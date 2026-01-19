Χρηματιστήριο Αθηνών: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τράπεζες στηρίζουν

Αξιοσημείωτες αντοχές δείχνει σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο βρίσκει στηρίγματα στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και στις τράπεζες προκειμένου να απορροφήσει τις διεθνείς αναταράξεις και να κρατήσει την επαφή του με τις 2.250 μονάδες.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,15% στις 2.242,13 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 114,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 19,1 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,14% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.697,68 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 0,32% στις 2.631,01 μονάδες.

Εσωτερικές δυνάμεις

Ο γενικός δείκτης βρίσκει σημαντικές στηρίξεις τόσο από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ όσο και από τις τράπεζες προκειμένου να απορροφήσει τις πιέσεις που δέχεται από το αρνητικό διεθνές κλίμα. Μάλιστα, σε μία ημέρα κατά την οποία η αμερικανική αγορά είναι σε αργία, οι συναλλαγές είναι αρκετά ικανοποιητικές, επιβεβαιώνοντας τις εσωτερικές δυνάμεις που διαθέτει το ΧΑ.

Άλλωστε, όπως εξηγεί και ο Ηλίας Ζαχαράκης της Fast Finance, το 2026 έχει ξεκινήσει δυναμικά, με τον ΓΔ να σημειώνει ήδη άνοδο 6% και τον τραπεζικό δείκτη να κινείται στο +13%. Το βασικό χαρακτηριστικό της περιόδου είναι ότι η αγορά δείχνει πλέον σφιχτή, με αρκετούς τίτλους να βρίσκονται σε «μαζεμένα» χέρια. Η υψηλή ρευστότητα υπάρχει, όμως αναζητά τον κατάλληλο καταλύτη για να κινηθεί επιθετικά. Σε αυτό το περιβάλλον, τα short squeezes λειτουργούν επιταχυντικά, ιδιαίτερα σε μετοχές με ισχυρό story και περιορισμένη προσφορά.

Όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, η προσπάθεια ερμηνείας τέτοιων κινήσεων αποκλειστικά με όρους θεμελιωδών μεγεθών συχνά αποτυγχάνει. Σε πολλές περιπτώσεις, οι μετοχές βρίσκονται ήδη συγκεντρωμένες σε ισχυρά χαρτοφυλάκια, με τους μικροεπενδυτές να έχουν αποχωρήσει νωρίτερα. Το rotation παραμένει κυρίαρχο στοιχείο, με τις δεικτοβαρείς μετοχές να προηγούνται, ενώ μένει να φανεί αν και πότε θα επιστρέψει ουσιαστικό ενδιαφέρον στη μικρομεσαία κεφαλαιοποίηση, εξηγεί ο κ. Ζαχαράκης.

Η σύγκριση με το ξεκίνημα του 2025 δείχνει ότι η φετινή χρονιά έχει αρχίσει ακόμη πιο επιθετικά, στοιχείο που ενισχύει τις προσδοκίες για υψηλές αποδόσεις, εφόσον δεν υπάρξουν απρόβλεπτες ανατροπές, εκτιμά ο κ. Ζαχαράκης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Helleniq Energy σημειώνει απώλειες 3,05%, με την πτώση σε Aktor, Optima Bank, ΟΤΕ, Κύπρου, Jumbo, ΕΥΔΑΠ και Metlen να ξεπερνά το 1%. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Aegean, Σαράντης, Λάμδα, Alpha Bank, ΔΕΗ, Βιοχάλκο, Τιτάν, Cenergy και ΔΑΑ.

Στον αντίποδα, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΕΛΧΑ κερδίζουν 1,67% και 1,20% αντίστοιχα, με τις Eurobank, Πειραιώς, Εθνική, ΟΠΑΠ και Motor Oil να κινούνται ήπια ανοδικά. Χωρίς μεταβολή είναι η Coca Cola.