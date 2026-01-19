Χρηματιστήριο Αθηνών: Ώθηση από τις τράπεζες

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,48% στις 2.256,32 μονάδες

Xρηματιστήριο Αθηνών 19.01.2026, 17:43
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ώθηση από τις τράπεζες
Αλεξάνδρα Τόμπρα

Να διαφοροποιηθεί από ευρωπαϊκό αρνητικό κλίμα και να κλείσει σε θετικά εδάφη κατάφερε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς είχε την απαραίτητη ώθηση από τους «μεγάλους» της αγοράς, τα κέρδη των οποίων επισκίασαν τις πιέσεις στην πλειονότητα των τίτλων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,48% στις 2.256,32 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.214,74 μονάδων (-1,37%) και 2.258,86 μονάδων (+0,59%). Ο τζίρος ανήλθε στα 268,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 43,3 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 2,5 εκατ. τεμάχια αξίας 14,9 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,48% στις 5.733,10 μονάδες, ενώ στο +0,46% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.857,59 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,75% στις 2.668,50 μονάδες.

Μήνυμα ισχύος

Μπορεί το ισοζύγιο των μετοχών να ήταν υπέρ των αρνητικών τίτλων, αλλά η άνοδος των δεικτοβαρών τραπεζών και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ήταν αυτή που έκανε τη διαφορά και οδήγησε το ΧΑ σε θετικά εδάφη. Και με αυξημένο μάλιστα τζίρο παρά το ότι η αμερικανική αγορά ήταν σε αργία, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος για μία ακόμη φορά δημιούργησε νέα εστία αβεβαιότητας στις αγορές, απειλώντας με δασμούς οκτώ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν δεν τον αφήσουν να υλοποιήσει τα σχέδια του για την «αγορά» της Γροιλανδίας.

Οι απειλές των δασμών θορύβησαν για ακόμη μία φορά τις ευρωπαϊκές αγορές, περισσότερο μάλιστα από τις γεωπολιτικές εντάσεις που λαμβάνουν χώρα τον τελευταίο μήνα.

Η έναρξη των συναλλαγών βρήκε βέβαια και το ΧΑ να πιέζεται από το κύμα του risk off, σε μια στιγμή που έχει κάνει ένα μίνι ράλι από την αρχή του έτους και έψαχνε τον επόμενο βραχυπρόθεσμο καταλύτη για να το συνεχίσει ή να κάνει την εύλογη διόρθωσή του. Δεν είναι λίγο άλλωστε το ότι από την αρχή του 2026 ο ΓΔ σημειώνει άνοδο 6% και ο τραπεζικός δείκτης κινείται στο +13%.

Παρόλα αυτά, ο γενικός δείκτης βρήκε σημαντικές στηρίξεις τόσο από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ όσο και από τις τράπεζες προκειμένου να απορροφήσει τις πιέσεις. Άλλωστε, όπως εξηγεί και ο Ηλίας Ζαχαράκης της Fast Finance, το 2026 έχει ξεκινήσει δυναμικά, με την αγορά να δείχνει πλέον σφιχτή, με αρκετούς τίτλους να βρίσκονται σε «μαζεμένα» χέρια. Η υψηλή ρευστότητα υπάρχει, όμως αναζητά τον κατάλληλο καταλύτη για να κινηθεί επιθετικά. Σε αυτό το περιβάλλον, τα short squeezes λειτουργούν επιταχυντικά, ιδιαίτερα σε μετοχές με ισχυρό story και περιορισμένη προσφορά.

Όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, η προσπάθεια ερμηνείας τέτοιων κινήσεων αποκλειστικά με όρους θεμελιωδών μεγεθών συχνά αποτυγχάνει. Σε πολλές περιπτώσεις, οι μετοχές βρίσκονται ήδη συγκεντρωμένες σε ισχυρά χαρτοφυλάκια, με τους μικροεπενδυτές να έχουν αποχωρήσει νωρίτερα. Το rotation παραμένει κυρίαρχο στοιχείο, με τις δεικτοβαρείς μετοχές να προηγούνται, ενώ μένει να φανεί αν και πότε θα επιστρέψει ουσιαστικό ενδιαφέρον στη μικρομεσαία κεφαλαιοποίηση, εξηγεί ο κ. Ζαχαράκης.

Η σύγκριση με το ξεκίνημα του 2025 δείχνει ότι η φετινή χρονιά έχει αρχίσει ακόμη πιο επιθετικά, στοιχείο που ενισχύει τις προσδοκίες για υψηλές αποδόσεις, εφόσον δεν υπάρξουν απρόβλεπτες ανατροπές, εκτιμά ο κ. Ζαχαράκης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Εθνική και Eurobank έκαναν τη διαφορά με κέρδη άνω του 2%, ενώ άνω του 1% ήταν η άνοδος σε Πειραιώς, ΕΛΧΑ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Aktor. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Σαράντης, ΔΕΗ, Coca cola, Optima Bank, Cenergy και Τιτάν.

Στον αντίποδα, η Helleniq Energy έχασε 3,10%, με τη Metlen να χάνει 2,02%. Άνω του 1% ήταν η πτώση σε ΟΤΕ, Jumbo, Βιοχάλκο και ΟΠΑΠ, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Motor Oil, Aegean, Alpha bank, ΕΥΔΑΠ, Λάμδα, Κύπρου και ΔΑΑ.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Pantelakis Securities: Δεν τελείωσε το ράλι στο ΧΑ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Pantelakis Securities: Δεν τελείωσε το ράλι στο ΧΑ
Euronext: Εισήχθη στο Euronext Amsterdam η Czechoslovak Group
Markets

Euronext: Εισήχθη στο Euronext Amsterdam η Czechoslovak Group
Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιλεκτικό profit taking μετά το άλμα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Επιλεκτικό profit taking μετά το άλμα στο ΧΑ
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Νευρικότητα στις αγορές, στο επίκεντρο το Νταβός
Markets

Νευρικότητα στις ευρωαγορές, στο επίκεντρο το Νταβός
Ασιατικά χρηματιστήρια: Ανοδικά οι αγορές – Ικανοποίησε η Bank of Japan
Markets

Ανοδικά οι αγορές της Ασίας - Ικανοποίησε η BoJ
Χρυσός: Ανεβαίνει προς τα 5.000 δολάρια λόγω ασθενέστερου δολαρίου
Commodities

Μια ανάσα από τα 5.000 δολάρια ο χρυσός

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Mercosur: Γιατί η καθυστέρηση δεν ισοδυναμεί με μπλοκάρισμα
World

Mercosur: Γιατί η καθυστέρηση δεν ισοδυναμεί με μπλοκάρισμα

Τι σημαίνει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ζητήσει γνωμοδότηση από το Δικαστήριο της ΕΕ

Αθανασία Ακρίβου
ΥΠΕΝ: Παράταση προθεσμιών για τη διάσωση οικοδομικών αδειών με «μπόνους» δόμησης
Ακίνητα

ΥΠΕΝ: Ανάσα σε χιλιάδες οικοδομές με «μπόνους δόμησης»

«Βροχή» παρατάσεων για νομιμοποίηση αυθαίρετα, έκδοση ταυτότητας κτιρίου και κατεδαφίσεις έφερε με τροπολογία στη Βουλή το ΥΠΕΝ.

Μάχη Τράτσα
Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
Ασήμι: Πώς θα πρέπει να αντιδράσουν οι επενδυτές
Commodities

Το δίλημμα των επενδυτών για το ασήμι

Τι αναφέρει ανάλυση του Barron's για το ασήμι - Η σύγκριση με τον χρυσό και η στάση των επενδυτών  

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Shein: Θα σώσει ή θα καταστρέψει τελικά το γαλλικό εμπόριο;
World

Shein, ένα «ενάρετο» εμπορικό μοντέλο στη Γαλλία

Για πρώτη φορά στα γαλλικά -και όχι μόνο- χρονικά, η Shein αποκάλυψε γιατί «δεν είναι γρήγορη μόδα» ή ο «μεγάλος κακός λύκος» του εμπορίου

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Γερμανία: Πληθαίνουν οι φωνές για τον επαναπατρισμό του χρυσού
World

Πληθαίνουν οι φωνές στη Γερμανία για επαναπατρισμό του χρυσού

Η ευρωβουλευτής Μαρί-Ανιές Στρακ-Τσίμερμαν απαιτεί τη μεταφορά των γερμανικών αποθεμάτων χρυσού από τις ΗΠΑ στην Γερμανία

Ευύμιος Τσιλιόπουλοσ
Μακρόν: Η εμφάνιση αλά “Top Gun” εκτοξεύει τη μετοχή της iVision Tech
World

Η αλά... Top Gun εμφάνιση που απογείωσε μια μετοχή

Το μοντέλο γυαλιών που φορούσε ο Μακρόν είναι το Pacific S 01, με τιμή 659 ευρώ

Τζούλη Καλημέρη
Μαδούρο: Από το γαλάζιο φούτερ της Origin στη γκρι φόρμα της Nike
World

Μαδούρο: Από το γαλάζιο φούτερ της Origin στη γκρι φόρμα της Nike

Κερδισμένη από την πρώτη εικόνα του Μαδούρο μετά τη σύλληψή του, η αμερικανική εταιρεία Origin - Όλα sold-out και για τη Nike

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Xρηματιστήριο Αθηνών
Pantelakis Securities: Δεν τελείωσε το ράλι στο ΧΑ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Pantelakis Securities: Δεν τελείωσε το ράλι στο ΧΑ

Η Pantelakis Securities τονίζει ότι τα θεμελιώδη μεγέθη της ελληνικής οικονομίας παραμένουν ισχυρά και συνεχίζουν να υπεραποδίδουν έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιλεκτικό profit taking μετά το άλμα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Επιλεκτικό profit taking μετά το άλμα στο ΧΑ

Μετά το διήμερο ανόδου, το ελληνικό χρηματιστήριο προσπαθεί να αφομοιώσει τα τρέχοντα επίπεδα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Νευρικότητα στις αγορές, στο επίκεντρο το Νταβός
Markets

Νευρικότητα στις ευρωαγορές, στο επίκεντρο το Νταβός

Οι επενδυτές να επεξεργάζονται τα όσα έχουν συμβεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός

Ασιατικά χρηματιστήρια: Ανοδικά οι αγορές – Ικανοποίησε η Bank of Japan
Markets

Ανοδικά οι αγορές της Ασίας - Ικανοποίησε η BoJ

Οι επενδυτές αξιολόγησαν θετικά την απόφαση της Bank of Japan να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια

Χρυσός: Ανεβαίνει προς τα 5.000 δολάρια λόγω ασθενέστερου δολαρίου
Commodities

Μια ανάσα από τα 5.000 δολάρια ο χρυσός

Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και οι ανανεωμένες απειλές για την ανεξαρτησία της Fed υποστηρίζουν ένα ράλι ρεκόρ για τον χρυσό

Ασήμι: Πώς θα πρέπει να αντιδράσουν οι επενδυτές
Commodities

Το δίλημμα των επενδυτών για το ασήμι

Τι αναφέρει ανάλυση του Barron's για το ασήμι - Η σύγκριση με τον χρυσό και η στάση των επενδυτών  

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Χρηματιστήριο Λονδίνου: Το Crash test των μεταρρυθμίσεων
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Χρηματιστήριο Λονδίνου: Το Crash test των μεταρρυθμίσεων

Το Χρηματιστήριο του Λονδίνου θα τεστάρει αν οι μεταρρυθμίσεις θα αναζωογονήσουν την αγορά

Latest News
Shell: Εξετάζει αποχώρηση από σχιστολιθικό κοίτασμα της Αργεντινής
Ενέργεια

Εγκαταλείπει η Shell σχιστολιθικό κοίτασμα στην Αργεντινή

Η προοπτική ακολουθεί την αποχώρηση της Shell από το LNG της Αργεντινής

Ελληνικές τράπεζες: Στη γεωπολιτική…ομάδα υψηλού κινδύνου τις κατατάσσει η ΕΚΤ
Τράπεζες

ΕΚΤ: Στη γεωπολιτική...ομάδα υψηλού κινδύνου οι ελληνικές τράπεζες

Γιατί παρουσιάζουν μεγάλη ευαισθησία οι ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με ΕΚΤ

Pantelakis Securities: Δεν τελείωσε το ράλι στο ΧΑ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Pantelakis Securities: Δεν τελείωσε το ράλι στο ΧΑ

Η Pantelakis Securities τονίζει ότι τα θεμελιώδη μεγέθη της ελληνικής οικονομίας παραμένουν ισχυρά και συνεχίζουν να υπεραποδίδουν έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Euronext: Εισήχθη στο Euronext Amsterdam η Czechoslovak Group
Markets

Euronext: Εισήχθη στο Euronext Amsterdam η Czechoslovak Group

Πρόκειται για τη δεύτερη εισαγωγή στο Euronext το 2026 και τη μεγαλύτερη δημόσια προσφορά μετοχών στον τομέα της άμυνας που έχει καταγραφεί ποτέ

LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου
Φυσικό αέριο

Ρεκόρ εισαγωγών LNG από Ευρώπη - Τι ζητά ο Εξάρχου από Βρυξέλλες

Ο IEA εκτιμά ρεκόρ εισαγωγών LNG στην Ευρώπη - Γιατί ο Εξάρχου ζητά επιδότηση του Κάθετου Διαδρόμου - Γκρίνια στην Ε.Ε. για το αμερικανικό αέριο

Χρήστος Κολώνας
Μασούτης: Εξαγόρασε το 51% της Kontzoglou Distribution
Τρόφιμα – ποτά

Νέα εξαγορά από τη Μασούτης στα τρόφιμα

Μετά το deal για την απόκτηση της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός η Μασούτης προχώρησε σε μια νέα κίνηση

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου
Economy

Δημοπρασία 3μηνων εντόκων γραμματίων την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου

Παρέχεται η δυνατότητα σε ιδιώτες να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής

Γερμανία: Πληθαίνουν οι φωνές για τον επαναπατρισμό του χρυσού
World

Πληθαίνουν οι φωνές στη Γερμανία για επαναπατρισμό του χρυσού

Η ευρωβουλευτής Μαρί-Ανιές Στρακ-Τσίμερμαν απαιτεί τη μεταφορά των γερμανικών αποθεμάτων χρυσού από τις ΗΠΑ στην Γερμανία

Ευύμιος Τσιλιόπουλοσ
Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιλεκτικό profit taking μετά το άλμα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Επιλεκτικό profit taking μετά το άλμα στο ΧΑ

Μετά το διήμερο ανόδου, το ελληνικό χρηματιστήριο προσπαθεί να αφομοιώσει τα τρέχοντα επίπεδα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μητσοτάκης στο Euronews: Οι διατλαντικές σχέσεις γίνονται πιο περίπλοκες
Πολιτική

Μητσοτάκης στο Euronews: Οι διατλαντικές σχέσεις γίνονται πιο περίπλοκες

Μεσοβέζικη στάση φαίνεται να κρατά ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφορικά με την ένταση ανάμεσε σε ΕΕ και Τραμπ

Κλειστά ακίνητα: Επιδότηση έως 36.000 ευρώ από το νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»
Ακίνητα

Κλειστά ακίνητα: Πώς θα λάβετε επιδότηση έως 36.000 ευρώ

Νέα κίνητρα ώστε να επιστρέψουν τα κλειστά ακίνητα στην αγορά - Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Νευρικότητα στις αγορές, στο επίκεντρο το Νταβός
Markets

Νευρικότητα στις ευρωαγορές, στο επίκεντρο το Νταβός

Οι επενδυτές να επεξεργάζονται τα όσα έχουν συμβεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός

Nikos Kakalis Appointed Managing Director of the Maritime Emissions Reduction Centre
English Edition

Nikos Kakalis Appointed Managing Director of the Maritime Emissions Reduction Centre

Nikos Kakalis takes over the management of the Center for Emission Reduction, leading MERC into a new phase of development

Εξάρχου στο Νταβός: Η Ευρώπη να επιδοτήσει τον κάθετο ενεργειακό άξονα
Φυσικό αέριο

Εξάρχου στο Νταβός: Η Ευρώπη να επιδοτήσει τον κάθετο ενεργειακό άξονα

Εάν η Ευρώπη θέλει να ξαναγίνει αυτό που ήταν, πρέπει να γίνει σοβαρή και να κάνει αυτά που λέει, υπογράμμισε ο κ. Εξάρχου μιλώντας στο Davos Lodge

AKTOR CEO Meets With Eric Trump, Saudi Minister, at Davos
English Edition

AKTOR CEO Meets With Eric Trump, Saudi Minister, at Davos

The head of AKTOR met with high-profile figures, including the Minister for Investments of Saudi Arabia, Khalid A. Al-Falih and the U.S. Ambassador to Greece, Kimberly Guilfoyle

Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης
Κοινωνία

Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης

Έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο