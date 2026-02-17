ΗΠΑ: Μάχη των επιστημόνων για τα κονδύλια του προϋπολογισμού

Εοιμοι να δώσουν -αν χρειαστεί- μια ακόμα μάχη για τον ομοπσπονδιακό προϋπολογισμό, είναι οι επιστήμονες στις ΗΠΑ προκειμένου να αποτρέψουν δραστικές περικοπές στις δαπάνες για την έρευνα.

Επι του παρόντος φαίνονται ικανοποιημένοι καθώς η μεγάλη μείωση των δαπανών για την έρευνα στον προϋπολογισμό κατα το ενα τρίτο, που ήθελε η κυβέρνηση Τραμπ αποφεύχθηκε.

Ο φετινός ομοσπονδιακός προϋπολογισμός για την έρευνα και ανάπτυξη εκτός του τομέα της άμυνας θα είναι μόλις 5% μικρότερος από τον περσινό, σύμφωνα με ανάλυση της Αμερικανικής Ένωσης για την Προώθηση της Επιστήμης (AAAS).

Η έρευνα στο νέο προϋπολογισμό των ΗΠΑ

Ωστόσο, η διάθεση δεν ήταν καθόλου εορταστική στην ετήσια συνάντηση της επιστημονικής οργάνωσης στο Φοίνιξ αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς οι επιστήμονες εξέφρασαν τη λύπη τους για την αναστάτωση που προκάλεσαν οι επιθέσεις του Τραμπ σε τομείς όπως η έρευνα για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, καθώς και οι προσπάθειές του να τιμωρήσει διάφορα κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ, των οποίων οι πολιτικές δεν του άρεσαν.

«Έχει προκληθεί τεράστια ζημιά», δήλωσε ο Σαμντίπ Παρίχ , διευθύνων σύμβουλος της AAAS, στην FT. «Ήταν ουσιαστικά ένα χαμένο έτος για πολλούς επιστήμονες που αντιμετώπισαν μεγάλη αβεβαιότητα στην εργασία τους, ιδιαίτερα οι ερευνητές που βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους».

«Αν κοιτάξετε τη χρηματοδότηση των κορυφαίων ερευνητικών προγραμμάτων, είδαμε τους υπέρμαχους της επιστήμης και από τα δύο κόμματα στο Κογκρέσο να έρχονται σε βοήθειά μας, με την ισχυρή υποστήριξη της επιστημονικής κοινότητας», πρόσθεσε.

Η Αλεσάντρα Ζίμερμαν, που αναλύει τις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη για την AAAS, αναμένει ότι η κυβέρνηση θα προτείνει και πάλι μεγάλες περικοπές όταν δημοσιεύσει τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό για το 2027, πιθανώς τον επόμενο μήνα.

Η υποστήριξη των Ρεπουμπλικάνων

«Αν και δεν κατάφεραν να περάσουν τις περικοπές την τελευταία φορά, κατάφεραν να μας πείσουν να δεχτούμε τη σταθερή χρηματοδότηση», είπε. «Αν είχατε πει σε κάποιον που υποστηρίζει το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών πριν από δύο ή τρία χρόνια ότι θα υποστεί περικοπή 3,5%, πιθανότατα θα είχε πάθει καρδιακή προσβολή επί τόπου».

Ωστόσο, ο Παρίχ είναι πιο αισιόδοξος από ό,τι πριν από ένα χρόνο όσον αφορά την αποτροπή μεγάλων περικοπών, αναφέρουν οι Financial Times.

«Η διαφορά είναι ότι το Κογκρέσο με πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων έχει δηλώσει δημόσια την υποστήριξή του στην επιστήμη και αυτό μου δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση ότι θα εμφανιστούν ξανά στο υψηλότερο επίπεδο», είπε.

«Οι ανησυχίες μου αφορούν την πολιτική σε διάφορους τομείς, όπως το κλίμα, η πολυμορφία και η υγεία των γυναικών, τις επιζήμιες μεταναστευτικές πολιτικές που σχετίζονται με την επιστήμη, καθώς και τη διεθνή συνεργασία».

Ο Γκάρι Μιλερ καθηγητής περιβαλλοντικών επιστημών υγείας στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης, δήλωσε ότι η διαμάχη του ιδρύματός του με την κυβέρνηση Τραμπ πέρυσι σχετικά με φερόμενες παραβιάσεις των ομοσπονδιακών νόμων κατά των διακρίσεων ήταν «εξαιρετικά αποδιοργανωτική». Ως αντιπρύτανης έρευνας, ο Μίλερ έπρεπε να χειριστεί την προσωρινή αναστολή των ομοσπονδιακών επιχορηγήσεων, ιδίως από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας.

Οι επιθέσεις Τραμπ

Αν και η διαμάχη επιλύθηκε τον περασμένο Ιούλιο με την καταβολή 221 εκατομμυρίων δολαρίων από το Πανεπιστήμιο της Κολούμπια στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, οι επιπτώσεις «εξακολουθούν να υφίστανται», δήλωσε ο Μίλερ. «Οι νέοι επιστήμονες, των οποίων η έρευνα μπορεί να εξαρτάται από μια μόνο επιχορήγηση του NIH, είναι πολύ πιο ευάλωτοι στην αβεβαιότητα από ό,τι οι παλαιότεροι επιστήμονες όπως εγώ, που διαθέτουμε ποικίλες πηγές χρηματοδότησης της έρευνας».

Η Κίρστεν Μπίμπινς-Ντομίνγκο, αρχισυντάκτρια του Journal of the American Medical Association, δήλωσε ότι οι πολιτικές του Τραμπ έχουν επηρεάσει το είδος της ιατρικής έρευνας που διεξάγουν οι επιστήμονες και υποβάλλουν σε επιστημονικά περιοδικά.

«Ανησυχώ για ένα βαθμό αυτολογοκρισίας, για την απόφαση να μην κάνουμε κάποια πράγματα επειδή μπορεί να είναι πολιτικά ευαίσθητα», είπε. «Δεν παρατηρούμε συνολική μείωση στις υποβολές, αλλά σε ορισμένους τομείς υπάρχει μεγάλη πτώση».

Συγκεκριμένα, είπε, οι ερευνητές αποφεύγουν την ανάλυση των ανισοτήτων ή των διαφορών που βασίζονται στο φύλο, τη φυλή ή την κοινωνικοοικονομική κατάσταση.

Ο Παρίχ αναφέρθηκε στην προειδοποίηση του Καναδού πρωθυπουργού Μάρκ Κάρνεϊ στο Νταβός τον περασμένο μήνα για «ρήξη, όχι μετάβαση» στη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες.

«Δεν θα υπάρξει επιστροφή στον κόσμο που είχαμε πριν», είπε ο Παρίχ. «Πρέπει να χτίσουμε διαφορετικά για το μέλλον».