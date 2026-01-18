Γροιλανδία: Kαταδίκη από ΕΕ των απειλών Τραμπ για νέους δασμούς

Τα μεγάλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδίκασαν την Κυριακή τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών στους ευρωπαίους συμμάχους σχετικά με τη Γροιλανδία ως εκβιασμό, ενώ η Γαλλία πρότεινε στο μπλοκ να απαντήσει με μια σειρά από οικονομικά αντίμετρα που δεν έχουν δοκιμαστεί στο παρελθόν.

«Οι απειλές για την επιβολή δασμών υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και ενέχουν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής σπείρας», ανέφεραν οι οκτώ χώρες σε κοινή δήλωση που δημοσιεύθηκε την Κυριακή

Ο Τραμπ δεσμεύτηκε το Σάββατο να εφαρμόσει μια σειρά αυξήσεων των δασμών στα κράτη μέλη της ΕΕ, Δανία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία και Φινλανδία, καθώς και στη Βρετανία και τη Νορβηγία, έως ότου επιτραπεί στις ΗΠΑ να αγοράσουν τη Γροιλανδία.

Και οι οκτώ χώρες, που ήδη υπόκεινται σε δασμούς των ΗΠΑ ύψους 10% και 15%, έχουν στείλει μικρό αριθμό στρατιωτικού προσωπικού στη Γροιλανδία, καθώς κλιμακώνεται η διαμάχη με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το μέλλον του τεράστιου νησιού της Δανίας στην Αρκτική.

Πρόσθεσαν ότι η δανική άσκηση είχε ως στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική και δεν αποτελούσε απειλή για κανέναν. Δήλωσαν ότι είναι έτοιμες να συμμετάσχουν σε διάλογο, με βάση τις αρχές της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρέντερικσεν, δήλωσε σε γραπτή ανακοίνωσή της ότι είναι ικανοποιημένη με τα συνεπή μηνύματα από τις υπόλοιπες χώρες της Γηραιάς Ηπείρου, προσθέτοντας: «Η Ευρώπη δεν θα υποκύψει σε εκβιασμούς», άποψη που συμμερίστηκε ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας και ο πρωθυπουργός της Σουηδίας.

«Αυτό που κάνει είναι εκβιασμός», δήλωσε ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ φαν Βιλ στην ολλανδική τηλεόραση σχετικά με την απειλή του Τραμπ.

Συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση

Η Κύπρος, η οποία ασκεί την εξάμηνη προεδρία της ΕΕ, συγκάλεσε τους πρέσβεις σε έκτακτη συνάντηση στις Βρυξέλλες την Κυριακή.

Πηγή κοντά στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι ο τελευταίος πιέζει για την ενεργοποίηση του «Μέσου κατά της Εκβίασης», το οποίο θα μπορούσε να περιορίσει την πρόσβαση σε δημόσιες προσφορές, επενδύσεις ή τραπεζικές δραστηριότητες ή να περιορίσει το εμπόριο υπηρεσιών, στο οποίο οι ΗΠΑ έχουν πλεόνασμα έναντι της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών υπηρεσιών.

Ο Μπερντ Λάνγκε, Γερμανός Σοσιαλδημοκράτης που προεδρεύει της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και η Βαλερί Χέιερ, επικεφαλής της κεντρώας ομάδας Renew Europe, επανέλαβαν το αίτημα του Μακρόν, όπως και η γερμανική ένωση μηχανικών.

Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Μιχαήλ Μάρτιν δήλωσε ότι, αν και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ΕΕ θα ανταποδώσει τα μέτρα, είναι «λίγο πρόωρο» να ενεργοποιηθεί το μέσο κατά της εξαναγκαστικής πολιτικής.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζιόρτζια Μελόνι, η οποία είναι πιο κοντά στον πρόεδρο των ΗΠΑ από ορισμένους άλλους ηγέτες της ΕΕ, χαρακτήρισε την απειλή επιβολής δασμών την Κυριακή ως «λάθος», προσθέτοντας ότι είχε μιλήσει με τον Τραμπ λίγες ώρες νωρίτερα και του είχε εκφράσει την άποψή της.

«Φάνηκε να ακούει με ενδιαφέρον», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου με δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στην Κορέα, προσθέτοντας ότι σχεδίαζε να καλέσει άλλους Ευρωπαίους ηγέτες αργότερα την Κυριακή.

Η Ιταλία δεν έχει στείλει στρατεύματα στη Γροιλανδία.

Η θέση της Βρετανίας

Ερωτηθείσα για το πώς θα αντιδράσει η Βρετανία στους νέους δασμούς, η βρετανή υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι είπε ότι οι σύμμαχοι πρέπει να συνεργαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίλυση της διαφοράς.

«Η θέση μας για τη Γροιλανδία είναι μη διαπραγματεύσιμη… Είναι προς το συλλογικό μας συμφέρον να συνεργαστούμε και να μην ξεκινήσουμε έναν πόλεμο λόγων», δήλωσε την Κυριακή στο Sky News.

Οι απειλές για την επιβολή δασμών θέτουν ωστόσο υπό αμφισβήτηση τις εμπορικές συμφωνίες που σύναψαν πρόσφατα οι ΗΠΑ με τη Βρετανία τον Μάιο και με την ΕΕ τον Ιούλιο.

Οι περιορισμένες συμφωνίες έχουν ήδη δεχτεί κριτική για τον άνισο χαρακτήρα τους, καθώς η ΗΠΑ διατηρεί ευρέως εφαρμοζόμενους δασμούς, ενώ οι εταίροι της υποχρεούνται να καταργήσουν τους εισαγωγικούς δασμούς.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φαίνεται τώρα πιθανό να αναστείλει τις εργασίες του σχετικά με τη συμφωνία εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ. Είχε προγραμματιστεί να ψηφίσει την κατάργηση πολλών εισαγωγικών δασμών της ΕΕ στις 26-27 Ιανουαρίου, αλλά ο Μάνφρεντ Βέμπερ, επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της μεγαλύτερης ομάδας στο κοινοβούλιο, δήλωσε αργά το Σάββατο ότι η έγκριση δεν ήταν δυνατή προς το παρόν.

Ο Γερμανός χριστιανοδημοκράτης βουλευτής Γιούργκεν Χαρτ επίσης πρότεινε στην εφημερίδα Bild αυτό που θα μπορούσε να είναι η τελευταία λύση «για να συνεφέρουμε τον Πρόεδρο Τραμπ στο θέμα της Γροιλανδίας», δηλαδή το μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου που διοργανώνουν οι ΗΠΑ φέτος.