η απειλή αγωγής σε ομοσπονδιακά δικαστήρια θα βοηθούσε στην αποτροπή της κακής χρήσης σε ευρύτερο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που δεν πωλούν κάτι συγκεκριμένο.

Οι δικηγόροι δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν κανέναν άλλο ηθοποιό που έχει εξασφαλίσει ευρεία εμπορικά σήματα για τον εαυτό του, ιδιαίτερα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Αναγνωρίζουν ότι εάν ένας εναγόμενος αμφισβητήσει μία από τις αξιώσεις του ΜακΚόναχι για εμπορικό σήμα, το αποτέλεσμα είναι αβέβαιο.

«Δεν ξέρω τι θα αποφανθεί τελικά ένα δικαστήριο. Αλλά πρέπει τουλάχιστον να το δοκιμάσουμε αυτό», δήλωσε ο δικηγόρος του ΜακΚόναχι , Κέβιν Γιορν, ο οποίος εκπροσωπεί πολλούς κορυφαίους ηθοποιούς του Χόλιγουντ.

Ο ΜακΚόναχι ανακοίνωσε πρόσφατα μια συνεργασία με την εταιρεία φωνητικής τεχνητής νοημοσύνης ElevenLabs για τη δημιουργία μιας έκδοσης του ενημερωτικού δελτίου του «Lyrics of Livin’» στα ισπανικά. Ο ΜακΚόναχι είναι επενδυτής στην ElevenLabs, όπως και ο Γιορν μέσω της εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων BroadLight Capital, όπου είναι συνεργάτης.

Το πρόσωπο ως εμπορικό σήμα

Η νομοθεσία των ΗΠΑ επιτρέπει σε άτομα και εταιρείες να υποβάλουν αξίωση εμπορικού σήματος σε εικόνες που συνδέονται στενά με αυτά, ακόμη και αν δεν έχουν κατατεθεί στο USPTO. Αλλά πολλοί ζητούν έγκριση για να διασφαλίσουν ότι ο νόμος είναι με το μέρος τους.

Μερικοί ερμηνευτές έχουν εξασφαλίσει εμπορικά σήματα για σλόγκαν, όπως το «100% That Bitch» της τραγουδίστριας Lizzo.

Ο Μαρκ ΜακΚένα, καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες, ο οποίος ειδικεύεται στην πνευματική ιδιοκτησία, δήλωσε ότι τα εμπορικά σήματα που χορηγούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας των ΗΠΑ χωρίς εγγραφή, καθώς και οι κρατικοί νόμοι περί δικαιώματος δημοσιότητας, προστατεύουν από τις περισσότερες εμπορικές χρήσεις. Αλλά στις πλατφόρμες βίντεο στο διαδίκτυο όπου το δημιουργικό έργο που παράγεται από την Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αποκομίσει έσοδα από διαφημίσεις, ο νόμος είναι πιο ασαφής.

«Σε ορισμένα από τα πράγματα για τα οποία οι άνθρωποι ανησυχούν περισσότερο με τη νέα τεχνολογία, δεν έχουμε ξεκάθαρους κανόνες σχετικά με το εάν θεωρούνται εμπορικά», είπε στην WSJ.

Ο ΜακΚόναχι και οι δικηγόροι του δήλωσαν ότι ελπίζουν ότι ο ομοσπονδιακός νόμος θα διευκρινίσει τελικά το ζήτημα και θα καταστήσει εμπορικά σήματα όπως το δικό του περιττά. Τα συνδικάτα και οι εταιρείες του Χόλιγουντ έχουν υποστηρίξει νομοθεσία που απαγορεύει τα αντίγραφα ανθρώπων που δημιουργούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη χωρίς την άδειά τους. Ένα νομοσχέδιο κατατέθηκε στο Κογκρέσο το 2024, αλλά δεν έχει ψηφιστεί στη Βουλή ή τη Γερουσία.