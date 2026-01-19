Χρηματιστήριο Αθηνών: Ώθηση από τις τράπεζες

Να διαφοροποιηθεί από ευρωπαϊκό αρνητικό κλίμα και να κλείσει σε θετικά εδάφη κατάφερε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς είχε την απαραίτητη ώθηση από τους «μεγάλους» της αγοράς, τα κέρδη των οποίων επισκίασαν τις πιέσεις στην πλειονότητα των τίτλων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,48% στις 2.256,32 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.214,74 μονάδων (-1,37%) και 2.258,86 μονάδων (+0,59%). Ο τζίρος ανήλθε στα 268,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 43,3 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 2,5 εκατ. τεμάχια αξίας 14,9 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,48% στις 5.733,10 μονάδες, ενώ στο +0,46% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.857,59 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,75% στις 2.668,50 μονάδες.

Μήνυμα ισχύος

Μπορεί το ισοζύγιο των μετοχών να ήταν υπέρ των αρνητικών τίτλων, αλλά η άνοδος των δεικτοβαρών τραπεζών και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ήταν αυτή που έκανε τη διαφορά και οδήγησε το ΧΑ σε θετικά εδάφη. Και με αυξημένο μάλιστα τζίρο παρά το ότι η αμερικανική αγορά ήταν σε αργία, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος για μία ακόμη φορά δημιούργησε νέα εστία αβεβαιότητας στις αγορές, απειλώντας με δασμούς οκτώ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν δεν τον αφήσουν να υλοποιήσει τα σχέδια του για την «αγορά» της Γροιλανδίας.

Οι απειλές των δασμών θορύβησαν για ακόμη μία φορά τις ευρωπαϊκές αγορές, περισσότερο μάλιστα από τις γεωπολιτικές εντάσεις που λαμβάνουν χώρα τον τελευταίο μήνα.

Η έναρξη των συναλλαγών βρήκε βέβαια και το ΧΑ να πιέζεται από το κύμα του risk off, σε μια στιγμή που έχει κάνει ένα μίνι ράλι από την αρχή του έτους και έψαχνε τον επόμενο βραχυπρόθεσμο καταλύτη για να το συνεχίσει ή να κάνει την εύλογη διόρθωσή του. Δεν είναι λίγο άλλωστε το ότι από την αρχή του 2026 ο ΓΔ σημειώνει άνοδο 6% και ο τραπεζικός δείκτης κινείται στο +13%.

Παρόλα αυτά, ο γενικός δείκτης βρήκε σημαντικές στηρίξεις τόσο από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ όσο και από τις τράπεζες προκειμένου να απορροφήσει τις πιέσεις. Άλλωστε, όπως εξηγεί και ο Ηλίας Ζαχαράκης της Fast Finance, το 2026 έχει ξεκινήσει δυναμικά, με την αγορά να δείχνει πλέον σφιχτή, με αρκετούς τίτλους να βρίσκονται σε «μαζεμένα» χέρια. Η υψηλή ρευστότητα υπάρχει, όμως αναζητά τον κατάλληλο καταλύτη για να κινηθεί επιθετικά. Σε αυτό το περιβάλλον, τα short squeezes λειτουργούν επιταχυντικά, ιδιαίτερα σε μετοχές με ισχυρό story και περιορισμένη προσφορά.

Όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, η προσπάθεια ερμηνείας τέτοιων κινήσεων αποκλειστικά με όρους θεμελιωδών μεγεθών συχνά αποτυγχάνει. Σε πολλές περιπτώσεις, οι μετοχές βρίσκονται ήδη συγκεντρωμένες σε ισχυρά χαρτοφυλάκια, με τους μικροεπενδυτές να έχουν αποχωρήσει νωρίτερα. Το rotation παραμένει κυρίαρχο στοιχείο, με τις δεικτοβαρείς μετοχές να προηγούνται, ενώ μένει να φανεί αν και πότε θα επιστρέψει ουσιαστικό ενδιαφέρον στη μικρομεσαία κεφαλαιοποίηση, εξηγεί ο κ. Ζαχαράκης.

Η σύγκριση με το ξεκίνημα του 2025 δείχνει ότι η φετινή χρονιά έχει αρχίσει ακόμη πιο επιθετικά, στοιχείο που ενισχύει τις προσδοκίες για υψηλές αποδόσεις, εφόσον δεν υπάρξουν απρόβλεπτες ανατροπές, εκτιμά ο κ. Ζαχαράκης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Εθνική και Eurobank έκαναν τη διαφορά με κέρδη άνω του 2%, ενώ άνω του 1% ήταν η άνοδος σε Πειραιώς, ΕΛΧΑ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Aktor. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Σαράντης, ΔΕΗ, Coca cola, Optima Bank, Cenergy και Τιτάν.

Στον αντίποδα, η Helleniq Energy έχασε 3,10%, με τη Metlen να χάνει 2,02%. Άνω του 1% ήταν η πτώση σε ΟΤΕ, Jumbo, Βιοχάλκο και ΟΠΑΠ, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Motor Oil, Aegean, Alpha bank, ΕΥΔΑΠ, Λάμδα, Κύπρου και ΔΑΑ.