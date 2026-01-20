Χρυσός: Πάνω από τα 4.700 δολάρια λόγω απειλών Τραμπ

Καθώς οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει επιπλέον δασμούς σε Ευρωπαίους συμμάχους ενόχλησαν την παγκόσμια οικονομία και πυροδότησαν ράλι προς ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, η τιμή του χρυσού ξεπέρασε τα 4.700 δολάρια ανά ουγγιά για πρώτη φορά την Τρίτη, ενώ το ασήμι διαπραγματεύτηκε κοντά σε ιστορικό υψηλό.

Η τιμή spot του χρυσού κέρδισε 1% στα 4.717,03 δολάρια ανά ουγγιά στις 09:30 ώρα Ελλάδος, έχοντας φτάσει σε ιστορικό υψηλό των 4.721,91 δολαρίων νωρίτερα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Φεβρουαρίου αυξήθηκαν κατά 2,8% στα 4.722,70 δολάρια ανά ουγγιά.

Η τιμή spot του ασημιού υποχώρησε κατά 0,5% στα 94,23 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έφτασε σε ιστορικό υψηλό των 94,72 δολαρίων νωρίτερα στη συνεδρίαση.

Ο Τραμπ έχει εντείνει την προσπάθειά του να αποσπάσει την κυριαρχία επί της Γροιλανδίας από τη Δανία, μέλος του ΝΑΤΟ, ωθώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει το ενδεχόμενο να αντιδράσει με τα δικά της μέτρα.

«Η «ανατρεπτική» πολιτική προσέγγιση του Τραμπ στις διεθνείς υποθέσεις και η επιθυμία του να δει τα χαμηλότερα επιτόκια να ταιριάζουν πολύ καλά στα πολύτιμα μέταλλα, όπως αντικατοπτρίζεται από την αχαλίνωτη άνοδο του χρυσού και του ασημιού», εξήγησε στο Reuters ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς της KCM Trade.

Ευλογία για τον χρυσό ο Τραμπ

«Η δεύτερη θητεία Τραμπ μέχρι στιγμής ήταν ευλογία για τα πολύτιμα μέταλλα, με την αντισυμβατική του πολιτική προσέγγιση να παίζει προς όφελος του χρυσού και του ασημιού».

Οι τιμές του χρυσού έχουν αυξηθεί περισσότερο από 70% από τότε που ο Τραμπ ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του πριν ένα χρόνο, ενώ το ασήμι έχει εκτοξευθεί περισσότερο από 200%.

Ο Κέλβιν Γουόνγκ, ανώτερος αναλυτής αγοράς στην OANDA, διευκρίνισε ότι ο χρυσός βρήκε επίσης στήριξη καθώς το δολάριο αποδυναμώθηκε, ενώ υπάρχει ακόμη η πιθανότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να εκδώσει μη δασμολογικά μέτρα όπου τα ευρωπαϊκά κρατικά κεφάλαια θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία να εκποιήσουν περιουσιακά στοιχεία με έδρα τις ΗΠΑ.

Το δολάριο υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδό του σε μια εβδομάδα, καθώς οι απειλές για δασμολογικούς περιορισμούς πυροδότησαν ένα ευρύ sell-off σε αμερικανικές μετοχές και κρατικά ομόλογα.

Οι επενδυτές συρρέουν σε ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός και το ελβετικό φράγκο, καθώς φοβούνται την επιστροφή στην αστάθεια του εμπορικού πολέμου του 2025, ο οποίος μετριάστηκε μόνο όταν οι πλευρές κατέληξαν σε δασμολογικές συμφωνίες στα μέσα του έτους.

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες την Πέμπτη για μια έκτακτη σύνοδο κορυφής

«Τα πολύτιμα μέταλλα αναμένεται να παραμείνουν η πιο σαφής έκφραση της επικρατούσας αμυντικής διάθεσης στις αγορές μέχρι να γίνει πιο σαφής μια διαπραγματευτική πορεία», δήλωσε στο Reuters ο Αχμάντ Ασίρι, στρατηγικός αναλυτής στην Pepperstone.

Μεταξύ άλλων πολύτιμων μετάλλων, η πλατίνα αυξήθηκε κατά 0,6% στα 2.387,55 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το παλλάδιο πρόσθεσε 0,2% στα 1.845,75 δολάρια.