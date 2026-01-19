Ισπανία: Εντοπίστηκε σπασμένος σύνδεσμος στις ράγες στο σημείο της τραγωδίας

Εμπειρογνώμονες που ερευνούν τα αίτια τoυ εκτροχιασμού ενός τρένου υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία την Κυριακή, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 39 άτομα, εντόπισαν ένα σπασμένο σύνδεσμο στις ράγες, σύμφωνα με πηγή που ενημερώθηκε για τις αρχικές έρευνες σχετικά με την καταστροφή και έφερε στη δημοσιότητα το Reuters.

Τα εκτροχιασμένα βαγόνια συγκρούστηκαν με ένα αντίθετα ερχόμενο τρένο, ωθώντας το εκτός σιδηρογραμμών και κάτω από ένα ανάχωμα, σε μία από τις χειρότερες σιδηροδρομικές καταστροφές στην Ευρώπη στη σύγχρονη εποχή.

Το ατύχημα συνέβη κοντά στο Ανταμούζ, στην νότια επαρχία της Κόρδοβα, περίπου 360 χλμ. νότια της πρωτεύουσας Μαδρίτης.

Οι τεχνικοί που ανέλυσαν τις ράγες στον τόπο του ατυχήματος εντόπισαν κάποια φθορά στη σύνδεση μεταξύ των τμημάτων της ράγας, γνωστή ως «fishplate», η οποία, σύμφωνα με τους τεχνικούς, έδειχνε ότι το πρόβλημα υπήρχε εδώ και αρκετό καιρό, ανέφερε η πηγή.

Διαπίστωσαν ότι η ελαττωματική σύνδεση δημιούργησε ένα κενό μεταξύ των τμημάτων της ράγας, το οποίο διευρυνόταν καθώς τα τρένα συνέχιζαν να κινούνται πάνω στις ράγες.

Η πηγή, η οποία αρνήθηκε να κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του θέματος, ανέφερε ότι οι τεχνικοί πιστεύουν ότι η ελαττωματική σύνδεση είναι καθοριστική για τον προσδιορισμό της ακριβούς αιτίας του ατυχήματος.

Η ισπανική Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (CIAF), η οποία έχει αναλάβει τη συνολική διερεύνηση των αιτίων της καταστροφής, δεν απάντησε αμέσως στα αιτήματα για σχολιασμό.

Ο ισπανικός σιδηροδρομικός φορέας Adif και το ισπανικό υπουργείο Μεταφορών, το οποίο εποπτεύει την CIAF, επίσης δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχόλια.

Ο Álvaro Fernandez Heredia, πρόεδρος της Renfe, η οποία εκμεταλλεύεται το δεύτερο τρένο που εκτροχιάστηκε, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser ότι είναι πολύ νωρίς για να μιλήσει για την αιτία. Ωστόσο, το ατύχημα συνέβη υπό «παράξενες συνθήκες», είπε, προσθέτοντας ότι «το ανθρώπινο λάθος είναι πρακτικά αποκλειόμενο».

Τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας

Τα πρώτα βαγόνια του τρένου που εκμεταλλεύεται η ισπανική εταιρεία Iryo πέρασαν πάνω από το κενό στις ράγες, αλλά το όγδοο και τελευταίο βαγόνι εκτροχιάστηκαν, παρασύροντας μαζί τους το έβδομο και το έκτο βαγόνι, ανέφερε η πηγή.

Η Iryo είναι ιδιωτική σιδηροδρομική εταιρεία, στην οποία η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει στον ιταλικό κρατικό σιδηροδρομικό όμιλο Ferrovie dello Stato.

Η πηγή έδειξε μια φωτογραφία που δείχνει το κενό στην κάθετη ράγα, η οποία εμφανίζεται επίσης σε μια φωτογραφία που μοιράστηκε στα μέσα ενημέρωσης η ισπανική Guardia Civil. Η περιοχή έχει σημειωθεί με αριθμούς περιστατικών από την αστυνομία, καθώς φωτογραφίζεται από τους εγκληματολογικούς επιθεωρητές.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε ήταν μεταξύ των αξιωματούχων που επισκέφθηκαν τον τόπο του ατυχήματος το πρωί της Δευτέρας. Ο Σάντσεθ ακύρωσε το ταξίδι του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας μετά το ατύχημα.

Ο Πουέντε δήλωσε ότι το τρένο Iryo ήταν λιγότερο από τεσσάρων ετών και ότι η σιδηροδρομική γραμμή είχε ανακαινιστεί πλήρως τον περασμένο Μάιο.

Ο κατασκευαστής του τρένου, Hitachi Rail, πραγματοποίησε επιθεώρηση του τρένου στις 15 Ιανουαρίου στο πλαίσιο της συντήρησης ρουτίνας και δεν εντόπισε ανωμαλίες, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε η πηγή στο Reuters.

Το τρένο είναι ένα Frecciarossa 1000, το ίδιο μοντέλο που χρησιμοποιείται στο δίκτυο υψηλής ταχύτητας της Ιταλίας.