Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο ΧΑ φτάνουν οι γεωπολιτικές εντάσεις της Γροιλανδίας

Έντονες πιέσεις δέχεται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο ευθυγραμμίζεται με το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στην Ευρώπη μετά και τις νέες απειλές δασμών του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, κατά οκτώ χωρών εάν δεν τον αφήσουν να… αγοράσει τη Γροιλανδία.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 1,16% στις 2.219,50 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 27,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 4,9 εκατ. τεμάχια. Πτώση 1,19% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.637,60 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 1,47% στις 2.584,18 μονάδες.

Νέα ένταση…

Ο Αμερικανός πρόεδρος για μία ακόμη φορά δημιουργεί νέα εστία αβεβαιότητας στις αγορές, απειλώντας με δασμούς οκτώ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν δεν τον αφήσουν να υλοποιήσει τα σχέδια του για την «αγορά» της Γροιλανδίας. Οι απειλές των δασμών έχουν θορυβήσει για ακόμη μία φορά τις αγορές, περισσότερο μάλιστα από τις γεωπολιτικές εντάσεις που λαμβάνουν χώρα τον τελευταίο μήνα.

Οι εξελίξεις αυτές και το κύμα του risk off που έχει αρχίσει σε όλες τις αγορές του πλανήτη βρήκε το ΧΑ σε μια στιγμή που έχει κάνει ένα μίνι ράλι από την αρχή του έτους και έψαχνε τον επόμενο βραχυπρόθεσμο καταλύτη για να το συνεχίσει ή να κάνει την εύλογη διόρθωσή του. Δεν είναι λίγο άλλωστε το ότι από την αρχή του 2026 ο ΓΔ σημειώνει άνοδο 6% και ο τραπεζικός δείκτης κινείται στο +13%.

Ο τραπεζικός κλάδος συνεχίζει να απορροφά το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου και του εν- διαφέροντος, με αρκετούς traders να περιορίζονται σε βραχυπρόθεσμες κινήσεις μικρών αποδόσεων. Το rotation παραμένει κυρίαρχο στοιχείο, με τις δεικτοβαρείς μετοχές να προηγούνται, ενώ μένει να φανεί αν και πότε θα επιστρέψει ουσιαστικό ενδιαφέρον στη μικρομεσαία κεφαλαιοποίηση.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Helleniq Energy, Optima Bank και Βιοχάλκο σημειώνουν απώλειες άνω του 2%, ενώ άνω του 1% είναι η πτώση σε Κύπρου, Alpha Bank, Εθνική, Πειραιώς, Cenergy, Jumbo, Metlen, Σαράντης, ΕΥΔΑΠ, Aegean, Aktor, Τιτάν, ΟΠΑΠ και Eurobank.

Ήπια πτωτικά κινούνται οι ΕΛΧΑ, Λάμδα, Motor Oil, ΟΤΕ, ΔΕΗ και ΔΑΑ, ενώ η Coca Cola είναι αμετάβλητη. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι η μόνη που διαφοροποιείται στον FTSE 25, με κέρδη 0,20%.