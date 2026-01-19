Αγορές: Ισχυρό κλείσιμο για το 2025 στην ελληνική αγορά θεσμικών διαχειριστών

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε το 2025 για την ελληνική αγορά θεσμικής διαχείρισης, καταγράφοντας ισχυρή αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων, υψηλές καθαρές εισροές και ιδιαίτερα θετικές αποδόσεις σε βασικές κατηγορίες επενδυτικών προϊόντων. Η εικόνα επιβεβαιώνει τη σταθερή ανοδική πορεία του κλάδου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, σε ένα περιβάλλον αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος και βελτιωμένου κλίματος στις αγορές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας, το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στη θεσμική διαχείριση διαμορφώθηκε στο τέλος του 2025 στα 49,07 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 4,15% σε τριμηνιαία βάση και κατά 24,91% σε σχέση με το τέλος του 2024. Η ενίσχυση ήταν συνεχής μέσα στη χρονιά, αποτυπώνοντας την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των επενδυτών προς τα οργανωμένα επενδυτικά σχήματα.

Ο βασικός μοχλός ανάπτυξης παρέμειναν οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), των οποίων το συνολικό ενεργητικό ανήλθε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 στα 29,44 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 33,1% από την αρχή του έτους. Ειδικότερα, τα ενεργητικά των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. βάσει του ν. 4099/2012 ανήλθαν στα 22,68 δισ. ευρώ, ενώ οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ευρωπαϊκής έδρας διαμορφώθηκαν στα 6,75 δισ. ευρώ, καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση 58% σε ετήσια βάση.

Οι καθαρές εισροές κεφαλαίων στους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. διατηρήθηκαν ισχυρές και το τέταρτο τρίμηνο του 2025, φθάνοντας τα 962 εκατ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο έτους ανήλθαν συνολικά στα 5,19 δισ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των εισροών κατευθύνθηκε στους Διεθνείς Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α., με ποσό 2,97 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 2,31 δισ. ευρώ αφορούσαν Target Maturity Funds, επιλογή που αντανακλά τη στροφή των επενδυτών προς προϊόντα με δυνατότητα δημιουργίας προβλέψιμου τακτικού εισοδήματος. Σημαντικές εισροές καταγράφηκαν επίσης στους Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδος, στους Σύνθετους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ειδικού Τύπου, στους Μικτούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α., αλλά και στους Μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδος.

Στο πεδίο των ESG επενδύσεων, η ελληνική αγορά αριθμούσε στο τέλος του 2025 συνολικά 52 Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Άρθρου 8, με συνολικό ενεργητικό 2,51 δισ. ευρώ, καλύπτοντας κατηγορίες μετοχικών, μικτών, ομολογιακών και funds of funds, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή ενσωμάτωση κριτηρίων βιωσιμότητας στη διαχείριση κεφαλαίων.

Αποδόσεις

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η εικόνα των αποδόσεων. Οι υψηλότερες επιδόσεις καταγράφηκαν στους Μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Δείκτη με απόδοση 51,01%, στους Μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδας με 45,59%, καθώς και στους Μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Αναπτυσσομένων Αγορών, Ευρωζώνης και Διεθνείς. Οι Μικτοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. κατέγραψαν επίσης ισχυρή μέση απόδοση 14,43%, ενισχύοντας τη συνολική εικόνα του κλάδου.

Στον τομέα του Asset Management, τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανήλθαν στα 12,8 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,24% σε τριμηνιαία βάση και 21,83% από την αρχή του έτους, συμπεριλαμβανομένων και των χαρτοφυλακίων Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Παράλληλα, το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε. και Α.Ε.Ε.Χ.) διαμορφώθηκε στα 899 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περισσότερα από 600 εκατ. ευρώ αφορούν χαρτοφυλάκια Private Equity.

Τέλος, θετική παραμένει και η εικόνα στον κλάδο των Α.Ε.Ε.Α.Π., με το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα να ανέρχεται, βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων (30.06.2025), στα 5,93 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 7,53% σε ετήσια βάση.

Συνολικά, τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η ελληνική αγορά θεσμικής διαχείρισης εισέρχεται στο 2026 με ισχυρές βάσεις, αυξημένη επενδυτική εμπιστοσύνη και δυναμική που ενισχύει τον ρόλο της ως βασικού πυλώνα διοχέτευσης αποταμιεύσεων και κεφαλαίων στην οικονομία.