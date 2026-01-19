Ο Παπασταύρου, η Σαουδική Αραβία και τα γενέθλια του Έρικ Τραμπ, το «αγκάθι» των τραπεζών στη Μέση Ανατολή, ο «χρησμός» Σιάμισιη, τα ασημικά της Τσάνταλης, τα McDonald’s στη Μύκονο

Με την αμερικανική αργία του Martin Luther King, αλλά και χωρίς το δικαίωμα στα προμερίσματα των Helleniq Energy (0,20 ευρώ/μετοχή) και Πλαστικών Θράκης 0,069 ευρώ/μετοχή, αρχίζει η εβδομάδα, ενώ δίνεται και η ευκαιρία να δοκιμάσει η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά τις δυνάμεις της στις συναλλαγές.

Οι οποίες συναλλαγές συνεχίζουν να μας εκπλήσσουν καθώς την προηγούμενη εβδομάδα κυμάνθηκαν ημερησίως κοντά στα 300 εκατ. ευρώ!

Δίχως άλλο οι ροές είναι μεγάλες και οι πρωταγωνιστές ήδη έχουν αναδειχθεί. Τράπεζες και ενέργεια.

——————–

Και εξηγώ

Μέχρι τώρα σας έχω μιλήσει για αυτό που περιμένει η επενδυτική κοινότητα από τον τραπεζικό κλάδο. Και αυτό που προσδοκούν είναι να ανεβάσουν τον πήχη των διανομών με βάση τα business plans που θα ανακοινώσουν σε περίπου ένα μήνα και πλέον από τώρα.

Ωστόσο έχω να σας δώσω ένα ακόμη στοιχείο που συντηρεί, κάπως, την αβεβαιότητα και όπως μου εξήγησαν οι πηγές μου είναι ένα ζήτημα που έχει αναχθεί στι διαχείριση των διοικητικών ομάδων.

Και έχει να κάνει με την παρουσία των ελληνικών τραπεζών στη Μέση Ανατολή.

——————–

Το πλαίσιο – κλειδί

Αυτό που μου εξηγούσαν είναι ότι οι ελληνικές τράπεζες βλέπουν ένα λαμπρό πεδίο ευκαιριών για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αλλά υπάρχουν εμπόδια.

UBS

Στην ουσία, τα πολυάριθμα projects που υπάρχουν αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό από τις εσωτερικές επιτροπές ρίσκου των τραπεζικών ομίλων.

Οι προϋποθέσεις που τίθενται είναι τόσο αυστηρές, ώστε αρκετές υποθέσεις «παγώνουν» προτού καν φτάσουν στο στάδιο της ουσιαστικής αξιολόγησης.

Και το αποτέλεσμα είναι ένα παράδοξο. Ενώ έχουν ανοίξει τις επαφές σε μια αγορά γεμάτη δυνατότητες, οι τελικές υπογραφές, δηλαδή εγκρίσεις δεν έρχονται ποτέ.

Ένα εκ των κριτηρίων μάλιστα που μου μεταφέρθηκε είναι το κατά πόσο είναι σωστό εγχώρια κεφάλαια και καταθέσεις να κατευθύνονται σε αγορές με διαφορετικό ρίσκο.

Φόβοι

Έτσι, παρά τις κατά καιρούς ευκαιρίες που προκύπτουν, πολλές από αυτές εκτιμάται ότι θα μείνουν ανεκμετάλλευτες, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι μέχρι σήμερα καμία ελληνική τράπεζα δεν έχει παρουσιάσει συγκεκριμένο επιχειρησιακό πλάνο ή μετρήσιμους στόχους για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στη Μέση Ανατολή.

Όλα κινούνται σε επίπεδο διερεύνησης, υπό το φόβο ότι οι στόχοι και τα πλάνα θα μείνουν στα χαρτιά.

Και κάτι τέτοιο μόνο θετικό μήνυμα δεν θα είναι στην ξένη επενδυτική κοινότητα.

——————–

Καλύτερες επιδόσεις

Στο μεταξύ, θετικά ήταν τα μηνύματα από τις τραπεζικές επιδόσεις στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων, με τις εισροές να συνεχίζονται και το ενεργητικό να ξεπερνά στο τέλος του 2025 τα 29 δισ. ευρώ.

Αμοιβαία κεφάλαια: Αυξημένο ενεργητικό το 2025 κατά 7,328 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2024

Τα επίπεδα είναι τα υψηλότερα της 21ετίας, με την αγορά να έχει σχεδόν πενταπλασιαστεί, προσεγγίζοντας τα επίπεδα του 2004.

Φυσικά ο καταλύτης παραμένει οι χαμηλές αποδόσεις των τραπεζικών καταθέσεων, και ιδιαίτερα των προθεσμιακών, που ωθούν όλο και περισσότερους αποταμιευτές προς τα αμοιβαία κεφάλαια.

Σε επίπεδο διαχειριστών, η Eurobank Asset Management διατηρεί την πρωτιά με μερίδιο 26,14%, μπροστά από την Alpha, την Πειραιώς και την Εθνική.

——————–

Αλλαγή σκηνικού…

Και ενώ ο τραπεζικός κλάδος κοιτά προς Ανατολάς, ο ενεργειακός κοιτά προς Βορρά. Οι εξελίξεις στην Ουκρανία σαφώς έχουν αποκτήσει ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον.

Και δεν είναι απαραίτητα κακό, όχι μόνο για τον ενεργειακό αλλά και τον κατασκευαστικό κλάδο.

Αλλά όπως άφησε να εννοηθεί και ο διευθύνων σύμβουλος της HelleniQ Energy, Ανδρέας Σιάμισιης, τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί από τα σενάρια που υπάρχουν μέχρι τώρα στο τραπέζι.

Ακόμη και το ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης Ευρώπης και Ρωσίας.

Όταν αλλάζουν οι ισορροπίες

Μια τέτοια εξέλιξη, όπως σημείωσε ο ίδιος μιλώντας στο περιθώριο πρόσφατης εκδήλωσης για τα ενεργειακά projects, θα είχε αλυσιδωτές συνέπειες.

Επενδύσεις που σήμερα φαίνονται απολύτως αναγκαίες, ενδέχεται να χρειαστούν επανασχεδιασμό.

Ανάμεσά τους και τα σχέδια για νέες πλωτές μονάδες LNG στην ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένου και του project που εξετάζεται στη Θεσσαλονίκη.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σιάμισιης, υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να χρειάζεται μια χώρα 6 bcm LNG από το να χρειάζεται 2 bcm.

Είναι, δηλαδή, άλλο να ζητά LNG η Ουκρανία και άλλο φυσικό αέριο.

«Το να ανακοινώνεις κάτι είναι πάντα πιο εύκολο από το να το πληρώνεις» τόνισε, υπενθυμίζοντας ότι κάθε βήμα στην αγορά απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση των δεδομένων και συνεχή παρακολούθηση.

——————–

Στη Σαουδική Αραβία

Και να μείνω λίγο στα ενεργειακά και πιο συγκεκριμένα στην επίσκεψη του Σταύρου Παπασταύρου στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας την περασμένη εβδομάδα.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας είχε ενδιαφέρουσες συναντήσεις, όπως θα ενημερωθήκατε και από τον ΟΤ, με το επίκεντρο του ενδιαφέροντος να είναι στα ενεργειακά και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις.

Με τον Έρικ Τραμπ

Θα μείνω λίγο στις κατ’ ιδίαν επαφές του Έλληνα υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο του Trump Organization, Έρικ Τραμπ. Μεταξύ τους συζήτησαν τις προοπτικές επενδύσεων του επιχειρηματικού βραχίονα της οικογένειας Τραμπ στο ελληνικό real estate.

Οι συζητήσεις, όπως μαθαίνω, πήγαν πολύ καλά και ο υπουργός ανέλαβε την πρωτοβουλία διερεύνησης των δυνατότητων επενδύσεων του Trump Organization και στη χώρα μας.

Τα γενέθλια στη σπηλιά

Πληροφορούμαι δε, ότι ο Παπασταύρου ήταν και ο μοναδικός Ευρωπαίος υπουργός που προσκάλεσε ο Έρικ Τραμπ, ο δευτερότοκος γιός του Ντόναλντ, την περασμένη Κυριακή 11 Ιανουαρίου στα γενέθλια του.

Αυτό που μαθαίνω είναι ότι πραγματοποιήθηκαν σε έναν ιδιαίτερο χώρο στην έρημο σε μία κατάλληλα διαμορφωμένη σπηλιά για τη φιλοξενία τέτοιων events.

Και ως προς τους υπόλοιπους προσκεκλημένους, πληροφορούμαι ότι ήταν όλη η αφρόκρεμα της Σαουδικής Αραβίας, επιχειρηματίες αλλά και αξιωματούχοι των ΗΠΑ

——————–

Νέος καταλύτης

Για να επιστρέψω όμως στα της αγοράς μας και στην περίπτωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που άφησε ενεούς αρκετούς διαχειριστές, πλέον ο τίτλος θα έχει οσονούπω και νέο καταλύτη.

Καθώς η παραχώρηση του τμήματος Χανιά–Ηράκλειο του ΒΟΑΚ, ενός από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής που υλοποιούνται σήμερα στη χώρα, με προϋπολογισμό 1,75 δισ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) μπαίνει στην τελική ευθεία.

Η 35ετής σύμβαση αναμένεται να αρχίσει στις 4 Φεβρουαρίου, χωρίς να αποκλείεται να επισπευσθεί, καθώς έχουν ήδη προηγηθεί οι απαραίτητες θεσμικές εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της κύρωσης από τη Βουλή.

Στο μεταξύ, στο πεδίο έχουν ξεκινήσει πρόδρομες εργασίες, κυρίως στις παρακάμψεις Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Χανίων.

Το έργο, που παραχωρείται στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αφορά το μεγαλύτερο και πιο απαιτητικό κομμάτι του ΒΟΑΚ, μήκους 157 χλμ., με δυνατότητα επέκτασης κατά 30 χλμ. έως τον Κίσσαμο.

——————–

Με ενδιαφέρον

Στο μεταξύ σήμερα 19 Ιανουαρίου είναι και η κρίσιμη έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Coca-Cola HBC στην Ελβετία, όπου θα κριθεί η μεγάλη εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa.

Θυμίζω ότι, βάσει της συμφωνίας η Coca-Cola HBC AG θα αποκτήσει το 75% της Coca-Cola Beverages Africa, καταβάλλοντας συνολικά περί τα 1,6 δισ. δολάρια, μέσω συνδυασμού μετρητών και μετοχών.

Το 41,52% αποκτάται από την The Coca-Cola Company έναντι 1,3 δισ. δολαρίων σε μετρητά, ενώ το υπόλοιπο 33,48% από την Gutsche Family Investments έναντι περίπου 308 εκατ. δολαρίων και 21 εκατ. νέων μετοχών.

——————–

Η επόμενη μέρα

Η δικαστική επιβεβαίωση της πτώχευσης της Τσάνταλης σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής για έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους οινικούς οίκους της χώρας.

Ταυτόχρονα, όμως, άνοιξε και η συζήτηση για το ποιος, και με ποιους όρους, θα πάρει τη σκυτάλη.

Μάλιστα, όσοι παρακολουθούν την υπόθεση γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται για μια απλή εκποίηση.

Στο τραπέζι βρίσκονται αμπελώνες με ιστορία, ετικέτες με διεθνή απήχηση, αποθέματα υψηλής αξίας και ένα όνομα που εξακολουθεί να λειτουργεί ως «διαβατήριο» σε αγορές του εξωτερικού.

Ευκαιρία με απαιτήσεις

Η απόκτηση ενός τέτοιου χαρτοφυλακίου μπορεί να απαιτήσει ισχυρή χρηματοδότηση, μακροπρόθεσμο ορίζοντα και ουσιαστική γνώση του κλάδου.

Γι’ αυτό και όσοι εμφανίζονται πρόθυμοι να διεκδικήσουν τα «ασημικά» της Τσάνταλης γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται για εύκολη υπόθεση.

Μεταξύ αυτών και οι Ελληνοσουηδοί αδελφοί Γεωργιάδη, που φέρονται να εξετάζουν προσεκτικά κάθε πτυχή πριν κάνουν την κίνησή τους.

——————–

Τα McDonald’s ετοιμάζουν βαλίτσες για… Μύκονο

Μετά την επιτυχημένη παρουσία στην Κρήτη και Ρόδο, η McDonald’s υπό την καθοδήγηση της Premier Capital του Μαλτέζου επιχειρηματία Melo Hili εξετάζει την είσοδο σε νησιά με υψηλή εποχική ζήτηση.

Στο επίκεντρο όπως μαθαίνουμε βρίσκεται η Μύκονος. Επί δέκα χρόνια σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές προσπαθούσε διάσημη αλυσίδα εστίασης να εντοπίσει την κατάλληλη ευκαιρία για να μπει στην Μύκονο.

Να βρει το ιδανικό σημείο για να ανοίξει κατάστημα στο νησί των Ανέμων. Και οι κόποι της, φαίνεται πως θα καρποφορήσουν. Η απόβαση στην αποκαλούμενη και ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού τοποθετείται χρονικά για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Παρά την… κόπωση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, η Μύκονος εξακολουθεί να μαγνητίζει εκατομμύρια υποψήφιους τουρίστες ανά τον κόσμο.

Και ειδικά τη νεότερη γενιά, στην οποία απευθύνεται η εν λόγω εταιρεία.

