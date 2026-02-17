Xρυσός: Στο χαμηλότερο επίπεδο της εβδομάδας, ανοδικά το δολάριο

Ο χρυσός έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο της εβδομάδας την Τρίτη, καθώς η ενίσχυση του δολαρίου άσκησε πίεση στις τιμές, ενώ οι επενδυτές αναμένουν πιο σαφή εικόνα σχετικά με την πορεία των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και ενδείξεις για τις προοπτικές της πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Ο δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ αυξήθηκε 0,3% έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων, καθιστώντας το χρυσό που τιμολογείται σε δολάρια πιο ακριβό για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

Ο χρυσός spot έπεσε 1% στα 4.942,48 δολάρια ανά ουγγιά στις 12:26 GMT, μετά από απώλεια άνω του 2% νωρίτερα στη συνεδρίαση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση τον Απρίλιο υποχώρησαν 1,7% στα 4.961,80 δολάρια ανά ουγγιά.

«Οι επενδυτές βρίσκονται επί του παρόντος σε κατάσταση αναμονής… η ζήτηση για ασφαλή καταφύγια έχει σταματήσει, καθώς οι αγορές περιμένουν μεγαλύτερη σαφήνεια από τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ οι προσδοκίες για την πορεία των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ ενδέχεται να επηρεαστούν από τη δημοσίευση των τελευταίων πρακτικών της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC)», δήλωσε ο αναλυτής της ActivTrades, Ricardo Evangelista.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν πραγματοποιούν έμμεσες πυρηνικές συνομιλίες στη Γενεύη την Τρίτη, χωρίς να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για συμβιβασμό, καθώς η Ουάσιγκτον συγκεντρώνει δυνάμεις στη Μέση Ανατολή.

Εν τω μεταξύ, εκπρόσωποι της Ουκρανίας και της Ρωσίας θα συναντηθούν στη Γενεύη την Τρίτη και την Τετάρτη για ειρηνευτικές συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Οι επενδυτές θα εξετάσουν επίσης τα πρακτικά της συνεδρίασης της Fed τον Ιανουάριο, που θα δημοσιευθούν την Τετάρτη, αναζητώντας νέες ενδείξεις για την πορεία μείωσης των επιτοκίων.

Οι αγορές αναμένουν μείωση των επιτοκίων τον Ιούνιο, σύμφωνα με το FedWatch Tool της CME. Ο χρυσός, που δεν αποφέρει απόδοση, τείνει να κερδίζει σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων.

Σταθεροποίηση πάνω από τα 5.οο0 δολάρια

«Σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, το οποίο είναι πιθανό να στηρίξει τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα, και με τις επιφυλακτικές προσδοκίες για το δολάριο ΗΠΑ, θεωρώ ότι οι τιμές του χρυσού θα σταθεροποιηθούν πάνω από το επίπεδο των 5.000 δολαρίων και θα συνεχίσουν την άνοδό τους προς τα 6.000 δολάρια καθώς προχωρά το έτος», πρόσθεσε ο Evangelista.

Οι αγορές της ηπειρωτικής Κίνας, του Χονγκ Κονγκ, της Σιγκαπούρης, της Ταϊβάν και της Νότιας Κορέας είναι κλειστές λόγω των εορτών του σεληνιακού νέου έτους.

Η spot τιμή του ασημιού υποχώρησε 2% στα 75,02 δολάρια ανά ουγγιά, μετά από πτώση άνω του 5% νωρίτερα στη συνεδρίαση. Αντίστχοια η spot τιμή της πλατίνας υποχώρησε 1,3% στα 2.014,95 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το παλλάδιο έχασε 3% στα 1.673,30 δολάρια.

