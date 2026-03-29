Πακιστάν: Φιλοξενεί περιφερειακές συνομιλίες σχετικά με Ιράν και Στενά του Ορμούζ

Το Πακιστάν φιλοξένησε συνομιλίες με την Τουρκία, την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία την Κυριακή στο πλαίσιο των προσπαθειών του να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν , με τις αρχικές συζητήσεις να επικεντρώνονται σε προτάσεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για τη ναυσιπλοΐα, ανέφεραν πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Οι υπουργοί Εξωτερικών από τις τρεις περιφερειακές δυνάμεις προσγειώθηκαν στην Ισλαμαμπάντ για τις συνομιλίες, καθώς το Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην εξαπολύσουν χερσαία επίθεση και οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν εν μέσω συνεχιζόμενων συγκρούσεων μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ.

Οι χώρες που συναντώνται στο Πακιστάν έχουν υποβάλει προτάσεις στην Ουάσινγκτον σχετικά με τη θαλάσσια κυκλοφορία και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, δήλωσαν στο Reuters πέντε πηγές που γνωρίζουν το θέμα, στο πλαίσιο ευρύτερων προσπαθειών για τη σταθεροποίηση των ροών των πλοίων.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούσαν προηγουμένως θαλάσσια οδό από την οποία πέρναγε περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και LNG, αλλά το Ιράν ουσιαστικά σταμάτησε τις ροές πλοίων ως απάντηση στις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ που ξεκίνησαν πριν από ένα μήνα.

Προτάσεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Το Πακιστάν, το οποίο, όπως και η Τουρκία, συνορεύει με το Ιράν, έχει αξιοποιήσει τους στενούς δεσμούς του τόσο με την Τεχεράνη όσο και με την Ουάσινγκτον για να αναδειχθεί σε βασικό διπλωματικό κανάλι στη σύγκρουση, ενώ η Άγκυρα και το Κάιρο έχουν επίσης διαδραματίσει κάποιο ρόλο.

Μια πηγή από το Πακιστάν δήλωσε ότι προτάσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από την Αίγυπτο, είχαν διαβιβαστεί στον Λευκό Οίκο από το Πακιστάν πριν από τη συνάντηση της Κυριακής και περιλάμβαναν δομές τελών τύπου διώρυγας του Σουέζ.

Δύο άλλες πακιστανικές πηγές δήλωσαν ότι η Τουρκία, η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία θα μπορούσαν να σχηματίσουν μια κοινοπραξία για τη διαχείριση των ροών πετρελαίου μέσω της πλωτής οδού και ζήτησαν από το Πακιστάν να συμμετάσχει.

Η πρόταση για μια κοινοπραξία διαχείρισης είχε συζητηθεί με τις ΗΠΑ και το Ιράν, ανέφεραν οι πηγές. Η πρώτη πακιστανική πηγή ανέφερε ότι ο αρχηγός του στρατού της χώρας, Ασίμ Μουνίρ, βρισκόταν σε τακτική επαφή με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς.

Τα υπουργεία Εξωτερικών της Αιγύπτου και του Πακιστάν δεν απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό. Το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Σαουδικής Αραβίας και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό. Μια τουρκική διπλωματική πηγή δήλωσε ότι προτεραιότητα της Άγκυρας ήταν η διασφάλιση εκεχειρίας.

«Η διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης των πλοίων θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως σημαντικό μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης από αυτή την άποψη», δήλωσε το άτομο, ζητώντας να μην κατονομαστεί.

Νωρίτερα την Κυριακή, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, πραγματοποίησε ξεχωριστές κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους Τούρκους και Αιγύπτιους ομολόγους του, τονίζοντας τον διάλογο και τη διαρκή διπλωματική εμπλοκή, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών.

Ξεχωριστά, ο Νταρ ανέφερε σε μια ανάρτηση στο X ότι το Ιράν συμφώνησε να επιτρέψει 20 ακόμη πλοία με πακιστανική σημαία να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ.