ΔΥΠΑ: Πόσοι έχουν ωφεληθεί από τα προγράμματα κατάρτισης

Συνολικά, περισσότεροι από 260.731 πολίτες έχουν βρει ή διατηρήσει εργασία μέσα από τα προγράμματα κατάρτισης της ΔΥΠΑ, ενώ η συνολική επένδυση ξεπερνά τα 500 εκατ. ευρώ από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση για τον εκσυγχρονισμό του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Πριν από λίγες ημέρες, εξάλλου, άνοιξαν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα αναβάθμισης και επανακατάρτισης σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και οικονομικό εγγραμματισμό, με εκπαιδευτικό επίδομα (voucher) έως 750 ευρώ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές σε σύγχρονους και δυναμικούς τομείς της οικονομίας και στο πλαίσιο της πρόσκλησης διατίθενται 114.384 θέσεις.

Η εικόνα απορρόφησης ανά πρόγραμμα

Στα «προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», ο α’ κύκλος κατέγραψε ποσοστό απορρόφησης 52%, καθώς, από τους 102.477 συμμετέχοντες ανέργους, οι 53.272 εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας.

Στον β΄κύκλο, το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 50%, με 18.801 απορροφήσεις σε σύνολο 37.602 καταρτισθέντων ανέργων.

Ιδιαίτερα υψηλή είναι η επίδοση στο «πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», όπου το 92% των συμμετεχόντων (104.322 από 113.394) διατήρησαν ή ενίσχυσαν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.

Θετικά είναι τα αποτελέσματα και στην «Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης Ανέργων 25-45 ετών», με ποσοστό απορρόφησης 66% (5.117 από 7.753).

Στο «πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για αναβάθμιση πράσινων δεξιοτήτων» για ανέργους, το ποσοστό ανήλθε σε 46% (18.429 από 40.063 που συμμετείχαν), ενώ στα «προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για αναβάθμιση πράσινων δεξιοτήτων» για εργαζόμενους καταγράφηκε ιδιαίτερα υψηλή επίδοση 93%, με 60.790 απορροφήσεις σε σύνολο 65.366 συμμετεχόντων.

Τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες «αιχμής» και τα προγράμματα ανοικτού τύπου «scale up», που βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, εμφανίζουν, μέχρι στιγμής, ποσοστά απορρόφησης 26% και 25% αντίστοιχα, ωστόσο τα ποσοστά αυτά αναμένεται να αναθεωρηθούν με την ολοκλήρωσή τους.

Οι ψηφιακές δεξιότητες

«Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι τα προγράμματα κατάρτισης της ΔΥΠΑ οδηγούν σε πραγματικές θέσεις εργασίας. Σχεδιάζουμε δράσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες της οικονομίας, με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, που αποτελούν το διαβατήριο για την απασχόληση της νέας εποχής», δήλωσε μεταξύ άλλων στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Γιάννα Χορμόβα, διοικήτρια της ΔΥΠΑ.