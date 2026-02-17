Βιομηχανία: Ράλι 4% στην ελληνική παραγωγή αλλά και δύο φρένα…

Ο δείκτης παραγωγής για την ελληνική βιομηχανία τρέχει με 4% έναντι 1,4% της ευρωπαϊκής - Τα στοιχεία καμπανάκι του ΙΟΒΕ για εξαγωγές και ενεργειακό κόστος

Βιομηχανία 17.02.2026, 15:14
Βιομηχανία: Ράλι 4% στην ελληνική παραγωγή αλλά και δύο φρένα…
Επιμέλεια Χρήστος Κολώνας

Εντυπωσιακή ορμή… παρουσιάζει η ελληνική βιομηχανία.

Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής, σύμφωνα με το δελτίο εξελίξεων του ΙΟΒΕ στη Βιομηχανία για τον Ιανουάριο, έτρεξε στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο με 4% αύξηση έναντι 1,4% στην Ε.Ε.

Ωστόσο, όπως προκύπτει από τo ίδιο το μηνιαίο δελτίο, οι εξαγωγές σημειώνουν κάμψη, ενώ το ενεργειακό κόστος παρά τη μείωση του σε ετήσια βάση, εντούτοις παραμένει το ρεύμα που πληρώνει η ελληνική βιομηχανία είναι ακόμη και σε υπερδιπλάσια τιμή σε σχέση με ανταγωνιστές της στην Ευρώπη.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2026

Το ράλι για την ελληνική βιομηχανία

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα ενισχύθηκε 4% τον περασμένο Δεκέμβριο συγκριτικά με ένα χρόνο πριν, όταν στην Ε.Ε. ο δείκτης αυξήθηκε 1,4%.

Αυξητικά κινήθηκαν οι επιμέρους τομείς της βιομηχανίας τον Δεκέμβριο.

Ειδικότερα, η άνοδος για τη Μεταποίηση ήταν 3,8%, πολύ ισχυρή αύξηση κατά 68,2% καταγράφηκε για τα Ορυχεία-Λατομεία και ήπια ήταν η άνοδος για το Ηλεκτρικό Ρεύμα (1,3%).

Σε κλάδους υψηλής σημασίας για την ελληνική οικονομία, άνοδος σημειώθηκε στα Τρόφιμα (6,9%), ηπιότερη στα Φαρμακευτικά προϊόντα (1,6%), αλλά στα Βασικά Μέταλλα καταγράφηκε μείωση (-11,3%).

Η κάμψη των εξαγωγών στη βιομηχανία

Μπορεί η βιομηχανική παραγωγή να τρέχει με υψηλότερους ρυθμούς έναντι της ευρωπαϊκής, ωστόσο οι εξαγωγές στέλνουν σινιάλα εγρήγορσης και ιδίως ως προς τα πάγια αιτήματα που θέτουν οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών ενώσεων.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που επικαλείται το ΙΟΒΕ οι εξαγωγές σημειώνουν κάμψη. Οι εξαγωγές των βιομηχανικών προϊόντων ανήλθαν στα 2,5 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο, και ήταν μειωμένες κατά 1,2% σε ετήσια βάση. Πρόκειται για τρέχουσες τιμές και στους τομείς που καταγράφηκε η κάμψη περιλαμβάνονται οι κλάδοι «Ορυχεία – Λατομεία» και η «Μεταποίηση». Εξαιρούνται τα προϊόντα διύλισης πετρελαίου.

Πέρα από την κάμψη των εξαγωγών των βιομηχανικών προϊόντων αυτά χάνουν και το μερίδιο τους στο σύνολο των εξαγωγών αγαθών. Το μερίδιο των βιομηχανικών προϊόντων τον Νοέμβριο
διαμορφώθηκε στο 83% του συνόλου των εξαγωγών αγαθών, σε χαμηλότερα επίπεδα από τον μέσο όρο πενταετίας (-1,1%).

Παρά την υποχώρηση των εξαγωγών καταγράφεται μείωση για το εμπορικό έλλειμμα, στα 3,5 δισ. από 3,8 δισ. ευρλω σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Φωτιά το ενεργειακό κόστος

Κι αν η κάμψη στις εξαγωγές είναι το πρώτο καμπανάκι, το δεύτερο έρχεται από το ενεργειακό κόστος.

Για την ελληνική βιομηχανία η τιμή χονδρικής φορτίου βάσης στο ηλεκτρικό ρεύμα μειώθηκε τον Δεκέμβριο κατά 14,5% σε ετήσια βάση.

Ωστόσο, οι πιέσεις που δέχεται το ενεργειακό κόστος της ελληνικής βιομηχανίας παραμένουν ισχυρές. Τον Δεκέμβριο η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα (114,07 ευρώ/MWh) αυξήθηκε κατά 4,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ήταν σε υψηλότερα επίπεδα (από 0% έως +66%) από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές, και 115% υψηλότερη από την τιμή συστήματος Nordic (52,99 ευρώ/MWh).

Η ελληνική βιομηχανία ζητά εδώ και μήνες από την κυβέρνηση παρέμβαση για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Ωστόσο η κυβέρνηση προσώρας δεν έχει δώσει καμία απάντηση

economy
