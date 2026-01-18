Αγορές: Αναταραχή λόγω των απειλών Τραμπ για νέους δασμούς στην Ευρώπη

Οι παγκόσμιες αγορές αντιμετωπίζουν αστάθεια μετά την υπόσχεση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες μέχρι να επιτραπεί στις ΗΠΑ να αγοράσουν τη Γροιλανδία, μια είδηση ​​που ώθησε το ευρώ σε χαμηλό επτά εβδομάδων στις συναλλαγές αργά την Κυριακή.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι πρόσθετοι δασμοί εισαγωγής 10% θα τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου σε αγαθά από τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Φινλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία — δηλαδή σε μια σειρά από χώρες όπου ήδη έχουν επιβληθεί δασμοί από τον Τραμπ.

Τα μεγάλα κράτη της ΕΕ καταδίκασαν την Κυριακή τις απειλές για δασμολογικούς περιορισμούς εναντίον των Ευρωπαίων συμμάχων ως εκβιασμό, καθώς η Γαλλία πρότεινε στην ΕΕ να απαντήσει με μια σειρά από μη δοκιμασμένα οικονομικά αντίμετρα.

Καθώς ξεκίνησαν οι πρώτες συναλλαγές στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, το ευρώ υποχώρησε κατά 0,2% σε περίπου 1,1572 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο. Η στερλίνα επίσης υποχώρησε, ενώ το γιεν ενισχύθηκε έναντι του δολαρίου.

Την νέα εβδομάδα οι επενδυτές θα βασίζονται σε μια ισχυρή περίοδο εταιρικών κερδών για να διατηρήσουν την άνοδο της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς, καθώς αφομοιώνουν μια σειρά προτάσεων εσωτερικής πολιτικής και αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις στην αρχή του έτους

Αφού οι τράπεζες και άλλες χρηματοπιστωτικές εταιρείες ξεκίνησαν τις εκθέσεις του τέταρτου τριμήνου, μια πιο διαφοροποιημένη ομάδα εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των Netflix, Johnson & Johnson και Intel, θα δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους την ερχόμενη εβδομάδα.

Μετά τις ισχυρές επιδόσεις του 2025, οι κύριοι δείκτες μετοχών ανέβηκαν στην αρχή του νέου έτους, παρόλο που σημείωσαν πτώση αυτή την εβδομάδα και οι δείκτες μεταβλητότητας αυξήθηκαν.

«Λόγω του θορύβου που επικρατεί γύρω από τη γεωπολιτική και την πολιτική, είναι κυριολεκτικά επιτακτική ανάγκη τα κέρδη να καθορίσουν τον κύκλο των ειδήσεων», δήλωσε στο Reuters ο Art Hogan, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στη B Riley Wealth.

«Αν και ο πήχης έχει τεθεί αρκετά ψηλά για αυτό το τρίμηνο, οι εταιρείες που μπορούν να ανταποκριθούν και να ξεπεράσουν τις προσδοκίες και να αυξήσουν τις προβλέψεις για ολόκληρο το έτος 2026 θα ανταμειφθούν και πιθανότατα θα αποτελέσουν ένα πολύ αναγκαίο αέρας για τις αγορές».

Ο S&P 500 σημείωσε μικρή πτώση την εβδομάδα, αν και ο δείκτης αναφοράς παρέμεινε κοντά σε επίπεδα ρεκόρ. Μετά από ισχυρές αυξήσεις το 2025, οι μετοχές των μεγάλων τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των JPMorgan και Wells Fargo υποχώρησαν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τους.

Μεταξύ των παραγόντων που άσκησαν πίεση στις μετοχές των τραπεζών κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ήταν η πρόταση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή ανώτατου ορίου 10% στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών, μια αιφνιδιαστική κίνηση που εξέπληξε τον κλάδο και ακολούθησε το νέο σχέδιο του Προέδρου να εμποδίσει τις εταιρείες της Wall Street να αγοράζουν μονοκατοικίες.

Διεθνείς και εσωτερικές εξελίξεις στις ΗΠΑ

Στο διεθνές προσκήνιο, οι επιθετικές κινήσεις και δηλώσεις του Τραμπ έχουν επίσης κρατήσει τους επενδυτές σε εγρήγορση. Το τελευταίο παγκόσμιο ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στο Ιράν, όπου ο Τραμπ απείλησε να παρέμβει υπέρ των διαδηλωτών στη χώρα, αν και αργότερα υιοθέτησε μια στάση αναμονής.

Η αβεβαιότητα έχει ενισχύσει τις προσφορές για το χρυσό ως ασφαλές καταφύγιο φέτος, ενώ τμήματα των χρηματιστηριακών αγορών, όπως οι μετοχές του τομέα της ενέργειας, έχουν παρουσιάσει διακυμάνσεις, αλλά οι κύριοι χρηματιστηριακοί δείκτες δεν έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις μέχρι στιγμής.

«Η αγορά έχει σε μεγάλο βαθμό αγνοήσει πολλά από τα γεωπολιτικά και εσωτερικά πολιτικά ζητήματα, αλλά σίγουρα υπάρχουν πολλά που πρέπει να μας ανησυχούν», δήλωσε ο James Ragan, συν-διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων και διευθυντής έρευνας διαχείρισης επενδύσεων στην D.A. Davidson. «Υπάρχει πάντα η πιθανότητα ο πρόεδρος να προσπαθήσει να γίνει φιλόδοξος, να θεσπίσει κάποιες τολμηρές πολιτικές, και η αγορά θα πρέπει να αποφασίσει αν είναι αρκετά σημαντικό για να αντιδράσει σε αυτό».

Οι αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές θα παραμείνουν κλειστές τη Δευτέρα λόγω της αργίας για τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, αλλά τα κέρδη θα ανακάμψουν μετά από αυτό, με τα αποτελέσματα της Netflix να κυριαρχούν την Τρίτη. Ο γίγαντας του streaming θα προσελκύσει επιπλέον προσοχή λόγω της μάχης υψηλού διακυβεύματος με την Paramount Skydance για την Warner Bros Discovery σε μια συμφωνία που αναμένεται να ταράξει το τοπίο των μέσων ενημέρωσης.

Το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στις προοπτικές των εταιρειών, με υψηλές προσδοκίες για το 2026. Οι εταιρείες του S&P 500 συνολικά αναμένεται να αυξήσουν τα κέρδη τους κατά περισσότερο από 15% το 2026.

«Συνεχίζω να πιστεύω ότι το πιο σημαντικό πράγμα αυτή τη στιγμή είναι τα κέρδη», δήλωσε ο Chris Fasciano, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στο Commonwealth Financial Network.

«Αν συνεχίσουμε να έχουμε καλά κέρδη, πιστεύω ότι αυτό θα στηρίξει την αγορά».

Στο επίκεντρο και η ανεξαρτησία της Fed

Οι επενδυτές περιμένουν επίσης την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ σχετικά με τη νομιμότητα των παγκόσμιων δασμών του Tραμπ, μια απόφαση που θα μπορούσε να προκαλέσει αστάθεια στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων.

Το δικαστήριο θα εξετάσει επίσης την Τετάρτη τα επιχειρήματα σχετικά με την προσπάθεια του Τραμπ να απομακρύνει την κυβερνήτη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Λίζα Κουκ, φέρνοντας εκ νέου στο προσκήνιο το ζήτημα της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας, εν μέσω των συνεχών επικρίσεων του Τραμπ ότι η Fed δεν έχει μειώσει επαρκώς τα επιτόκια.

Τέτοιες ανησυχίες σχετικά με την ανεξαρτησία της Fed ξέσπασαν αυτή την εβδομάδα μετά την είδηση για την ποινική έρευνα εναντίον του προέδρου της Fed Τζερόμ Πάουελ. Ο Τραμπ δήλωσε στο Reuters αυτή την εβδομάδα ότι δεν έχει σχέδια να απολύσει τον Πάουελ, του οποίου η θητεία ως προέδρου λήγει τον Μάιο, ενώ αναμένεται να ορίσει σύντομα νέο επικεφαλής της Fed.

Το τέλος της θητείας του Πάουελ «θα σηματοδοτήσει ένα κρίσιμο σημείο καμπής για την ανεξαρτησία», ανέφεραν οι αναλυτές της Wedbush σε έκθεση αυτή την εβδομάδα. «Η έλλειψη ανεξαρτησίας της Fed θα μπορούσε να πυροδοτήσει φόβους για πληθωρισμό και να αυξήσει το κόστος χρηματοδότησης του χρέους των ΗΠΑ».

Δηλώσεις αναλυτών της αγοράς για το μέτωπο της Γροιλανδίας

Σχολιάζοντας στο Reuters το νέο γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται με τις προσπάθειες του αμερικανού προέδρου Τραμπ να μετατρέψουν τη Γροιλανδία σε αμερικανικό έδαφος με κάθε τρόπο, και πώς αυτή η εξέλιξη θα επιδράσει στις χρηματιστηριακές αγορές, στελέχη τραπεζών και αναλυτές αγορών δήλωσαν τα ακόλουθα:

Ο Τζορτζ Σαραβέλος, επικεφαλής ερευνών της Deutsche Bank στο Λονδίνο, δήλωσε στο Reuters: «Δεν είμαστε τόσο σίγουροι ότι ο αντίκτυπος στο ευρώ θα είναι τόσο αρνητικός όσο συνήθως υποτίθεται (…) Οι ευρωπαϊκές χώρες κατέχουν 8 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικά ομόλογα και μετοχές, σχεδόν διπλάσια από ό,τι ο υπόλοιπος κόσμος μαζί». Και πρόσθεσε: «Καθώς η έκθεση στο δολάριο εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλή σε όλη την Ευρώπη, οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών έχουν τη δυνατότητα να ενθαρρύνουν περαιτέρω την επανεξισορρόπηση του δολαρίου».

Ο Χόλγκερ Σμίεντινγκ, επικεφαλής οικονομολόγος της Berenger, στο Λονδίνο, δήλωσε από τη μεριά του: «Για την Ευρώπη, αυτός είναι ένας σοβαρός γεωπολιτικός πονοκέφαλος και ένα μέτριας σημασίας οικονομικό πρόβλημα. Αλλά θα μπορούσε επίσης να γυρίσει μπούμερανγκ για τον Τραμπ, ο οποίος αντιμετωπίζει αντίσταση από ανώτερα στελέχη των Ρεπουμπλικανών στις ΗΠΑ». Πρόσθεσε δε τα εξής: «Η λογική εξακολουθεί να υποδεικνύει ένα αποτέλεσμα που σέβεται το δικαίωμα αυτοδιάθεσης της Γροιλανδίας, ενισχύει την ασφάλεια στην Αρκτική για το ΝΑΤΟ στο σύνολό του και αποφεύγει σε μεγάλο βαθμό την οικονομική ζημία για την Ευρώπη και τις ΗΠΑ».

Από την πλευρά του ο Τόνι Σίκαμορ, αναλυτής αγορών της IG, στο Σίδνεϊ, σημείωσε: «Οι αγορές σε αυτό το σημείο αναμένεται να ανοίξουν ξανά αυτή την εβδομάδα σε λειτουργία «αποφυγής κινδύνου», ενώ επισήμανε ότι «αυτό το τελευταίο σημείο ανάφλεξης έχει αυξήσει τις ανησυχίες για μια πιθανή διάλυση των συμμαχιών του ΝΑΤΟ και τη διακοπή των εμπορικών συμφωνιών του περασμένου έτους με πολλά ευρωπαϊκά κράτη, οδηγώντας σε κλίμα αποφυγής κινδύνου στις μετοχές και ενισχύοντας τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια για χρυσό και ασήμι».

Επιστροφή στον εμπορικό πόλεμο

Ο Κάρστεν Νίκελ, αναπληρωτής διευθυντής έρευνας της TENEO, στο Λονδίνο, τόνισε: «Ο πιο πιθανός δρόμος προς τα εμπρός είναι η επιστροφή στον εμπορικό πόλεμο που είχε ανασταλεί σε συμφωνίες υψηλού επιπέδου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ το καλοκαίρι». Πρόσθεσε επίσης ότι «το άμεσο συμπέρασμα είναι ότι οι συμφωνίες με την κυβέρνηση των ΗΠΑ δύσκολα παρέχουν βεβαιότητα μακροπρόθεσμα. Αυτός ο κίνδυνος ήταν ήδη εμφανής από το γεγονός ότι οι καλοκαιρινές συμφωνίες άφησαν πολλά τεχνικά ερωτήματα αναπάντητα.»

«Το βασικό ερώτημα που πρέπει να παρακολουθήσουμε είναι αν η ΕΕ θα προσπαθήσει να περιορίσει την αντιπαράθεση σε έναν τόσο πιο «κλασικό» εμπορικό πόλεμο ή αν επικρατήσουν οι εκκλήσεις για μια πιο σκληρή γραμμή», κατέληξε ο Νίκελ.

O Nιλ Σίαρινγκ, ανώτερος οικονομολόγος της Capital Economics σημείωσε ότι «εκ πρώτης όψεως, οι δασμοί θα μείωναν κατά μερικά δέκατα της ποσοστιαίας μονάδας το ΑΕΠ στις πληγείσες οικονομίες, ενώ παράλληλα θα πρόσθεταν παρόμοιο ποσό στον πληθωρισμό των ΗΠΑ», εκτιμώντας ωστόσο ότι «οι πολιτικές και γεωπολιτικές συνέπειες θα ήταν πολύ μεγαλύτερες.».

Σε σχέση με τις προοπτικές του ΝΑΤΟ σημείωσε, μιλώντας στο Reuters: «Οποιαδήποτε προσπάθεια των ΗΠΑ να καταλάβουν τη Γροιλανδία με τη βία ή να εξαναγκάσουν τη Δανία να παραχωρήσει το έδαφος θα διαταράξει τις διατλαντικές σχέσεις και θα προκαλέσει ενδεχομένως ανεπανόρθωτη ζημιά στο ΝΑΤΟ (…) Ενώ οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν δείξει προθυμία για συμβιβασμούς με τις ΗΠΑ σε θέματα όπως το εμπόριο, οι αμυντικές δαπάνες και η Ουκρανία, η κυριαρχία επί της Γροιλανδίας είναι απίθανο να είναι διαπραγματεύσιμη».