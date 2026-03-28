Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Σε 987.379 ανέρχεται ο αριθμός των δικαιούχων

Την Τρίτη 31/3/2026 θα καταβληθούν σε 987.379 δικαιούχους τα επιδόματα για τον μήνα Μάρτιο, το συνολικό ύψος των οποίων ανέρχεται σε 253.191.819 ευρώ.

Τα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) πρόκειται να καταβληθούν:

Επίδομα Παιδιού (Α21) : 985 δικαιούχοι – 68.905.709 ευρώ

Επίδομα Στέγασης: 171.229 δικαιούχοι – 20.348.356 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 145.149 δικαιούχοι – 33.007.819 ευρώ

Αναπηρικά: 206.276 δικαιούχοι – 96.624.153 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 469 δικαιούχοι –148.819 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: 4.932 δικαιούχοι –174.656 ευρώ

Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 12.027 δικαιούχοι – 5.049.042ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.387 δικαιούχοι –10.430.852 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: 103 δικαιούχοι – 82.224 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: 492 δικαιούχοι – 12.490.500 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 2 δικαιούχοι – 900 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: 2.745 δικαιούχοι– 233.449 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι – 17.000 ευρώ

Ευάλωτοι Οφειλέτες: 378 δικαιούχοι – 40.094 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: 619 δικαιούχοι – 093 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.375 δικαιούχοι – 1.798.100 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 14.194 δικαιούχοι – 3.356.052 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.