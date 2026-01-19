ΕΕ: Σχεδιάζει αντίποινα για Γροιλανδία με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

World 19.01.2026, 07:00
Δημήτρης Σταμούλης

Με δασμούς ύψους 93 δισεκατομμυρίων ευρώ (107,71 δισεκατομμύρια δολάρια) σχεδιάζει να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις απειλές του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την προσάρτηση με κάθε μέσο της Γροιλανδίας, όπως αποκάλυψε δημοσίευμα των Financial Times την Κυριακή το βράδυ.

H EE εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο περιορισμού των αμερικανικών εταιρειών από την ευρωπαϊκή αγορά σε απάντηση στις απειλές.

Οι Βρυξέλλες ελπίζουν ότι τα μέτρα, τα οποία συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια συνάντησης των πρεσβευτών της ΕΕ την Κυριακή, θα δώσουν στους Ευρωπαίους ηγέτες δυνατότητα να διαπραγματεύτουν από καλύτερη θέση στο πλαίσιο των συναντήσεων με τον Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός αυτή την εβδομάδα.

Είχε προηγηθεί προειδοποίηση των οκτώ ευρωπαϊκών χωρών που κινδυνεύουν με αμερικανικούς δασμούς – Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία και Βρετανία – ότι η απειλή επιβολής δασμών του Τραμπ θα «υπονομεύσει τις διατλαντικές σχέσεις και θα διακινδυνεύσει μια επικίνδυνη καθοδική πορεία», σε κοινή δήλωση που υποστήριξε την υποστήριξη της Γροιλανδίας.

«Είμαστε αφοσιωμένοι στην ενίσχυση της ασφάλειας της Αρκτικής ως κοινό διατλαντικό συμφέρον», τόνισαν στην κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν την Κυριακή το απόγευμα.

Επικοινωνία Στάρμερ – Τραμπ

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Σταρμερ πραγματοποίησε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Tραμπ την Κυριακή, κατά την οποία είπε στον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι «η επιβολή δασμών σε συμμάχους που επιδιώκουν τη συλλογική ασφάλεια των συμμάχων του ΝΑΤΟ είναι λάθος», σύμφωνα με την Downing Street.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι οι δασμοί 10% θα τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου, πριν αυξηθούν στο 25% την 1η Ιουνίου και συνεχιστούν μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την αγορά της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

Η ΕΕ ελπίζει ότι η απειλή για δασμολογική επιβολή θα παράσχει μόχλευση πριν από τη συνάντηση Τραμπ αυτή την εβδομάδα – FT

Τα μέτρα αντιποίνων καταρτίζονται για να δοθεί στους Ευρωπαίους ηγέτες πλεονέκτημα σε κρίσιμες συναντήσεις με τον Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός αυτή την εβδομάδα, ανέφερε το δημοσίευμα των Financial Times, επικαλούμενο αξιωματούχους που συμμετείχαν στις προετοιμασίες για τις συναντήσεις στην Ελβετία.

Γερμανική βιομηχανία: «Απαράδεκτος οικονομικός εκβιασμός»

Η γερμανική βιομηχανία αντέδρασε με σκληρή γλώσσα στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος φέρεται διατεθειμένος να κλιμακώσει τους δασμούς σε ευρωπαϊκά προϊόντα προκειμένου να πιέσει τη Δανία να πουλήσει τη Γροιλανδία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκπρόσωποι κορυφαίων επιχειρηματικών ενώσεων μιλούν για «παράλογες» απαιτήσεις και για επικίνδυνη σύνδεση πολιτικών στόχων με εμπορικές κυρώσεις.

Σύμφωνα με τη γερμανική πλευρά, μια τέτοια πρακτική δημιουργεί προηγούμενο: αν η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχωρήσει τώρα, ανοίγει ο δρόμος για νέες απαιτήσεις και νέες απειλές στο μέλλον.

Η Γερμανία βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευαίσθητη θέση. Η οικονομία της, βαθιά εξαρτημένη από τις εξαγωγές, μόλις αρχίζει να βγαίνει από μια διετία στασιμότητας. Οποιαδήποτε νέα κλιμάκωση στο παγκόσμιο εμπόριο επηρεάζει άμεσα τη ζήτηση για βασικά γερμανικά προϊόντα, όπως αυτοκίνητα, μηχανήματα και χημικά.

Οι επιχειρηματικοί φορείς προειδοποιούν ότι οι δασμοί δεν είναι απλώς διαπραγματευτικό χαρτί, αλλά παράγοντας που πλήττει την πραγματική οικονομία, τις επενδύσεις και τελικά την απασχόληση.

Βιομηχανικές ενώσεις και επιμελητήρια ζητούν από τις Βρυξέλλες να εμφανιστούν ενωμένες και αποφασιστικές. Στο τραπέζι τίθεται ακόμη και η ενεργοποίηση του λεγόμενου «Μέσου Αντικαταναγκασμού» της ΕΕ (European Union’s Anti-Coercion Instrument), ενός εργαλείου που επιτρέπει αντίμετρα απέναντι σε τρίτες χώρες που ασκούν οικονομική πίεση για πολιτικούς λόγους – μέτρο που μέχρι σήμερα δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

Παράλληλα, εκφράζονται αμφιβολίες για το κατά πόσο μπορούν να προχωρήσουν οι ευρωπαϊκές διαδικασίες επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, όσο η Ουάσιγκτον απειλεί με νέους τιμωρητικούς δασμούς.

Ποιοι δασμοί έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ σε ΕΕ- Βρετανία

Δεν είναι σαφές πώς οι δασμοί που απειλεί ο Τραμπ για τη Γροιλανδία θα επηρεάσουν ή θα προστεθούν στους δασμούς που έχει ήδη επιβάλει στη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η δασμολογική και εμπορική πολιτική είναι περίπλοκη, αλλά ακολουθεί μια γενική επισκόπηση των κύριων αλλαγών που έχει κάνει ο Τραμπ στους δασμούς σε προϊόντα της Βρετανίας και της ΕΕ από τότε που ανέλαβε ξανά τα καθήκοντά του στον Λευκό Οίκο πέρυσι και πριν από την χθεσινή του ανακοίνωση:

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ συμφώνησαν σε δασμό 15% στα περισσότερα αγαθά σε συμφωνία του Ιουλίου – το μισό από το αρχικό 30% που είχε απειλήσει ο Τραμπ

Εφαρμόζεται φόρος 10% στα περισσότερα προϊόντα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Υπάρχει δασμός 10% στα αυτοκίνητα για ποσόστωση 100.000, ο οποίος αυξάνεται στο 25% στη συνέχεια.

Ο χάλυβας και το αλουμίνιο έχουν δασμό 25%.

Συμφωνία για μηδενικούς δασμούς στα φαρμακευτικά προϊόντα επιτεύχθηκε τον Δεκέμβριο.

Σε αντάλλαγμα, ορισμένα αμερικανικά προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ επρόκειτο να αντιμετωπίσουν μηδενικούς δασμούς, αλλά οι τελευταίες κινήσεις θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο αυτό, καθώς η συμφωνία δεν έχει ακόμη επικυρωθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι περισσότερες εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από όλο τον κόσμο -συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ- έχουν φόρο 50%.

