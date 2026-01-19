Ιράν: η Ισλαμική Δημοκρατία στο σταυροδρόμι

Στο Ιράν το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας φαίνεται ότι άντεξε αυτό το κύμα διαμαρτυρίας, όμως παραμένει σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι

19.01.2026
Ιράν: η Ισλαμική Δημοκρατία στο σταυροδρόμι
Παναγιώτης Σωτήρης

Η παραδοχή από τη μεριά ακόμη και του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ότι υπήρξαν θύματα στις διαδηλώσεις στο Ιράν ήρθε να υπογραμμίσει το πραγματικό κόστος ενός από τα μεγαλύτερα κινήματα διαμαρτυρίας στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Και αυτό γιατί ούτε η μαζική παρουσία και σε διαδηλώσεις υπέρ της κυβέρνησης, ούτε η ύπαρξη σαφών ενδείξεων για δράση και υποκινούμενων προβοκατόρων δεν αναιρεί ότι η διαμαρτυρία ήταν αυθεντική, μαζική, και, σε αντίθεση με το κίνημα «Γυναίκα, ζωή ελευθερία» του 2022, συμπεριλάμβανε και κοινωνικά στρώματα που παραδοσιακά υποστήριζαν την Ισλαμική Δημοκρατία.

Στον πυρήνα των διαμαρτυριών, όπως και των περισσότερων εσωτερικών πολιτικών εξελίξεων τα τελευταία χρόνια στο Ιράν, η κατάσταση της οικονομίας. Το αυξανόμενο κόστος των κυρώσεων, με την εισροή συναλλάγματος από το πετρέλαιο να υποχωρεί γενικά και ένα μέρος να χάνεται εξαιτίας κακοδιαχείρισης, η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ που έκανε ακόμη πιο μακρινό το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων, η δυσκολία μέχρι τώρα να μετατραπεί η αναβαθμισμένη σχέση με την Κίνα σε δυναμική ανάπτυξης, αλλά και η ανικανότητα διαδοχικών κυβερνήσεων να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, απλώς τροφοδοτούσαν μια έντονη δυσαρέσκεια που αναζητούσε διέξοδο να εκφραστεί.

Την ίδια ώρα η όποια προσπάθεια του Ιράν να δείξει ότι παραμένει ένας ισχυρός πόλος στην περιοχή φάνηκε να δέχεται διαδοχικά πλήγματα με αποκορύφωμα τον πόλεμο με το Ισραήλ τον Ιούνιο, την ώρα που ο «άξονας της αντίστασης» φάνηκε να μην είναι τόσο ισχυρός, ιδίως από τη στιγμή που κατεδείχτηκε ότι το Ιράν δεν μπορούσε να σταματήσει ούτε τη γενοκτονία στη Γάζα ούτε την πίεση σε βάρος της Χεζμπολάχ.

Αυτό μπορεί να εξηγήσει εκτός των άλλων και γιατί το Ισραήλ φάνηκε σε αυτή τη φάση να θέλει τόσο πολύ η όλη συνθήκη με τις κινητοποιήσεις να οδηγήσει σε μια αμερικανική πολεμική επιχείρηση στο Ιράν.

Από τη μεριά τους οι ΗΠΑ, εξακολουθούν να βρίσκονται στον αστερισμό της προσωπικής διπλωματίας του Ντόναλντ Τραμπ, όπου οι ένοπλες επεμβάσεις ολοένα και περισσότερο αντιμετωπίζονται ως διαπραγματευτική διαδικασία, ακόμη και όταν αποφασίζονται (αλλά και ακυρώνονται) με βάση τάσεις στη δημόσια σφαίρα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό μπορεί να εξηγήσει τόσο τη σαφή απειλή για πολεμική επιχείρηση αλλά και την τελική απόφαση τελικά να μην πραγματοποιηθεί.

Βεβαίως, ανεξαρτήτως του πώς οι ΗΠΑ και ο ίδιος ο Τραμπ έβλεπαν ένα «τιμωρητικό» χτύπημα στην κυβέρνηση του Ιράν, είναι σαφές ότι η επιθυμία για «αλλαγή καθεστώτος» δύσκολα μπορούσε να αντιστοιχηθεί στην αντικειμενική δυνατότητα μιας τέτοιας εξέλιξης. Ούτε υπάρχει κάποια εναλλακτική πολιτική λύση απέναντι στο καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ούτε κάποια κατεύθυνση να τροποποιηθεί ο συσχετισμός εντός των διαφορετικών τάσεων στο εσωτερικό της, ενώ είναι μάλλον σαφές ότι ούτε οι ΗΠΑ ούτε κάποια άλλη δύναμη έχει τη διάθεση μιας μεγάλης κλίμακας χερσαίας επέμβασης απέναντι σε ένα καθεστώς που εξακολουθεί να έχει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και την υποστήριξη ενός σημαντικού τμήματος του πληθυσμού. Όσο για την όποια προσπάθεια να ενισχυθούν αποσχιστικά ή άλλα κινήματα εντός Ιράν, θα μπορούσε να πυροδοτήσει το ενδεχόμενο ενός εμφυλίου πολέμου, αλλά όχι απαραίτητα «αλλαγή καθεστώτος».

Σε αυτό το φόντο, είναι σαφές ότι η κυβέρνηση του Ιράν κατάφερε από ένα σημείο και μετά να ξεδιπλώσει ένα σχέδιο σκληρής καταστολής των διαδηλώσεων, αλλά και μαζικής κινητοποίησης των υποστηρικτών της, εκμεταλλευόμενη και το γεγονός ότι οι πιο βίαιες πρακτικές στις διαμαρτυρίες δεν είχαν μεγάλη νομιμοποίηση και επιβάλλοντας έλεγχο στην πρόσβαση στο διαδίκτυο, που φαίνεται ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο αρχικά στη διάχυση μας εικόνας καθολικής διαμαρτυρίας.

Όμως, το πρόβλημα για την Ισλαμική Δημοκρατία παραμένει. Εάν δεν μπορέσει να δώσει πραγματικές απαντήσεις στα οξυμένα κοινωνικά προβλήματα στο Ιράν, αλλά και να ακούσει πραγματικά τις απαιτήσεις της κοινωνίας για περισσότερη ελευθερία και δημοκρατία, θα συνεχίζει να αντιμετωπίζει μια σοβαρή κρίση νομιμοποίησης, είτε αυτή εκφράζεται ως πολιτική απάθεια και μειωμένη συμμετοχή στις εκλογές, είτε ως μεγάλα κύματα διαμαρτυρίας που θα οδηγούν σε καταστολή και άρα σε ακόμη μεγαλύτερη κρίση νομιμοποίησης. Την ίδια ώρα αποδεικνύεται ότι τόσο οι «συντηρητικοί» – που δέχτηκαν ένα σοβαρό πλήγμα με το θάνατο του Ραϊσί – δεν κατόρθωσαν να απαντήσουν στα κοινωνικά προβλήματα, ούτε οι «μεταρρυθμιστές» να πετύχουν την άρση των κυρώσεων στην οποία επένδυαν για να έρθει η οικονομική ανάπτυξη και κατά συνέπεια η βελτίωση της κοινωνικής κατάστασης για τον πληθυσμό.

Σε ένα τέτοιο φόντο η όποια επένδυση στον υπαρκτό πατριωτισμό πολλών ανθρώπων στο Ιράν απέναντι στις απειλές είτε από τις ΗΠΑ είτε από το Ισραήλ, ή η προσπάθεια να ανασυγκροτηθεί, έστω και με χαμηλότερες προσδοκίες, ο «άξονας της αντίστασης» δύσκολα μπορούν να υποκαταστήσουν το κοινωνικό έλλειμμα της ηγεσίας του Ιράν. Και βέβαια, όπως έχει ήδη φανεί, ούτε η Ρωσία, που προσπαθεί να εξασφαλίσει από τις ΗΠΑ ευνοϊκή τελική διαρρύθμιση για την Ουκρανία, ούτε η Κίνα που ούτως ή άλλως δεν επενδύει στην προσφορά «εγγυήσεων ασφαλείας» εκτός των συνόρων της, δείχνουν μεγάλη διάθεση να παρέμβουν.

Πράγμα που σημαίνει ότι το πραγματικό ερώτημα είναι εάν μέσα στο ίδιο το Ιράν και το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα υπάρξουν δυναμικές αλλαγής, σε κατευθύνσεις αντιμετώπισης κοινωνικών προβλημάτων αλλά και μεγαλύτερης κυβερνητικής λογοδοσίας, ή διαφορετικά αυτό που τελικά θα μετρηθεί θα είναι η ικανότητα αντοχής σε αλλεπάλληλες κρίσεις στις οποίες από ένα σημείο και μετά η αυταρχική σκλήρυνση δεν θα μπορεί να δώσει απάντηση.

Πηγή: in.gr

Procter & Gamble: Πιέσεις στις πωλήσεις στις ΗΠΑ, αντοχές στα κέρδη και ώθηση από την ομορφιά
Business

Κατανάλωση με φρένο, καλλυντικά με γκάζι: To στοίχημα της P&G
ΕΚΠΑ: Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025 από το ΕΚΠΑ
ΜΕΤΚΑ: Αναλαμβάνει την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος
Business

Στη ΜΕΤΚΑ η ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ανώδυνη» η διόρθωση της αγοράς, συνέχισε το σερί για 6η θετική εβδομάδα
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ανώδυνη» η διόρθωση του ΧΑ- Έκτη εβδομάδα ανόδου
CSG: Αλμα 30% στη μετοχή μιας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες άμυνας στον κόσμο
World

Η «άγνωστη» εταιρεία άμυνας που έσπασε ρεκόρ στο Euronext
Βενεζουέλα: Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιό της δημιουργεί πρόβλημα με το χρέος στην Κίνα
World

Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας πιέζει το χρέος στην Κίνα

Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;
Economy

Τι συμβαίνει πραγματικά με το ελληνικό χρέος

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το δημόσιο χρέος σε σχέση με την ανάπτυξη, μετά το πέρας του RRF

Γιάννης Αγουρίδης
ΥΠΕΝ: Παράταση προθεσμιών για τη διάσωση οικοδομικών αδειών με «μπόνους» δόμησης
Ακίνητα

ΥΠΕΝ: Ανάσα σε χιλιάδες οικοδομές με «μπόνους δόμησης»

«Βροχή» παρατάσεων για νομιμοποίηση αυθαίρετα, έκδοση ταυτότητας κτιρίου και κατεδαφίσεις έφερε με τροπολογία στη Βουλή το ΥΠΕΝ.

Μάχη Τράτσα
Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετική η UBS για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Οι 3 κλάδοι που θα ξεχωρίσουν
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

UBS: Έρχεται ράλι διετίας στις ευρωπαϊκές μετοχές

Μετά από τρία χρόνια στασιμότητας, η τράπεζα εκτιμά ότι τα κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια  θα επιταχυνθούν την επόμενη διετία 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Δάνεια: Εξ αποστάσεως 7 στα 10 καταναλωτικά που δόθηκαν το 2025 
Τράπεζες

Δάνειο με ένα... κλικ - Online 7 στα 10 καταναλωτικά

Κερδίζουν το στοίχημα της ψηφιοποίησης οι τράπεζες - Οι καταναλωτές αγκάλιασαν τα online κανάλια 

Αγης Μάρκου
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές
Ασφαλιστικές

Κυοφορούνται deals στις ασφάλειες - Το ντόμινο από Εθνική Ασφαλιστική

Τα σχέδια της Πειραιώς μετά την Εθνική Ασφαλιστική και οι κινήσεις της Generali

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακίνητα: Ράλι τιμών στα διαμερίσματα της Αττικής [πίνακες]
Ακίνητα

Ράλι στα ακίνητα - Οι φθηνές, ακριβές περιοχές [πίνακες]

Πώς κινήθηκαν οι τιμές στα ακίνητα την τριετία 2022–2025 - Τι δείχνει έρευνα

Ανδρομάχη Παύλου
Γερμανία: Πληθαίνουν οι φωνές για τον επαναπατρισμό του χρυσού
World

Πληθαίνουν οι φωνές στη Γερμανία για επαναπατρισμό του χρυσού

Η ευρωβουλευτής Μαρί-Ανιές Στρακ-Τσίμερμαν απαιτεί τη μεταφορά των γερμανικών αποθεμάτων χρυσού από τις ΗΠΑ στην Γερμανία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ουκρανία: Η ΕΕ στέλνει γεννήτριες – 1 εκατ. πολίτες χωρίς ρεύμα στους -20 °C
Επικαιρότητα

Ένα εκατ. Ουκρανοί χωρίς ρεύμα στους -20 °C - Η ΕΕ στέλνει γεννήτριες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαθέσει πάνω από 1,2 δισ. ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία

Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης
Κοινωνία

Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης

Έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης.

Κρίστι Νόεμ, η αδυσώπητη «ICE Barbie» του Ντόναλντ Τραμπ
Κόσμος

Κρίστι Νόεμ, η αδυσώπητη «ICE Barbie» του Ντόναλντ Τραμπ

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έχει γίνει το πρόσωπο της φονικής δράσης της υπηρεσίας μετανάστευσης ICE και του αυταρχισμού της δεύτερης προεδρίας Τραμπ. Οι πιέσεις για λογοδοσία εντείνονται

Μαργαρίτα Βεργολιά
Τραμ: Αλλαγές στη Γραμμή 6 – Ποιοι σταθμοί θα είναι κλειστοί
Κοινωνία

Τραμ: Αλλαγές στη Γραμμή 6 – Ποιοι σταθμοί θα είναι κλειστοί

Εργασίες στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας - Πώς θα κινούνται τα δρομολόγια

Τραμπ: Αποσύρει την πρόσκληση στον Καναδά για ένταξή του στο «Συμβούλιο Ειρήνης»
Κόσμος

Τραμπ: Αποσύρει την πρόσκληση στον Καναδά για ένταξή του στο «Συμβούλιο Ειρήνης»

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να κρατά σε υψηλούς τόνους την ένταση με τον Καναδά

Ιαπωνία: Επίσημη η διάλυση της κάτω Βουλής – Προς πρόωρες εκλογές η χώρα
Κόσμος

Ιαπωνία: Διαλύθηκε επίσημα η κάτω Βουλή - Προς πρόωρες εκλογές η χώρα

Η Ιαπωνία θα διεξάγει εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου σε μία προσπάθεια της πρωθυπουργού να εκμεταλλευτεί τη δημοτικότητά της για να αυξήσει τις έδρες του κόμματός της

Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
Procter & Gamble: Πιέσεις στις πωλήσεις στις ΗΠΑ, αντοχές στα κέρδη και ώθηση από την ομορφιά
Business

Κατανάλωση με φρένο, καλλυντικά με γκάζι: To στοίχημα της P&G

Η Procter & Gamble βλέπει τις πωλήσεις της στις ΗΠΑ να επιβραδύνονται, αλλά διατηρεί την κερδοφορία της χάρη στα premium προϊόντα και τη διεθνή ζήτηση

ΕΚΠΑ: Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025 από το ΕΚΠΑ

Οι υποτροφίες χορηγήθηκαν από το ΕΚΠΑ σε φοιτητές για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες

ΜΕΤΚΑ: Αναλαμβάνει την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος
Business

Στη ΜΕΤΚΑ η ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος

Η σύμβαση εργολαβίας υπεγράφη σήμερα μεταξύ της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης και της εταιρείας ΜΕΤΚΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ανώδυνη» η διόρθωση της αγοράς, συνέχισε το σερί για 6η θετική εβδομάδα
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ανώδυνη» η διόρθωση του ΧΑ- Έκτη εβδομάδα ανόδου

Έξι εβδομάδες ανόδου συμπλήρωσε ο Γενικός Δείκτης με κέρδη που έφθασαν έως και το 7,5% από την αρχή του έτους

Αλεξάνδρα Τόμπρα
CSG: Αλμα 30% στη μετοχή μιας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες άμυνας στον κόσμο
World

Η «άγνωστη» εταιρεία άμυνας που έσπασε ρεκόρ στο Euronext

Η τσέχικη εταιρεία CSG κατασκευάζει οπλισμένα οχήματα, πυρομαχικά και προηγμένα αμυντικά συστήματα

Βενεζουέλα: Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιό της δημιουργεί πρόβλημα με το χρέος στην Κίνα
World

Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας πιέζει το χρέος στην Κίνα

Η συνεργασία της Κίνας στις παγκόσμιες συμφωνίες χρέους κινδυνεύει, σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα αναδιάρθρωσης

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν
Ηλεκτρισμός

Νέο βραχυκύκλωμα στον GSI από τη Λευκωσία

Σύσκεψη Κομισιόν, Ρυθμιστών και ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου (GSI) - Καμία δέσμευση από ΡΑΕΚ για τις εκκρεμότητες - Το μήνυμα Κομισιόν για τις μελέτες

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η καλύτερη εβδομάδα από το 2020 – Στον αντίποδα το δολάριο [γράφημα]
Markets

Χρυσός vs δολάριο - Διαμετρικά αντίθετες τροχιές [γράφημα]

«Φίλησε» τα 5.000 δολάρια ο χρυσός - Γιατί δεν ανακάμπτει το δολάριο

Wi-Fi στα αεροπλάνα: Γιατί οι χαμηλού κόστους εταιρείες λένε «όχι» στο Starlink του Μασκ
World

Starlink vs Ryanair: Το πραγματικό κόστος του Wi-Fi στα 30.000 πόδια

Η κόντρα Μασκ – Ο'Λίρι για το Starlink ξανανοίγει τη συζήτηση: είναι το γρήγορο Wi-Fi στα αεροπλάνα ανάγκη ή ακριβό «δώρο»;

Παπασταύρου: Αναβαθμίζεται ο ενεργειακός ρόλος της Ελλάδας
Φυσικό αέριο

Παπασταύρου στον ΔΕΣΦΑ: Αναβαθμίζεται ο ενεργειακός ρόλος της Ελλάδας

Παρέστη στα εγκαίνια του Σταθμού Συμπίεσης Φυσικού Αερίου Αμπελιάς του ΔΕΣΦΑ ο ΥΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου

Wall Street: Ήπια διορθωτικά οι αμερικανικοί δείκτες
Wall Street

Ήπια διορθωτικά οι αμερικανικοί δείκτες

Η αγορά επηρεάζεται και από τη βουτιά της Intel, η οποία απογοήτευσε με τα αποτελέσματά της

Σπάνιες γαίες: Επενδύσεις σε ΗΠΑ και Καναδά για «εξόρυξη» μέσω… ανακύκλωσης
World

Νέες επενδύσεις σε Καναδά και ΗΠΑ για ...ανακύκλωση σπάνιων γαιών

Καναδική εταιρεία ανακύκλωσης με δραστηριότητα στις σπάνιες γαίες έλαβε χρηματοδότηση 75 εκατ. δολ. - Επενδύσεις και στις ΗΠΑ

Λαγκάρντ: «Δεν είμαι ακριβώς στην ίδια σελίδα με τον Κάρνει»
World

Λαγκάρντ: «Δεν είμαι ακριβώς στην ίδια σελίδα με τον Κάρνει»

Τι ειπώθηκε στο τελευταίο πάνελ του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ - Πώς έκλεισε τη συζήτηση η Λαγκάρντ

Νίκος Παπαθανάσης: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Βελβεντού Κοζάνης
Economy

Παπαθανάσης: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Βελβεντού Κοζάνης

Τι περιλαμβάνει το έργο, συνολικής δημόσιας δαπάνης 850.000 ευρώ

Τραμπ vs Ντίμον: Κρατάει χρόνια αυτή η κόντρα
World

Τραμπ vs Ντίμον: Κρατάει χρόνια αυτή η κόντρα

Πώς προέκυψε η τελευταία εξέλιξη στην περίπλοκη και μερικές φορές συγκρουσιακή σχέση του Τραμπ με τον Ντίμον

ΕΥΑΘ: Μνημόνιο συνεργασίας με το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών
Business

Συνεργασία ΕΥΑΘ με το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών

Το μνημόνιο που υπέγραψε η ΕΥΑΘ αφορά ερευνητικές δράσεις που βασίζονται στην ανάλυση αστικών λυμάτων και χερσαίων υδάτινων συστημάτων

