Ο Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες χρησιμοποιεί ολοένα και πιο πολεμοχαρή ρητορική απέναντι στη Γροιλανδία

19.01.2026
Γροιλανδία: Η κρίση βαθαίνει – Πάνω ο χρυσός, κάτω οι μετοχές
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Αφού ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να αναζωπυρώσει έναν εμπορικό πόλεμο με την Ευρώπη και άφησε τις διατλαντικές σχέσεις αντιμέτωπες με τη σοβαρότερη κρίση των τελευταίων ετών λόγω διακαούς πόθου να αποκτήσει την Γροιλανδία, ο χρυσός εκτοξεύτηκε σε ρεκόρ και οι μετοχές υποχώρησαν τη Δευτέρα.

Οι πιέσεις για τη Γροιλανδία εντάθηκαν το Σαββατοκύριακο, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα επιβάλει δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, από τον επόμενο μήνα, εκτός εάν υποστηρίξουν τις φιλοδοξίες του να καταλάβει το Αρκτικό νησί.

Σε απάντηση, οι πρωτεύουσες της ΕΕ ζυγίζουν το ενδεχόμενο να στοχοποιήσουν τις ΗΠΑ με δασμούς αξίας 93 δισεκατομμυρίων ευρώ ή να περιορίσουν τις αμερικανικές εταιρείες από την αγορά του μπλοκ.

Τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει «πλήρη τη δύναμη της κυβέρνησης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό» για να υπερασπιστεί το διεθνές δίκαιο, καθώς χαρακτήρισε την απειλή δασμών του Τραμπ κατά των συμμάχων ως «εντελώς λανθασμένη», σημειώνουν οι Financial Times.

Ο Στάρμερ πρόσθεσε: «Οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με το μελλοντικό καθεστώς της Γροιλανδίας ανήκει μόνο στον λαό της Γροιλανδίας και στο βασίλειο της Δανίας», αλλά άφησε να εννοηθεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ήταν πρόθυμο να επιβάλει μονομερείς δασμούς.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός άφησε επίσης να εννοηθεί ότι ο Τραμπ δεν εννοούσε σοβαρά την απειλή του να εισβάλει στη Γροιλανδία με στρατιωτική δύναμη.

Γροιλανδία

Πόσο αληθινές είναι οι απειλές Τραμπ για Γροιλανδία

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ σκέφτεται πραγματικά να αναλάβει στρατιωτική δράση, απάντησε: «Δεν το πιστεύω στην πραγματικότητα. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να επιλυθεί και πρέπει να επιλυθεί μέσω ήρεμης συζήτησης».

Ο χρυσός αυξήθηκε έως και 2,1% στα 4.690 δολάρια ανά ουγγιά και το ασήμι σημείωσε άνοδο 4,4%, καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν καταφύγια. Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές άνοιξαν χαμηλότερα. Ο Stoxx Europe 600 άνοιξε με πτώση 1,5% πριν ανακάμψει και διαπραγματευτεί με πτώση 0,9%.

Τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που παρακολουθούν τους S&P 500 και Nasdaq 100 μειώθηκαν κατά 0,9% και 1,2% αντίστοιχα. Οι αμερικανικές αγορές μετρητών είναι κλειστές τη Δευτέρα για την ημέρα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ.

Τι συμβαίνει στο ΧΑ

Έντονες πιέσεις δέχεται σήμερα και το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο ευθυγραμμίζεται με το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στην Ευρώπη μετά και τις νέες απειλές δασμών του Αμερικανού προέδρου.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 1,16% στις 2.219,50 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 27,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 4,9 εκατ. τεμάχια. Πτώση 1,19% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.637,60 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 1,47% στις 2.584,18 μονάδες.

Ο Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες χρησιμοποιεί ολοένα και πιο πολεμοχαρή ρητορική απέναντι στη Γροιλανδία, την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει ότι είναι ζωτικής σημασίας για την αμερικανική ασφάλεια και την οποία επιθυμούν η Ρωσία και η Κίνα.

Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;
Economy

Τι συμβαίνει πραγματικά με το ελληνικό χρέος

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το δημόσιο χρέος σε σχέση με την ανάπτυξη, μετά το πέρας του RRF

Γιάννης Αγουρίδης
ΥΠΕΝ: Παράταση προθεσμιών για τη διάσωση οικοδομικών αδειών με «μπόνους» δόμησης
Ακίνητα

ΥΠΕΝ: Ανάσα σε χιλιάδες οικοδομές με «μπόνους δόμησης»

«Βροχή» παρατάσεων για νομιμοποίηση αυθαίρετα, έκδοση ταυτότητας κτιρίου και κατεδαφίσεις έφερε με τροπολογία στη Βουλή το ΥΠΕΝ.

Μάχη Τράτσα
Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετική η UBS για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Οι 3 κλάδοι που θα ξεχωρίσουν
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

UBS: Έρχεται ράλι διετίας στις ευρωπαϊκές μετοχές

Μετά από τρία χρόνια στασιμότητας, η τράπεζα εκτιμά ότι τα κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια  θα επιταχυνθούν την επόμενη διετία 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Δάνεια: Εξ αποστάσεως 7 στα 10 καταναλωτικά που δόθηκαν το 2025 
Τράπεζες

Δάνειο με ένα... κλικ - Online 7 στα 10 καταναλωτικά

Κερδίζουν το στοίχημα της ψηφιοποίησης οι τράπεζες - Οι καταναλωτές αγκάλιασαν τα online κανάλια 

Αγης Μάρκου
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές
Ασφαλιστικές

Κυοφορούνται deals στις ασφάλειες - Το ντόμινο από Εθνική Ασφαλιστική

Τα σχέδια της Πειραιώς μετά την Εθνική Ασφαλιστική και οι κινήσεις της Generali

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακίνητα: Ράλι τιμών στα διαμερίσματα της Αττικής [πίνακες]
Ακίνητα

Ράλι στα ακίνητα - Οι φθηνές, ακριβές περιοχές [πίνακες]

Πώς κινήθηκαν οι τιμές στα ακίνητα την τριετία 2022–2025 - Τι δείχνει έρευνα

Ανδρομάχη Παύλου
Γερμανία: Πληθαίνουν οι φωνές για τον επαναπατρισμό του χρυσού
World

Πληθαίνουν οι φωνές στη Γερμανία για επαναπατρισμό του χρυσού

Η ευρωβουλευτής Μαρί-Ανιές Στρακ-Τσίμερμαν απαιτεί τη μεταφορά των γερμανικών αποθεμάτων χρυσού από τις ΗΠΑ στην Γερμανία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
