Big Oil: Οι επενδυτές ζητούν ανάπτυξη

Πιέσεις να διευκρινίσουν τα σχέδιά τους για μελλοντική ανάπτυξη δέχονται τα στελέχη εταιρειών Big Oil μετά από χρόνια περικοπών κόστους και αυξημένων αποδόσεων για τους μετόχους, καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν ότι η ζήτηση πετρελαίου φτάνει στην κορύφωσή της.

Με τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια να αναμένεται πλέον πιο αργή, αυξάνοντας την ανάγκη για ορυκτά καύσιμα, οι ExxonMobil, Chevron, Shell, BP και TotalEnergies καλούνται να αποδείξουν τη μακροβιότητα των αποθεμάτων τους και την ισχύ των αγωγών τους.

Μετά την πτώση των τιμών του πετρελαίου κατά 20% πέρυσι και με την αναμενόμενη περαιτέρω υπερπροσφορά αργού πετρελαίου το 2026, οι μέτοχοι αυτή την περίοδο αποτελεσμάτων ρώτησαν αν οι εταιρείες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την ευκαιρία για να αυξήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.

«Πιστεύουμε ότι οι επενδυτές είναι πιθανό να επικεντρωθούν περισσότερο στην ανάπτυξη παρά στις διανομές στο μέλλον», δήλωσε ο Μπιράτζ Μπορκαταρία της RBC Capital σε σημείωμά του το οποίο είδαν οι Financial Times. Η δυνατότητα δημιουργίας αποθεμάτων αργού για την αναπλήρωση της παραγωγής «ήταν ένα βασικό θέμα αυτό το τρίμηνο», έγραψε.

Η πίεση ήταν πιο έντονη στη Shell, η οποία αποκάλυψε ότι τα αποθέματά της είχαν μειωθεί στα 7,8 χρόνια παραγωγής, από εννέα χρόνια, με αυτό να είναι το χαμηλότερο επίπεδο από το 2013.

Η πρώτη ερώτηση προς τον διευθύνοντα σύμβουλο Γαέλ Σαγουάν κατά την τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα αποτύπωσε την ατμόσφαιρα: «Πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις ανησυχίες της αγοράς ότι η επιχείρηση απλώς συρρικνώνεται;»

Οι τρεις μοχλοί στην διάθεση των Big Oil

Οι εταιρείες σε ολόκληρο τον κλάδο χρησιμοποιούν τρεις μοχλούς για να διασφαλίσουν τη μελλοντική ανάπτυξη: την ενίσχυση της εξερεύνησης, τη σύναψη συμφωνιών πρόσβασης με χώρες πλούσιες σε πόρους, ιδίως στη Μέση Ανατολή, και την επιδίωξη συγχωνεύσεων και εξαγορών.

«Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν και τα τρία αρκετά ενεργά», δήλωσε στους FT ο Τομ Έλακοτ της Wood Mackenzie. «Και πρέπει επίσης να αξιοποιήσουν εντατικότερα τα βασικά τους περιουσιακά στοιχεία».

Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η ExxonMobil, η οποία έχει την πιο εκτεταμένη ανάπτυξη του κλάδου και ένα από τα βαθύτερα χαρτοφυλάκια.

Ο διευθύνων σύμβουλος Ντάρεν Γουντς δήλωσε ότι η εταιρεία συνέχισε να σημειώνει ρεκόρ παραγωγής στη λεκάνη της Πέρμιας και δεν είδε κάποια άμεση κορύφωση. Στη Γουιάνα, όπου η Exxon ηγείται μιας από τις μεγαλύτερες υπεράκτιες πετρελαϊκές αναπτύξεις στην ιστορία, είπε ότι ο όμιλος επιτυγχάνει «αποτελέσματα που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ στον κλάδο μας».

Η Chevron στρέφεται επίσης στην ανάπτυξη. Μετά την εξαγορά της Hess έναντι 53 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία της δίνει επίσης συμμετοχή στο έργο της Γουιάνας, η εταιρεία ανέφερε ρεκόρ παραγωγής πέρυσι και προέβλεψε αύξηση της παραγωγής κατά 7%-10% το 2025.

Οι δύο αμερικανικές Big Oil απολαμβάνουν διαρθρωτικά πλεονεκτήματα. Διαπραγματεύονται σε υψηλότερες αποτιμήσεις από τους ευρωπαίους ομολόγους τους και έχουν ισχυρότερους ισολογισμούς, δίνοντάς τους μεγαλύτερη ισχύ για εξαγορές.

«Αυτό το είδος ικανότητας συγχωνεύσεων και εξαγορών αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα, ειδικά αν δούμε μια ακόμη ύφεση», δήλωσε ο Έλακοτ.

Οι αμερικανικές εταιρείες και το χαρτί της Βενεζουέλας

Ο Μπορκατάρια ανέφερε ότι οι αμερικανικοί όμιλοι μπορεί επίσης να απολαύσουν μια ώθηση από τον Τραμπ, ιδιαίτερα μετά την παρέμβαση των ΗΠΑ στην πλούσια σε πετρέλαιο Βενεζουέλα που δεν είναι διαθέσιμες στους Ευρωπαίους ομολόγους της.

Η μικρότερη βάση αποθεμάτων της Shell αντανακλά εν μέρει προηγούμενες πωλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης της αμερικανικής σχιστολιθικής επιχείρησής της στην ConocoPhillips το 2021 και της αποχώρησής της από τη Γουιάνα το 2014.

Έχοντας δώσει προτεραιότητα στη μείωση του κόστους και στην επιστροφή του 40-50% των ταμειακών ροών στους μετόχους, ο Σαγουάν επικεντρώνεται τώρα στο κλείσιμο αυτού που αποκαλεί «κενό πόρων», θέλοντας, όπως είπε να αναπτυχθεί με σωστούς όρους επικεντρωνόμενη σε πετρελαιοπηγές όπου μπορεί να φέρει την εμπειρογνωμοσύνη της.

Ο Σαγουάν δήλωσε ότι η Shell δεν έχει ακόμη βρει «τα μεγαλύτερα πεδία που μας επιτρέπουν να δημιουργήσουμε ενδεχομένως νέους μεγάλους κόμβους».

Στην βρετανική BP υπήρξε έντονη δραστηριότητα πέρυσι, συμπεριλαμβανομένης της ανακάλυψης του κοιτάσματος Bumerangue στη Βραζιλία που η εταιρεία πιστεύει ότι θα μπορούσε να περιέχει έως και 8 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Η κοινοπραξία της BP με την ιταλική Eni ανακοίνωσε την Παρασκευή ένα εύρημα στην Αγκόλα που, όπως είπε, θα μπορούσε να περιέχει 500 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.

Καθώς προσπαθούσε να παίξει το παιχνίδι της, τα στελέχη της BP χρησιμοποίησαν τη λέξη «ανάπτυξη» 30 φορές σε μια τηλεφωνική επικοινωνία με αναλυτές και εξήγησαν ότι είχε αναστείλει το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, εν μέρει για να της δώσει μεγαλύτερη ευελιξία να επενδύσει σε νέα έργα.

Η Total υιοθέτησε τον πιο σίγουρο τόνο. Σύμφωνα με στοιχεία της AlphaSense, αναφέρθηκε στην «ανάπτυξη» πιο συχνά από οποιονδήποτε από τους ανταγωνιστές της κατά την παρουσίαση αποτελεσμάτων τονίζοντας ότι τα αποθέματά της αυξάνονταν σταθερά ταχύτερα από την παραγωγή. «Διατηρήσαμε αποθέματα 12 ετών, επομένως είμαστε άνετοι να τροφοδοτήσουμε την ανάπτυξη μετά το 2030», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Πατρίκ Πουγιανέ.