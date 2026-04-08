ΗΠΑ: Ερωτηματικά για την «ιστορική» συμφωνία του Τραμπ

Μια σχετικά χαμηλή αρχική δαπάνη περίπου 40 εκατομμυρίων δολαρίων από την Reliance Industries θα περιλαμβάνει τελικά η επένδυση σε διυλιστήριο στο Τέξας, δείχνοντας την άλλη πλευρά της «ιστορικής συμφωνίας 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων» που διατυμπάνιζε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόκειται για το έργο στο Μπράουνσβιλ του Τέξας, που προορίζεται να είναι το πρώτο νέο διυλιστήριο στις ΗΠΑ εδώ και 50 χρόνια. Αλλά περισσότερο από τρεις εβδομάδες αφότου ο Τραμπ ευχαρίστησε την Reliance για την «τεράστια επένδυσή» της, η μεγαλύτερη εταιρεία της Ινδίας δεν έχει κάνει καμία δημόσια ανακοίνωση.

Ο λόγος, σύμφωνα με όσους στην Ινδία γνωρίζουν τις λεπτομέρειες του έργου, είναι ότι η αρχική επένδυση της Reliance θα είναι μόνο ένα κλάσμα του βασικού ποσού του Τραμπ και δεν φτάνει το όριο για ειδοποίηση στο χρηματιστήριο.

Η Reliance Industries δήλωσε στους FT ότι δεν μπορεί να παράσχει λεπτομέρειες λόγω αυστηρών συμφωνιών εμπιστευτικότητας. Πρόσθεσε: «Ο όμιλος Reliance έχει επενδύσεις και θα συμμετάσχει σε διάφορες πτυχές του διυλιστηρίου Μπράουνσβιλ».

Ο Τραμπ αποκάλυψε το έργο από μια ελάχιστα γνωστή εταιρεία με την επωνυμία America First Refining (AFR) στην Truth Social τον Μάρτιο. Η AFR δήλωσε ότι είχε «λάβει μια 9ψήφια επένδυση από μια παγκόσμια υπερμεγάλη εταιρεία με 10ψήφια αποτίμηση».

Η AFR επιβεβαίωσε αργότερα ότι επρόκειτο για την Reliance, με πρόεδρο τον Μουκές Αμπάνι, τον πλουσιότερο άνθρωπο της Ασίας. Δεν διευκρίνισε πόσο θα επένδυε ο ινδικός όμιλος σε ένα διυλιστήριο, του οποίου η κατασκευή θα κόστιζε έως και 4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η AFR δήλωσε ότι υπέγραψε επίσης ένα «δεσμευτικό 20ετές συμβόλαιο με την ίδια παγκόσμια υπερμεγάλη εταιρεία». Το ποσό των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων βασίζεται σε έναν υπολογισμό ότι το διυλιστήριο θα αγοράσει σχιστολιθικό πετρέλαιο αξίας 125 δισεκατομμυρίων δολαρίων και θα πουλήσει διυλισμένο προϊόν αξίας 175 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι επενδύσεις Αμπάνι στις ΗΠΑ του Τραμπ

Ερωτηθείς εάν ο Τραμπ είχε υπερεκτιμήσει τον ρόλο της Reliance Industries, ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι το διυλιστήριο υποστηρίζεται από μια «ιστορική δέσμευση ξένων επενδύσεων» που θα απελευθερώσει περαιτέρω την αμερικανική ενεργειακή κυριαρχία.

Η Ντανιέλ Άλβαρεζ, εκπρόσωπος της AFR, δήλωσε ότι η εταιρεία στέκεται «πίσω από κάθε δήλωση… συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων και της αξίας 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων της συναλλαγής».

Η ανακοίνωση του Τραμπ ήρθε λίγες εβδομάδες αφότου η κυβέρνησή του συμφώνησε σε μια καθυστερημένη ενδιάμεση εμπορική συμφωνία με την κυβέρνηση του πρωθυπουργού της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι το Νέο Δελχί είχε υποσχεθεί να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο με έκπτωση — σταματώντας ένα απροσδόκητο κέρδος 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Reliance από την διύλιση ρωσικού αργού πετρελαίου με έκπτωση από την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022 — ένα μέτρο που η Ουάσινγκτον αργότερα ανέστρεψε εν μέρει λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, ο Αμπάνι έχει επιδιώξει να ενισχύσει τους δεσμούς, δαπανώντας 240.000 δολάρια για άσκηση πίεσης στις ΗΠΑ το 2025, σύμφωνα με αποκαλύψεις της Γερουσίας.

Οι Αμπάνι έχουν μακροχρόνια σχέση με τους Τραμπ. Πέρυσι, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ επισκέφθηκε το διυλιστήριο της Reliance στη δυτική Ινδία και πέρασε χρόνο με έναν από τους γιους του Αμπάνι, τον Ανάντ, στον τεράστιο ιδιωτικό ζωολογικό κήπο τους.

Ο γιος του Τραμπ, Έρικ, δήλωσε ότι εργάζεται σε «αρκετά» ξενοδοχεία στην Ινδία και μια εταιρεία που συνδέεται με τον Αμπάνι κατέβαλε «τέλος ανάπτυξης» 10 εκατομμυρίων δολαρίων στον Οργανισμό Τραμπ.

Η Reliance «Η Ινδία έχει ξοδέψει πολύ χρόνο και πόρους για να πετύχει να είναι στα καλά κατάστιχα του Τραμπ όσον αφορά μια εμπορική συμφωνία», δήλωσε στους FT ο Μπάσκαρ Τσακραβόρτι, κοσμήτορας παγκόσμιων επιχειρήσεων στη Σχολή Φλέτσερ στο Πανεπιστήμιο Ταφτς.

«Η δημόσια διόρθωση του Τραμπ θα μπορούσε να αποτελέσει διπλωματικό περιστατικό — να φέρει σε δύσκολη θέση τόσο τον Τραμπ όσο και την κυβέρνηση Μόντι», πρόσθεσε.