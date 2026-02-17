Alibaba: Αποκαλύπτει το νέο μοντέλο ΑΙ Qwen3.5

Η κίνηση της Alibaba πραγματοποιήθηκε καθώς η κούρσα των chatbot στην Κίνα μετατοπίζεται σε πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης

Alibaba: Αποκαλύπτει το νέο μοντέλο ΑΙ Qwen3.5
Τη νεότερη σειρά μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, με βελτιωμένες δυνατότητες κυκλοφόρησε η Alibaba, καθώς αντιμετωπίζει εντεινόμενο ανταγωνισμό στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας.

Το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Qwen3.5 διατίθεται σε ανοιχτή έκδοση, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να το κατεβάζουν, να το χρησιμοποιούν, να το ρυθμίζουν και να το αναπτύσσουν στη δική τους υποδομή. Η Alibaba κυκλοφόρησε επίσης μια «φιλοξενούμενη έκδοση», που σημαίνει ότι το μοντέλο μπορεί να εκτελείται στους διακομιστές της Alibaba.

Και τα δύο μοντέλα είναι διαθέσιμα από τη Δευτέρα, παραμονή της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς, μόλις μια εβδομάδα αφότου η Alibaba κυκλοφόρησε ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης σχεδιασμένο για ρομπότ, αναφέρει το CNBC.

Η εταιρεία τόνισε ότι το Qwen3.5 προσφέρει βελτιώσεις στην απόδοση και στο κόστος και κατασκευάστηκε με «εγγενείς πολυτροπικές δυνατότητες», επιτρέποντας στα μοντέλα να κατανοούν κείμενο, εικόνες και βίντεο ταυτόχρονα μέσα σε ένα σύστημα.

Βασιζόμενο σε μια σημαντική τάση της Τεχνητής Νοημοσύνης φέτος, το μοντέλο υποστηρίζει επίσης νέες δυνατότητες κωδικοποίησης και πρακτόρων και είναι συμβατό με πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα, όπως αυτούς της OpenClaw, οι οποίοι πρόσφατα απέκτησαν μεγάλη δημοτικότητα.

Οι πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης είναι συστήματα που μπορούν να αναλαμβάνουν ανεξάρτητα ενέργειες και να ολοκληρώνουν εργασίες πολλαπλών βημάτων για λογαριασμό ενός χρήστη με ελάχιστη επίβλεψη.

Αυτοί οι πράκτορες και οι ικανότητές τους έχουν προσελκύσει μεγάλη προσοχή τις τελευταίες εβδομάδες, αφότου η αμερικανική εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης Anthropic κυκλοφόρησε νέα εργαλεία πρακτόρων. Η δυνατότητα αυτών των πρακτόρων να αντικαταστήσουν το έργο των εταιρειών λογισμικού ως υπηρεσία, μεταξύ άλλων, έχει συγκλονίσει τις αγορές.

Alibaba

Η Alibaba και οι ανατγωνιστές στην αναζήτηση πρακτόρων ΑΙ

Οι τοπικοί ανταγωνιστές της Alibaba, όπως η ByteDance και η Zhipu AI, κυκλοφόρησαν επίσης αναβαθμισμένα μοντέλα την περασμένη εβδομάδα με στόχο την υποστήριξη περισσότερων δυνατοτήτων πρακτόρων.

Ο Μαρκ Αϊνστάιν, διευθυντής έρευνας στην Counterpoint Research, δήλωσε στο CNBC ότι οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης προετοιμάζονται για την πιθανότητα οι πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης να «ανατρέψουν τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα του Διαδικτύου».

«Εάν συμβεί αυτό, οι συνέπειες για όσους δεν είναι προετοιμασμένοι θα είναι σοβαρές και [οι κινεζικές εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης] το γνωρίζουν αυτό», είπε.

Η Alibaba δήλωσε ότι το νέο μοντέλο Qwen3.5 διαθέτει 397 δισεκατομμύρια παραμέτρους — μεταβλητές που διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μαθαίνει και συλλογίζεται. Ενώ είναι λιγότερες από το προηγούμενο μοντέλο-ναυαρχίδα της, η εταιρεία δήλωσε ότι το τελευταίο μοντέλο έδειξε σημαντική βελτίωση με βάση αξιολογήσεις benchmark.

Η Alibaba παρείχε δοκιμές benchmark που έδειξαν ότι η απόδοση του Qwen3.5 ήταν στο ίδιο επίπεδο με τα κορυφαία μοντέλα από τις OpenAI, Anthropic και Google DeepMind, αν και οι συγκρίσεις ήταν αυτοαναφερόμενες.

Εν τω μεταξύ, κυκλοφόρησε επίσης ένα «φιλοξενούμενο μοντέλο» που ονομάζεται Qwen-3.5-Plus μέσω της πλατφόρμας cloud Model Studio. Η Alibaba ισχυρίζεται ότι αυτή η έκδοση επέδειξε επίσης απόδοση στο ίδιο επίπεδο με τους κορυφαίους ανταγωνιστές.

Τα νέα μοντέλα Qwen3.5 υποστηρίζουν επίσης 201 γλώσσες και διαλέκτους, από τις 82 της προηγούμενης γενιάς. Ο Αϊνστάιν της Counterpoint δήλωσε ότι αυτή η λειτουργία αντικατοπτρίζει τις παγκόσμιες φιλοδοξίες της Alibaba.

Η εταιρεία αναμένεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα ανοιχτού κώδικα κατά τη διάρκεια αυτής της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς, δήλωσε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Λιν Τζουνιγιάνγκ, τεχνικός επικεφαλής της ομάδας Qwen της Alibaba Cloud.

Μετά την κυκλοφορία των τελευταίων εργαλείων πρακτόρων Claude AI της Anthropic, άλλοι αμερικανικοί γίγαντες της Τεχνητής Νοημοσύνης επιταχύνουν την ανάπτυξη πρακτικών δυνατοτήτων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε την Κυριακή ότι ο δημιουργός του OpenClaw θα ενταχθεί στην εταιρεία.

Τον περασμένο μήνα, ο επικεφαλής της Google DeepMind, Ντέμης Χασάμπης, δήλωνε στο CNBC ότι τα κινεζικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ήταν μόνο «μήνες» πίσω από τους δυτικούς ανταγωνιστές.

