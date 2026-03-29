P&G Ελλάς: Πώς αύξησε κέρδη και πωλήσεις

Σε ένα περιβάλλον συνεχιζόμενων γεωπολιτικών αναταράξεων και προκλήσεων, με την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών να βαίνει συνεχώς μειούμενη η P&G Ελλάς, η οποία διαθέτει ένα από τα πλέον γνωστά χαρτοφυλάκια καταναλωτικών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ-κι όχι μόνο- κατέγραψε ισχυρή αύξηση πωλήσεων και κερδών για την οικονομική χρήση 1/7/2024 – 30/6/2025.

Τι ώθησε τις πωλήσεις της P&G Ελλάς

Oι καθαρές πωλήσεις της P&G Ελλάς, συμπεριλαμβανομένων των αγορών της Κύπρου και της Μάλτας, αυξήθηκαν στα 362 εκατ. ευρώ, έναντι 353 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Η επίδοση αυτή, όπως αναφέρεται στην Έκθεση Οικονομικής Διαχείρησης, είναι αποτέλεσμα της συνεχούς επένδυσης στην προώθηση των προϊόντων της «μέσα από ένα αποτελεσματικό και στοχευμένο πλάνο επικοινωνίας εντός και εκτός καταστημάτων».

Το πλάνο αυτό, όπως αποτυπώνεται στις δαπάνες διαφήμισης και προβολής διαμορφώθηκε στα 76 εκατ. ευρώ έναντι 80,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, αντικατοπτρίζοντας την έμφαση που δίνει η εταιρεία στην υποστήριξη και προβολή της καινοτομίας των προϊόντων και την ταυτόχρονη βελτιστοποίηση των εξόδων.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία μείωσε τις δαπάνες λειτουργίας και διάθεσης κατά 4,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, εντοπίζοντας και περιορίζοντας μη αποδοτικές δαπάνες και επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες για τη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 11,5 εκατ. ευρώ από 9,9 εκατ., ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 8,6 εκατ. ευρώ από 7,2 εκατ., καταγράφοντας αύξηση περίπου 20%.

To μέρισμα των 14 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία εκτιμώντας το ύψος των αδιανέμητων κερδών, την κερδοφορία της παρούσας χρήσης αλλά και τις θετικές προοπτικές για την επόμενη χρήση προτείνει την διανομή μερίσματος προς τον μοναδικό εταίρο ύψους 14.000.000,00 ευρώ ή αλλιώς 189,41 ευρώ ανά εταιρικό μερίδιο. Ποσό 9.000.000,00 ευρώ προέρχεται από κέρδη προηγουμένων χρήσεων, ενώ ποσό 5.000.000,00 ευρώ από τα κέρδη της παρούσας χρήσης.

Μοναδική εταίρος της P&G Ελλας είναι η «Procter & Gamble International Operations S.A.» η οποία έχει συσταθεί και διέπεται από τη νομοθεσία της Ελβετίας.

Οι προτεραιότητες

Η P&G αναφέρει πως κεντρικός άξονας εξέλιξης αποτελεί η συνεχής τεχνολογική αναβάθμιση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Πραγματοποιήθηκε επένδυση σε προηγμένη τεχνολογία για τη λειτουργία ενός υπερσύγχρονου Κέντρου Ελέγχου (Warehouse Orchestration Center),μέσω του οποίου η ομάδα της P&G Ελλάδος παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο διαδικασίες για πολλά Κέντρα Διανομής στην Ευρώπη, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού κόμβου για την εταιρεία.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε αναβάθμιση του εργασιακού χώρου με πρόσφατη πλήρη ανακαίνιση των γραφείων.

Όπως αναφέρει η P&G για την οικονομική χρήση 2025-2026 στοχεύει στην αύξηση της αξίας των πωλήσεων και στη διεύρυνση του μεριδίου αγοράς της, «αξιοποιώντας την ελκυστικότητα των προϊόντων της και τις εκτιμήσεις για την εγχώρια κατανάλωση.

Στρατηγικές της προτεραιότητες παραμένουν η εστίαση στον καταναλωτή, η ανθεκτική εφοδιαστική αλυσίδα, η ανάπτυξη και επένδυση στο ανθρώπινο ταλέντο και η κοινωνική συνεισφορά.

Το κοινωνικό αποτύπωμα

Σημειώνεται ότι η εταιρεία εφαρμόζει πρόγραμμα στήριξης της τοπικής κοινωνίας και του περιβάλλοντος με δράσεις όπως 26 Πάρκα Τσέπης

στον αστικό ιστό σε 5 χρόνια, δωρεές προϊόντων στους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές και ανθρώπους με συνεχείς ανάγκες, δωρεές Pampers ειδικά για πρόωρα μωρά σε όλα τα μαιευτήρια της Ελλάδας κ.α.