Inside Stories 20.01.2026, 07:00
Έγραψε το «4» η Eurobank, αλλάζει επίπεδο η Coca-Cola HBC, «βράζουν» οι βιομήχανοι, αλλαγή θέσεων στη Jumbo, η αναθέρμανση των ΑΕΕΑΠ
«Κόντρα σε όλα…». Αυτό ήταν το σχόλιο πηγής της στήλης για τη δύναμη που έδειξε χτες το χρηματιστήριο Αθηνών, με τις δεικτοβαρείς, ειδικά τις τράπεζες, να δείχνουν το δρόμο.

Κόντρα δηλαδή στο αρνητικό κλίμα των ευρωαγορών, αλλά και κόντρα στην αργία της Wall Street, η οποία παραδοσιακά επηρεάζει τις συναλλαγές στη Λ. Αθηνών.

Κι όμως… ισχυρές οι συναλλαγές, αξιοσημείωτη η ρελάνς και το μήνυμα εδόθη. Ότι αρκετοί τίτλοι βρίσκονται πλέον σε μαζεμένα χέρια.

Η ρευστότητα υπάρχει αλλά αναζητά αφορμή για πιο επιθετικές κινήσεις, με τα short squeezes να λειτουργούν επιταχυντικά σε μετοχές με ισχυρό story.

————-

Στα 4 ευρώ η Eurobank

Πάνω από 4 ευρώ η μετοχή της Eurobank, για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία, αν μπορεί να θεωρηθεί ένα τέτοιο μέτρο συγκρίσιμο.

Την ώρα μάλιστα που η ίδια η τράπεζα ξεπέρασε τα 7 εκατ. ευρώ σε ίδιες μετοχές, με μέσω τιμή 3,83 ευρώ.

Και οι επαναγορές συνεχίζονται, όπερ σημαίνει ότι αυξάνεται και η επιβράβευση μετόχων.

«Not bank» και για τα μεγάλα κεφάλαια που αγόρασαν στις 31/12, σύμφωνα με τα στοιχεία της Interactive Brokers, όπως το Vanguard και BlackRock.

Πάει για υψηλότερα

«Δύο και κάτι» δισ. από την πρωτοπόρο Coca-Cola HBC απέχει πλέον η κεφαλαιοποίηση της δεύτερης Eurobank, αλλά η πρώτη μπαίνει σε μια κρίσιμη φάση της επιχειρηματικής της ζωής, καθώς η Γενική Συνέλευσή της έδωσε, όπως αναμενόταν το «πράσινο φως» για μία από τις σημαντικότερες στρατηγικές κινήσεις στην ιστορία της.

Την εξαγορά του 75% της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) έναντι 2,6 δισ. δολαρίων.

Η συναλλαγή, που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, θα ανεβάσει την αποτίμηση της CCBA στα περίπου 3,4 δισ. δολάρια και θα τοποθετήσει την Coca-Cola HBC στη δεύτερη θέση παγκοσμίως σε όγκους εμφιάλωσης.

Η συμφωνία, που είχε ανακοινωθεί τον Οκτώβριο, προβλέπει την απόκτηση ποσοστού 41,52% από εταιρείες του ομίλου The Coca-Cola Company έναντι 1,3 δισ. δολαρίων σε μετρητά, την εξαγορά του 33,48% από την Gutsche Family Investments έναντι 308 εκατ. δολαρίων και την έκδοση 21 εκατ. νέων μετοχών της Coca-Cola HBC, ενώ περιλαμβάνει και δικαιώματα αγοράς και πώλησης για το υπόλοιπο 25% εντός πενταετίας.

————————-

Ταχύτατη η MORE

Με ταχύτητα που σπάνια συναντάται στον ενεργειακό τομέα, η MORE (Motor Oil) ολοκλήρωσε μέσα σε πέντε μήνες τρία μεγάλης κλίμακας συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε Φωκίδα, Φλώρινα και Βοιωτία, συνολικής ισχύος 72 MW.

Πρόκειται για υποδομές που έρχονται να καλύψουν ένα κρίσιμο κενό της ενεργειακής μετάβασης, σε μια συγκυρία όπου η διείσδυση των ΑΠΕ αυξάνεται ταχύτερα από τις αντοχές του δικτύου.

Με χωρητικότητα 144 MWh, τα συστήματα αυτά κατατάσσουν τη MORE στις πρώτες εταιρείες που ολοκληρώνουν έργα αποθήκευσης τέτοιου μεγέθους στην Ελλάδα.

Αξιοποίηση των ΑΠΕ

Η λειτουργία τους συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές, στην αξιοποίηση ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές που σήμερα περικόπτεται, καθώς και στην ενίσχυση της σταθερότητας και της ασφάλειας του ηλεκτρικού δικτύου.

Τα έργα επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της Β’ Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της ΡΑΑΕΥ (2024) και υλοποιούνται μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Με την έγκαιρη ολοκλήρωσή τους, η MORE επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην αποθήκευση ενέργειας, επενδύοντας σε τεχνολογίες που στηρίζουν ένα βιώσιμο και αξιόπιστο ενεργειακό σύστημα.

—————

Στα κάγκελα οι βιομήχανοι…

Μαθαίνω ότι οι βιομήχανοι δεν είναι απλά απογοητευμένοι από τους χειρισμούς του υφυπουργού Ενέργειας Νίκου Τσάφου στο θέμα της στήριξης των ενεργοβόρων επιχειρήσεων απέναντι στο υψηλό ενεργειακό κόστος αλλά νιώθουν σφόδρα ενοχλημένοι.

Αφορμή αποτέλεσαν τα δημοσιεύματα που έδειχναν το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει οι διαπραγματεύσεις της ελληνικής πλευράς με τις Βρυξέλλες για το σχήμα στήριξης και πιο συγκεκριμένα για το ιταλικό μοντέλο.

Δεν ξέρω τι άλλο μπορούν να κάνουν οι εκπρόσωποι των φορέων εκπροσώπησης της βαριάς βιομηχανίας αλλά όπως μαθαίνω σύντομα θα βγουν ανοιχτά για να τοποθετηθούν.

Δικαιολογίες…

Μου σημείωναν δε, στελέχη δύο μεγάλων βιομηχανιών ότι το επιχείρημα που είδε το φως της δημοσιότητας από την μεριά του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας πώς το ιταλικό μοντέλο, το οποίο πρότεινε ο ΣΕΒ, δεν μπορεί να περπατήσει στις Βρυξέλλες επειδή η Κομισιόν θέσπισε το πακέτο μέτρων CISAF δεν έχει βάση.

Όπως εξηγούν αφενός το ιταλικό μοντέλο δεν αποτελεί επιδότηση αλλά μορφή δανείου, το οποίο θα επιστραφεί από τις βιομηχανίες και μάλιστα σε πολλαπλάσια αξία και αφετέρου πρώτα εγκρίθηκε το CISAF και μετά το μοντέλο στήριξης της Ιταλίας.

Όπως και να χει, τα ίδια στελέχη διερωτώνται αν τελικά η Αθήνα με τους τρόπους που χειρίζεται το θέμα του ενεργειακού κόστους επιδιώκει να στείλει τα ελληνικά εργοστάσια σε χώρες όπου κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις τους…

Όπως η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Γαλλία και οσονούπω και η Γερμανία…

—————–

Στο ραντάρ…

Η στήλη σας έχει αναφέρει πολλές φορές ότι είναι υπέρ της κάλυψης όσο περισσότερων ελληνικών μετοχών από τους αναλυτές, γι’ αυτό δεν θα μπορούσε να μην υποδεχτεί θετικά την έναρξη της κάλυψης της Profile Software από την NBG Securities.

Η χρηματιστηριακή έδωσε τιμή-στόχο τα 10 ευρώ και σύσταση Outperform, βλέποντας ισχυρές προοπτικές πολυετούς ανάπτυξης.

Η ανάλυση εστιάζει στο υψηλό ανεκτέλεστο έργων, στη σταθερή ποιότητα εσόδων και στη βελτίωση των περιθωρίων κερδοφορίας, στοιχεία που καθιστούν τον όμιλο έναν από τους πλέον δυναμικούς παίκτες του ελληνικού τεχνολογικού οικοσυστήματος.

Profile Software: Επέκταση της λύσης Axia με νέες δυνατότητες Wealth Management

Το επιχειρηματικό μοντέλο

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο επιχειρηματικό μοντέλο της Profile, με επαναλαμβανόμενα έσοδα άνω του 80% και ποσοστό διατήρησης πελατών που ξεπερνά το 95% στον τομέα Financial Software.

Η ισχυρή συμβολαιακή βάση, με 42 νέα συμβόλαια το 2024 συνολικής αξίας 35 εκατ. ευρώ, προσφέρει υψηλή ορατότητα εσόδων, ενώ η παρουσία στον τομέα Enterprise Technology Solutions διασφαλίζει συνέχεια δραστηριότητας και μετά το πέρας του Ταμείου Ανάκαμψης.

Καταλυτικό ρόλο στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές αποδίδει η NBG Securities και στην εξαγορά της Algosystems, που ενισχύει τις δυνατότητες του ομίλου σε κυβερνοασφάλεια και ICT υπηρεσίες και ανοίγει δρόμο για συνέργειες και cross-selling.

——————

Η άλλη όψη

Τώρα θα μου πείτε ότι υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος της κάλυψης, αυτή που αποτυπώνεται εύγλωττα στην πρόσφατη πορεία της μετοχής της Jumbo, στον απόηχο της έκθεσης της Citigroup στις 15 Ιανουαρίου.

Jumbo

Τέσσερις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις και σωρευτικές απώλειες άνω του 6,7% ανέδειξαν τις πιέσεις που ήδη είχαν αρχίσει να διαμορφώνονται στη μετοχή, σε μια περίοδο όπου οι τιμές κινούνταν κοντά στα 30 ευρώ, επίπεδα χαμηλότερα των τιμών-στόχων των περισσοτέρων αναλυτών.

Ωστόσο, από τον Σεπτέμβριο του 2025, και πιθανότατα νωρίτερα, είχαν ξεκινήσει σημαντικές πωλήσεις από μεγάλα θεσμικά χαρτοφυλάκια, με πρώτο το Capital Group (New World Fund), το οποίο μείωσε τη συμμετοχή του κάτω από το 5%, και στη συνέχεια τη Fidelity, που περιόρισε το ποσοστό της από 9,9% σε 6,9% τον Οκτώβριο.

Η περίοδος αυτή συνέπεσε με μακρά συσσώρευση της μετοχής, αρνητικές αξιολογήσεις για τον ανταγωνισμό από κινεζικές αλυσίδες και τη διαχρονική… απαισιοδοξία (sic) του βασικού μετόχου.

Πάντως, η Jumbo συνεχίζει απρόσκοπτα τη μερισματική της πολιτική, στέλνοντας μήνυμα ότι, παρά τις προκλήσεις, διαθέτει την απαραίτητη ευελιξία και κυρίως τη ρευστότητα για να ανταποκριθεί στον εντεινόμενο ανταγωνισμό.

—————–

Αντί… καταθέσεων

Με ισχυρό αποτύπωμα έκλεισε το 2025 για την ελληνική αγορά θεσμικών διαχειριστών, επιβεβαιώνοντας ότι τα οργανωμένα επενδυτικά σχήματα κερδίζουν σταθερά έδαφος.

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανήλθαν στα 49,1 δισ. ευρώ, αυξημένα σχεδόν κατά 25% σε ετήσια βάση, με βασικό μοχλό τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α., οι οποίοι απορρόφησαν πάνω από 5,1 δισ. ευρώ καθαρών εισροών μέσα στη χρονιά.

Η στροφή των επενδυτών προς ομολογιακά προϊόντα και Target Maturity Funds δείχνει αναζήτηση αποδόσεων με χαμηλότερο ρίσκο, σε ένα περιβάλλον που παραμένει αβέβαιο διεθνώς.

Την ίδια στιγμή, οι αποδόσεις –ιδίως στους μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδας και δείκτη– ενίσχυσαν το επενδυτικό αφήγημα, ενώ θετική εικόνα παρουσίασαν και το asset management, τα εναλλακτικά επενδυτικά σχήματα και οι Α.Ε.Ε.Α.Π.

Στελέχη της αγοράς πάντως επισημαίνουν στη στήλη ότι η σταθερή ροή κεφαλαίων προς τη θεσμική διαχείριση ενισχύει τη θέση του κλάδου ως βασικού «διαύλου» αποταμιεύσεων προς την οικονομία, με το 2026 να ξεκινά από σαφώς υψηλότερη αφετηρία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Άλμα στις ΑΕΕΑΠ

Η θετική εικόνα στον κλάδο των ΑΕΕΑΠ, με το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα να ανέρχεται, στα 5,93 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 7,53% σε ετήσια βάση, ανέβασε και τον κλάδο χτες.

Έβαλε και το χεράκι της η Dimand, η οποία με τα πακέτα της, η οποία έχει ενισχύσει το ενδιαφέρον της αγοράς.

Αλλά μαζί με το +2,1% της Dimand, ήρθε και το +2,1% της Noval και το +2,06% της Trade Estates.

