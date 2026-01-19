Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο ΧΑ φτάνουν οι γεωπολιτικές εντάσεις της Γροιλανδίας

Έντονες πιέσεις δέχεται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο ευθυγραμμίζεται με το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στην Ευρώπη μετά και τις νέες απειλές δασμών του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, κατά οκτώ χωρών εάν δεν τον αφήσουν να… αγοράσει τη Γροιλανδία. Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 1,16% στις 2.219,50 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα […]

Xρηματιστήριο Αθηνών 19.01.2026, 11:09
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο ΧΑ φτάνουν οι γεωπολιτικές εντάσεις της Γροιλανδίας
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

Έντονες πιέσεις δέχεται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο ευθυγραμμίζεται με το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στην Ευρώπη μετά και τις νέες απειλές δασμών του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, κατά οκτώ χωρών εάν δεν τον αφήσουν να… αγοράσει τη Γροιλανδία.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 1,16% στις 2.219,50 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 27,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 4,9 εκατ. τεμάχια. Πτώση 1,19% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.637,60 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 1,47% στις 2.584,18 μονάδες.

Νέα ένταση…

Ο Αμερικανός πρόεδρος για μία ακόμη φορά δημιουργεί νέα εστία αβεβαιότητας στις αγορές, απειλώντας με δασμούς οκτώ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν δεν τον αφήσουν να υλοποιήσει τα σχέδια του για την «αγορά» της Γροιλανδίας. Οι απειλές των δασμών έχουν θορυβήσει για ακόμη μία φορά τις αγορές, περισσότερο μάλιστα από τις γεωπολιτικές εντάσεις που λαμβάνουν χώρα τον τελευταίο μήνα.

Οι εξελίξεις αυτές και το κύμα του risk off που έχει αρχίσει σε όλες τις αγορές του πλανήτη βρήκε το ΧΑ σε μια στιγμή που έχει κάνει ένα μίνι ράλι από την αρχή του έτους και έψαχνε τον επόμενο βραχυπρόθεσμο καταλύτη για να το συνεχίσει ή να κάνει την εύλογη διόρθωσή του. Δεν είναι λίγο άλλωστε το ότι από την αρχή του 2026 ο ΓΔ σημειώνει άνοδο 6% και ο τραπεζικός δείκτης κινείται στο +13%.

Ο τραπεζικός κλάδος συνεχίζει να απορροφά το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου και του εν- διαφέροντος, με αρκετούς traders να περιορίζονται σε βραχυπρόθεσμες κινήσεις μικρών αποδόσεων. Το rotation παραμένει κυρίαρχο στοιχείο, με τις δεικτοβαρείς μετοχές να προηγούνται, ενώ μένει να φανεί αν και πότε θα επιστρέψει ουσιαστικό ενδιαφέρον στη μικρομεσαία κεφαλαιοποίηση.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Helleniq Energy, Optima Bank και Βιοχάλκο σημειώνουν απώλειες άνω του 2%, ενώ άνω του 1% είναι η πτώση σε Κύπρου, Alpha Bank, Εθνική, Πειραιώς, Cenergy, Jumbo, Metlen, Σαράντης, ΕΥΔΑΠ, Aegean, Aktor, Τιτάν, ΟΠΑΠ και Eurobank.

Ήπια πτωτικά κινούνται οι ΕΛΧΑ, Λάμδα, Motor Oil, ΟΤΕ, ΔΕΗ και ΔΑΑ, ενώ η Coca Cola είναι αμετάβλητη. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι η μόνη που διαφοροποιείται στον FTSE 25, με κέρδη 0,20%.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξέφρενο ράλι για το ασήμι και τοv χρυσό
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ανώδυνη» η διόρθωση της αγοράς, συνέχισε το σερί για 6η θετική εβδομάδα
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ανώδυνη» η διόρθωση του ΧΑ- Έκτη εβδομάδα ανόδου
Χρυσός: Η καλύτερη εβδομάδα από το 2020 – Στον αντίποδα το δολάριο [γράφημα]
Markets

Χρυσός vs δολάριο - Διαμετρικά αντίθετες τροχιές [γράφημα]
Wall Street: Ήπια διορθωτικά οι αμερικανικοί δείκτες
Wall Street

Ήπια διορθωτικά οι αμερικανικοί δείκτες
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετική η UBS για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Οι 3 κλάδοι που θα ξεχωρίσουν
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

UBS: Έρχεται ράλι διετίας στις ευρωπαϊκές μετοχές
BlackRock: Πουλάει αμερικανικά και βρετανικά ομόλογα
Ομόλογα

Γιατί η BlackRock πουλάει αμερικανικά και βρετανικά ομόλογα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας

Οι εξαγωγές καφέ από τη Βραζιλία έφτασαν το ρεκόρ των 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;
Economy

Τι συμβαίνει πραγματικά με το ελληνικό χρέος

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το δημόσιο χρέος σε σχέση με την ανάπτυξη, μετά το πέρας του RRF

Γιάννης Αγουρίδης
ΥΠΕΝ: Παράταση προθεσμιών για τη διάσωση οικοδομικών αδειών με «μπόνους» δόμησης
Ακίνητα

ΥΠΕΝ: Ανάσα σε χιλιάδες οικοδομές με «μπόνους δόμησης»

«Βροχή» παρατάσεων για νομιμοποίηση αυθαίρετα, έκδοση ταυτότητας κτιρίου και κατεδαφίσεις έφερε με τροπολογία στη Βουλή το ΥΠΕΝ.

Μάχη Τράτσα
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξέφρενο ράλι για το ασήμι και τοv χρυσό

Το ασήμι καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό καθώς ο χρυσός πλησιάζει τα 5.000 δολάρια

Τζούλη Καλημέρη
Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου
Φυσικό αέριο

Ρεκόρ εισαγωγών LNG από Ευρώπη - Τι ζητά ο Εξάρχου από Βρυξέλλες

Ο IEA εκτιμά ρεκόρ εισαγωγών LNG στην Ευρώπη - Γιατί ο Εξάρχου ζητά επιδότηση του Κάθετου Διαδρόμου - Γκρίνια στην Ε.Ε. για το αμερικανικό αέριο

Χρήστος Κολώνας
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές
Ασφαλιστικές

Κυοφορούνται deals στις ασφάλειες - Το ντόμινο από Εθνική Ασφαλιστική

Τα σχέδια της Πειραιώς μετά την Εθνική Ασφαλιστική και οι κινήσεις της Generali

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακίνητα: Ράλι τιμών στα διαμερίσματα της Αττικής [πίνακες]
Ακίνητα

Ράλι στα ακίνητα - Οι φθηνές, ακριβές περιοχές [πίνακες]

Πώς κινήθηκαν οι τιμές στα ακίνητα την τριετία 2022–2025 - Τι δείχνει έρευνα

Ανδρομάχη Παύλου
Περισσότερα από Xρηματιστήριο Αθηνών
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξέφρενο ράλι για το ασήμι και τοv χρυσό

Το ασήμι καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό καθώς ο χρυσός πλησιάζει τα 5.000 δολάρια

Τζούλη Καλημέρη
Χρυσός: Η καλύτερη εβδομάδα από το 2020 – Στον αντίποδα το δολάριο [γράφημα]
Markets

Χρυσός vs δολάριο - Διαμετρικά αντίθετες τροχιές [γράφημα]

«Φίλησε» τα 5.000 δολάρια ο χρυσός - Γιατί δεν ανακάμπτει το δολάριο

Wall Street: Ήπια διορθωτικά οι αμερικανικοί δείκτες
Wall Street

Ήπια διορθωτικά οι αμερικανικοί δείκτες

Η αγορά επηρεάζεται και από τη βουτιά της Intel, η οποία απογοήτευσε με τα αποτελέσματά της

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετική η UBS για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Οι 3 κλάδοι που θα ξεχωρίσουν
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

UBS: Έρχεται ράλι διετίας στις ευρωπαϊκές μετοχές

Μετά από τρία χρόνια στασιμότητας, η τράπεζα εκτιμά ότι τα κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια  θα επιταχυνθούν την επόμενη διετία 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
BlackRock: Πουλάει αμερικανικά και βρετανικά ομόλογα
Ομόλογα

Γιατί η BlackRock πουλάει αμερικανικά και βρετανικά ομόλογα

Οι εκτιμήσεις του διαχειριστή χαρτοφυλακίου της BlackRock για τον πληθωρισμό και τα ομόλογα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Υψώνει τείχος στις 2.270 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Υψώνει τείχος στις 2.270 μονάδες το ΧΑ

Το ελληνικό χρηματιστήριο συνεχίζει να επιδεικνύει αξιοσημείωτες αντοχές απέναντι στις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Pantelakis Securities: Δεν τελείωσε το ράλι στο ΧΑ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Pantelakis Securities: Δεν τελείωσε το ράλι στο ΧΑ

Η Pantelakis Securities τονίζει ότι τα θεμελιώδη μεγέθη της ελληνικής οικονομίας παραμένουν ισχυρά και συνεχίζουν να υπεραποδίδουν έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Latest News
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξέφρενο ράλι για το ασήμι και τοv χρυσό

Το ασήμι καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό καθώς ο χρυσός πλησιάζει τα 5.000 δολάρια

Τζούλη Καλημέρη
Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας

Οι εξαγωγές καφέ από τη Βραζιλία έφτασαν το ρεκόρ των 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Ενοίκια: Ο χάρτης των τιμών και οι περιοχές [πίνακες]
Ακίνητα

Πού «χτυπάνε κόκκινο» τα ενοίκια - Οι περιοχές [πίνακες]

Τα ενοίκια συνεχίζουν να πιέζουν τις τιμές στα ακίνητα - Η πρόταση της διαΝΕΟσις

Ίλον Μασκ: 3 ερωτήματα για τους επενδυτές από την εμφάνισή του στο Νταβός
Τεχνολογία

Το σόου Μασκ στο Νταβός προκάλεσε 3 ερωτήματα

Η κυκλοφορία των ρομπότ Optimus θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη από το τέλος του επόμενου έτους, υποσχέθηκε ο Ίλον Μασκ

Procter & Gamble: Πιέσεις στις πωλήσεις στις ΗΠΑ, αντοχές στα κέρδη και ώθηση από την ομορφιά
Business

Κατανάλωση με φρένο, καλλυντικά με γκάζι: To στοίχημα της P&G

Η Procter & Gamble βλέπει τις πωλήσεις της στις ΗΠΑ να επιβραδύνονται, αλλά διατηρεί την κερδοφορία της χάρη στα premium προϊόντα και τη διεθνή ζήτηση

ΕΚΠΑ: Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025 από το ΕΚΠΑ

Οι υποτροφίες χορηγήθηκαν από το ΕΚΠΑ σε φοιτητές για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες

ΜΕΤΚΑ: Αναλαμβάνει την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος
Business

Στη ΜΕΤΚΑ η ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος

Η σύμβαση εργολαβίας υπεγράφη σήμερα μεταξύ της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης και της εταιρείας ΜΕΤΚΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ανώδυνη» η διόρθωση της αγοράς, συνέχισε το σερί για 6η θετική εβδομάδα
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ανώδυνη» η διόρθωση του ΧΑ- Έκτη εβδομάδα ανόδου

Έξι εβδομάδες ανόδου συμπλήρωσε ο Γενικός Δείκτης με κέρδη που έφθασαν έως και το 7,5% από την αρχή του έτους

Αλεξάνδρα Τόμπρα
CSG: Αλμα 30% στη μετοχή μιας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες άμυνας στον κόσμο
World

Η «άγνωστη» εταιρεία άμυνας που έσπασε ρεκόρ στο Euronext

Η τσέχικη εταιρεία CSG κατασκευάζει οπλισμένα οχήματα, πυρομαχικά και προηγμένα αμυντικά συστήματα

Βενεζουέλα: Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιό της δημιουργεί πρόβλημα με το χρέος στην Κίνα
World

Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας πιέζει το χρέος στην Κίνα

Η συνεργασία της Κίνας στις παγκόσμιες συμφωνίες χρέους κινδυνεύει, σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα αναδιάρθρωσης

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν
Ηλεκτρισμός

Νέο βραχυκύκλωμα στον GSI από τη Λευκωσία

Σύσκεψη Κομισιόν, Ρυθμιστών και ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου (GSI) - Καμία δέσμευση από ΡΑΕΚ για τις εκκρεμότητες - Το μήνυμα Κομισιόν για τις μελέτες

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η καλύτερη εβδομάδα από το 2020 – Στον αντίποδα το δολάριο [γράφημα]
Markets

Χρυσός vs δολάριο - Διαμετρικά αντίθετες τροχιές [γράφημα]

«Φίλησε» τα 5.000 δολάρια ο χρυσός - Γιατί δεν ανακάμπτει το δολάριο

Wi-Fi στα αεροπλάνα: Γιατί οι χαμηλού κόστους εταιρείες λένε «όχι» στο Starlink του Μασκ
World

Starlink vs Ryanair: Το πραγματικό κόστος του Wi-Fi στα 30.000 πόδια

Η κόντρα Μασκ – Ο'Λίρι για το Starlink ξανανοίγει τη συζήτηση: είναι το γρήγορο Wi-Fi στα αεροπλάνα ανάγκη ή ακριβό «δώρο»;

Παπασταύρου: Αναβαθμίζεται ο ενεργειακός ρόλος της Ελλάδας
Φυσικό αέριο

Παπασταύρου στον ΔΕΣΦΑ: Αναβαθμίζεται ο ενεργειακός ρόλος της Ελλάδας

Παρέστη στα εγκαίνια του Σταθμού Συμπίεσης Φυσικού Αερίου Αμπελιάς του ΔΕΣΦΑ ο ΥΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου

Wall Street: Ήπια διορθωτικά οι αμερικανικοί δείκτες
Wall Street

Ήπια διορθωτικά οι αμερικανικοί δείκτες

Η αγορά επηρεάζεται και από τη βουτιά της Intel, η οποία απογοήτευσε με τα αποτελέσματά της

Σπάνιες γαίες: Επενδύσεις σε ΗΠΑ και Καναδά για «εξόρυξη» μέσω… ανακύκλωσης
World

Νέες επενδύσεις σε Καναδά και ΗΠΑ για ...ανακύκλωση σπάνιων γαιών

Καναδική εταιρεία ανακύκλωσης με δραστηριότητα στις σπάνιες γαίες έλαβε χρηματοδότηση 75 εκατ. δολ. - Επενδύσεις και στις ΗΠΑ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο