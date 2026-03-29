Καναδάς: Οι δασμοί «παγώνουν» τις επιχειρήσεις στο Ουίνδσορ

Στην καρδιά της βιομηχανικής ζώνης του Καναδά, στο Ουίνδσορ του Οντάριο, οι εργαζόμενοι ζουν σε ένα καθεστώς αναμονής. Οι μηχανές δεν έχουν σταματήσει, αλλά η αβεβαιότητα έχει «παγώσει» αποφάσεις, επενδύσεις και σχέδια.

Οι απειλές για νέους δασμούς και η επερχόμενη επανεξέταση της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Καναδά, ΗΠΑ και Μεξικού δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα για τις τοπικές επιχειρήσεις, που εξαρτώνται σχεδόν απόλυτα από τη διασυνοριακή οικονομική δραστηριότητα.

Οι επιχειρήσεις υπό πίεση στον Καναδά

Η εταιρεία FASTSIGNS, με έδρα το Ουίνδσορ, που δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό και την εγκατάσταση επαγγελματικών πινακίδων, βίωσε μια από τις δυσκολότερες χρονιές της από την εποχή της πανδημίας, αναφέρει το Reuters σε ρεπορτάζ του. Οι παραγγελίες από βασικούς πελάτες στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας μειώθηκαν δραματικά.

Παρότι η έναρξη νέων έργων το 2024 έφερε κάποια ανάσα, οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες: Οι πελάτες ζητούν μεγαλύτερες προθεσμίες πληρωμής, παραγγέλνουν μικρότερες ποσότητες και πιέζουν για χαμηλότερες τιμές.

Η αιτία; Η αβεβαιότητα γύρω από τη συμφωνία USMCA, η οποία επανεξετάζεται μέσα στη χρονιά.

«Η συμφωνία CUSMA είναι εξαιρετικά σημαντική. Επηρεάζει τα πάντα, μέχρι και τις πιο μικρές επιχειρήσεις», λέει στο Reuters η Jackie Raymond, συνιδιοκτήτρια της εταιρείας.

Όπως εξηγεί, η αβεβαιότητα έχει αλλάξει πλήρως τη συμπεριφορά των πελατών…

Η σκιά των δασμών και ο ρόλος των ΗΠΑ

Οι επανειλημμένες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η συμφωνία ενδέχεται να καταργηθεί, έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία. Η συμφωνία, που απαλλάσσει τα περισσότερα καναδικά προϊόντα από τους δασμούς, αποτελεί θεμέλιο της εμπορικής σχέσης των δύο χωρών.

Για πόλεις όπως το Ουίνδσορ, η σημασία της είναι ζωτική. Περίπου το 90% των εξαγωγών της πόλης κατευθύνεται στις ΗΠΑ, ενώ η τοπική οικονομία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το γειτονικό Detroit, την «καρδιά» της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

«Το νιώθουμε πρώτοι και πιο έντονα»

Το Ουίνδσορ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά hubs στον Καναδά, με εκατοντάδες μικρές επιχειρήσεις που κατασκευάζουν εξειδικευμένα εξαρτήματα. Όταν η ζήτηση μειώνεται ή οι δασμοί απειλούν να αυξηθούν, οι επιπτώσεις είναι άμεσες.

Οι επιχειρήσεις «πάγωσαν» τις επενδύσεις, καθυστέρησαν την παραγωγή και προχώρησαν σε απολύσεις. Το ποσοστό ανεργίας ξεπέρασε το 11% το περασμένο καλοκαίρι, ένα από τα υψηλότερα στη χώρα.

Αν και η κατάσταση βελτιώθηκε ελαφρώς μετά την εξαίρεση ορισμένων καναδικών προϊόντων από τους δασμούς, η εμπιστοσύνη δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως.

Η αγορά εργασίας και οι επενδύσεις σε «αναμονή»

Σήμερα, η ανεργία παραμένει υψηλή, ενώ οι επιχειρήσεις διστάζουν να προχωρήσουν σε νέες επενδύσεις.

Παρά κάποιες θετικές εξελίξεις — όπως είναι η αύξηση των βαρδιών στα εργοστάσια και οι νέες επενδύσεις στον τομέα των μπαταριών — η αβεβαιότητα συνεχίζει να λειτουργεί ανασταλτικά.

Οι κατασκευές και τα ακίνητα σε πτώση

Η κρίση δεν περιορίζεται στη βιομηχανία. Η αγορά ακινήτων στο Ουίνδσορ έχει δεχτεί ισχυρό πλήγμα.

Οι πωλήσεις κατοικιών μειώθηκαν σημαντικά, με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο από τον εθνικό μέσο όρο, ενώ και οι τιμές υποχώρησαν περισσότερο από ό,τι στην υπόλοιπη χώρα.

Οι κατασκευαστές αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε μαζικές απολύσεις, καθώς οι αγοραστές αποφεύγουν να επενδύσουν χωρίς σταθερότητα στην εργασία και την οικονομία.

Οι νέοι και η εκπαίδευση: ένα αβέβαιο μέλλον

Η αβεβαιότητα επηρεάζει και τις νεότερες γενιές. Τα προγράμματα τεχνικής εκπαίδευσης και μαθητείας παρουσιάζουν μειωμένη ζήτηση, καθώς οι νέοι διστάζουν να επενδύσουν σε επαγγέλματα που εξαρτώνται από έναν ασταθή βιομηχανικό κλάδο.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το St. Clair College ανέστειλε την έναρξη νέου προγράμματος στη μεταποίηση λόγω της έλλειψης ενδιαφέροντος.

Ένας δεσμός δύσκολο να σπάσει

Παρά τις δυσκολίες, η σχέση του Ουίνδσορ με το Detroit παραμένει βαθιά.

Καθημερινά, εργαζόμενοι και επιχειρηματίες διασχίζουν τα σύνορα, ενώ η πολιτιστική και οικονομική αλληλεπίδραση είναι έντονη.

Αυτή η αλληλεξάρτηση καθιστά σαφές ότι το μέλλον της πόλης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πορεία των εμπορικών σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το μεγάλο ζητούμενο πλέον είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Αν οι εμπορικές σχέσεις σταθεροποιηθούν, οι επιχειρήσεις εκτιμούν ότι η οικονομία μπορεί να ανακάμψει.

Μέχρι τότε, όμως, το Ουίνδσορ θα συνεχίσει να ζει στη σκιά της αβεβαιότητας, με κάθε νέα δήλωση ή πολιτική απόφαση να επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα επιχειρήσεων και πολιτών…