Airbnb: «Φουλ» οι κρατήσεις για το Πάσχα – Οι hot προορισμοί [πίνακας]

Τουρισμός 08.04.2026, 22:45
Ανάρπαστα γίνονται τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης (τύπου Airbnb) το Πάσχα κυρίως από Έλληνες, ενώ δεν λείπουν και οι ξένοι τουρίστες οι οποίοι κατακλύζουν δημοφιλείς προορισμούς.

Ήδη έχουν πάρει «φωτιά» οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης καθώς καταγράφεται αύξηση στις κρατήσεις για τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι το αυξημένο κόστος μετακίνησης προς τους νησιωτικούς προορισμούς φαίνεται να ενισχύει περαιτέρω τη ζήτηση για προορισμούς της ηπειρωτικής Ελλάδας, οι οποίοι προσφέρουν ευκολότερη πρόσβαση και χαμηλότερο κόστος μετακίνησης.

Τα στοιχεία από τις κρατήσεις δείχνουν ότι προορισμοί με παράδοση και έθιμα για την πασχαλινή περίοδο, τόσο στη νησιωτική όσο και στην ηπειρωτική χώρα, προσελκύουν ταξιδιώτες, παρά την αβεβαιότητα που διαχέεται από τα γεγονότα στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή ενώ χαρακτηριστική είναι οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.


Την ίδια στιγμή σε κοντινά με πέρυσι επίπεδα κυμαίνεται η μέση πληρότητα των αεροπορικών πτήσεων για το Πάσχα του 2026. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ξεπερνά το 75%, τόσο στο δίκτυο εσωτερικού όσο και στο δίκτυο εξωτερικού. Συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά, η κίνηση, σύμφωνα με στοιχεία της Aegean, καταγράφεται σε κοντινά επίπεδα με πέρυσι, με ορισμένους προορισμούς να ξεπερνούν σε πληρότητα το 85%, κυρίως στο δίκτυο εξωτερικού.

Η ζήτηση των Ελλήνων παραμένει σε αντίστοιχα υψηλά επίπεδα συγκριτικά με το Πάσχα του 2025

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έναρξη του πολέμου οδήγησε σε αυξημένες ακυρώσεις πτήσεων προς τη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, η ζήτηση των Ελλήνων παραμένει σε αντίστοιχα υψηλά επίπεδα συγκριτικά με το Πάσχα του 2025, προσανατολισμένη κυρίως σε προορισμούς της Ιβηρικής, το Μαρόκο, αλλά και τις Σκανδιναβικές χώρες.

Επίσης, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι την περσινή χρονιά ο εορτασμός του Πάσχα για Καθολικούς και Ορθοδόξους συνέπεσε χρονικά, γεγονός που επηρέασε θετικά τις συνολικές πληρότητες. Παρόλο που φέτος οι δύο περίοδοι δεν συμπίπτουν, η κίνηση καταγράφεται στα ίδια επίπεδα.

Στο δίκτυο εσωτερικού καταγράφεται αυξημένη κίνηση της τάξης του 82% από το αεροδρόμιο της Αθήνας τη Μεγάλη Πέμπτη, ενώ στο δίκτυο εξωτερικού η κορύφωση παρατηρείται τη Δευτέρα του Πάσχα, με τις πληρότητες να αγγίζουν το 87%.

Αντίστοιχα, από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, η κίνηση αναμένεται ιδιαίτερα αυξημένη τη Δευτέρα του Πάσχα. Ειδικότερα, στο δίκτυο εσωτερικού οι πληρότητες εκτιμάται ότι θα φτάσουν το 72%, ενώ στις πτήσεις εξωτερικού την ίδια ημέρα θα αγγίξουν το 96%.

