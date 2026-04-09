Βρετανία: Ο Λίβανος πρέπει να είναι μέρος της συμφωνίας εκεχειρίας

Η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ιβέτ Κούπερ, αναμένεται να ζητήσει την απρόσκοπτη πρόσβαση μέσω των Στενών του Ορμούζ την Πέμπτη, αντιδρώντας στην προσπάθεια του Ιράν να ελέγξει ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά σημεία για το πετρέλαιο παγκοσμίως.

Η Τεχεράνη σχεδιάζει να χρεώνει τις ναυτιλιακές εταιρείες σε κρυπτονόμισμα για τη διέλευση των πετρελαιοφόρων τους από τα Στενά του Ορμούζ

Σε ετήσια ομιλία της για την εξωτερική πολιτική, η Κούπερ αναμένεται να δηλώσει ότι η ναυτιλία πρέπει να είναι ελεύθερη από διόδια μέσω των Στενών του Ορμούζ, τα οποία έχουν ουσιαστικά αποκλειστεί από το Ιράν από την έναρξη του πολέμου.

«Οι θεμελιώδεις ελευθερίες των θαλασσών δεν πρέπει να καταργούνται μονομερώς ή να πωλούνται σε μεμονωμένους πλειοδότες. Ούτε μπορεί να υπάρχει χώρος για διόδια σε μια διεθνή πλωτή οδό», θα δηλώσει η Κούπερ στο Mansion House στο Λονδίνο αργότερα απόψε, σύμφωνα με αποσπάσματα της ομιλίας της που έχουν διαρρεύσει.

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι θέλει να επιβάλει τέλη στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι Financial Times ανέφεραν την Τετάρτη ότι η Τεχεράνη σχεδιάζει να χρεώνει τις ναυτιλιακές εταιρείες σε κρυπτονόμισμα για τη διέλευση των πετρελαιοφόρων τους από τη θαλάσσια οδό.

Τα Στενά του Ορμούζ είναι ένας στενός θαλάσσιος διάδρομος που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν. Περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου διέρχεται συνήθως από το Στενό.

Βρετανία υπέρ εκεχειρίας και στον Λίβανο

Η βρετανή υπουργός Εξωτερικών αναμένεται επίσης να πιέσει για να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στην εκεχειρία δύο εβδομάδων που συμφωνήθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν την Τρίτη.

«Η συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν είναι ευπρόσδεκτη. Αποτελεί ένα ζωτικό βήμα προς την εξασφάλιση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή, καθώς και προς την ανακούφιση των πιέσεων στην παγκόσμια οικονομία και στο κόστος διαβίωσης εδώ στη χώρα μας», θα δηλώσει ο Κούπερ.

«Υπάρχει σημαντική δουλειά που πρέπει να γίνει και υποστηρίζουμε τις διαπραγματεύσεις: πρέπει να σημειωθεί πρόοδος, δεν πρέπει να υπάρξει επιστροφή στη σύγκρουση, ο Λίβανος πρέπει να συμπεριληφθεί στην εκεχειρία, δεν πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω απειλές από το Ιράν προς τους γείτονές του και, κυρίως, τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν πλήρως.»

Η Κούπερ αναμένεται να τονίσει τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στους πολίτες της Βρετανίας, αναφέροντας την αύξηση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων, των τιμών των καυσίμων και του κόστους των τροφίμων.

Η ομιλία της πραγματοποιείται την ώρα που ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κίρ Στάρμερ, διεξάγει συνομιλίες με διάφορες χώρες της περιοχής του Κόλπου, προκειμένου να συζητήσουν τις διπλωματικές προσπάθειες για τη στήριξη και τη διατήρηση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.