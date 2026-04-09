LNG: Η Ρωσία πουλάει φτηνά στην Ασία LNG που έχει υποστεί κυρώσεις

Να εκμεταλλευτεί την παγκόσμια κρίση εφοδιασμού με φυσικό αέριο επιδιώκει η Ρωσία για να προσελκύσει την ενεργειακά περιορισμένη Νότια Ασία να αγοράσει αποστολές από τις εγκαταστάσεις της στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ.

Οι αποστολές προσφέρονταν με έκπτωση 40% σε σχέση με τις τιμές spot την περασμένη εβδομάδα μέσω ελάχιστα γνωστών ενδιάμεσων εταιρειών με έδρα την Κίνα και τη Ρωσία, ανέφεραν ανώνυμα πηγές στο Bloomberg. Οι πωλητές δήλωσαν ότι θα μπορούσαν να προσκομίσουν έγγραφα που να δείχνουν ότι οι αποστολές προέρχονταν από μη ρωσικές πηγές, όπως το Ομάν ή τη Νιγηρία, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, αν και το Bloomberg News δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει εάν αγοράστηκε κάποια από τις αποστολές.

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – και οι επιθέσεις στο μεγαλύτερο εργοστάσιο εξαγωγής LNG στον κόσμο που βρίσκεται στο Κατάρ – έχουν περιορίσει περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς, ανατρέποντας την αγορά φυσικού αερίου και ανεβάζοντας τις τιμές. Οι αποστολές από το Κατάρ έχουν σταματήσει, αναγκάζοντας τους πελάτες στο Μπαγκλαντές και την Ινδία να αναζητήσουν πιο ακριβές εναλλακτικές λύσεις.

Το Μπαγκλαντές, το οποίο έλαβε το 60% του LNG του από το Κατάρ πέρυσι, έχει καταφύγει στην αγορά φορτίων από την αγορά spot, ξοδεύοντας κατά καιρούς περίπου διπλάσια από ό,τι θα είχε βάσει των μακροπρόθεσμων συμβάσεών του με το Κατάρ. Το Μπαγκλαντές και η Ινδία έχουν επίσης αναγκαστεί να περιορίσουν την προμήθεια φυσικού αερίου στον τομέα των λιπασμάτων λόγω της μείωσης των παραδόσεων LNG.

Ποιοι πτοούνται από τις κυρώσεις στο ρωσικό LNG

Η Ινδία συνήθως υιοθετεί μια συντηρητική προσέγγιση στην εισαγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου που έχουν υποστεί κυρώσεις και η κυβέρνησή της έχει δηλώσει προηγουμένως ότι δεν θα λάβει ρωσικό LNG που έχει μπει σε μαύρη λίστα. Η Ινδία αγόρασε την πρώτη αποστολή πετρελαίου από το Ιράν μετά το 2019 μετά από γενική άδεια του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ που εκδόθηκε τον περασμένο μήνα, η οποία αίρει τους περιορισμούς.

Ενώ η Ρωσία επεκτείνει σταθερά τις εξαγωγές από τα εργοστάσιά της που έχουν τεθεί σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ – Arctic LNG 2 και Portovaya – οι περισσότεροι αγοραστές παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς την παραλαβή περιορισμένων φορτίων υπό τον φόβο αντιποίνων από την Ουάσινγκτον. Η Κίνα μέχρι στιγμής είναι η μόνη χώρα που εισάγει το ρωσικό LNG που έχει υποστεί κυρώσεις μέσω ενός δικτύου σκιώδους στόλου.

Η επέκταση των παραδόσεων σε χώρες εκτός Κίνας θα βοηθούσε τη Ρωσία να διαφοροποιήσει την πελατειακή της βάση και να επεκτείνει τις εξαγωγές από τις εγκαταστάσεις της που βρίσκονται σε μαύρη λίστα. Το Arctic LNG 2 — το οποίο σχεδιάστηκε ως το μεγαλύτερο ρωσικό εργοστάσιο LNG — ξεκίνησε τις εξαγωγές το 2024, αλλά η πλήρης δυναμικότητά του έχει περιοριστεί από την έλλειψη μεταφορικής ικανότητας και πρόθυμων αγοραστών.