ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Tσέτη: Κόμβος καινοτομίας η Ελλάδα στη φαρμακευτική παραγωγή

Στην αξία του φαρμακευτικού κλάδου και στο αποτύπωμά του στην ελληνική κοινωνία αναφέρθηκε μεταξύ άλλων η κυρία Ιουλία Τσέτη, πρόεδρος και CEO του ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, μιλώντας στο πλαίσιο του ΟΤ Delphi Economic Forum XI και στον δημοσιογράφο Χρήστο Κολώνα.

Κόμβος καινοτομίας

Η Ελλάδα, υπογράμμισε η κυρία Ιουλία Τσέτη αποτελεί πια «σημαντικό κόμβο καινοτομίας και φαρμακευτικής παραγωγής», για να εξηγήσει ότι η πολιτεία έκανε πράξη όσα υποσχόταν σε επίπεδο υποδομής με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων σύγχρονων εργοστασίων.

Ούτως ή άλλως όπως διευκρίνισε η φαρμακοβιομηχνία αφορά στο 3,2% του ΑΕΠ της χώρας, με τους εργαζομένους στον κλάδο να ανέρχονται σε 110.000 άτομα.

Όπως σημείωσε η ανάπτυξη του φαρμακευτικού οικοσυστήματος δημιουργεί μία συνέχεια, ανοίγοντας τον δρόμο «ενσωμάτωσης» όσων αποφοιτούν από τις σχετικές επιστήμες.

Ερωτηθείσα σχετικά προέταξε τη σημασία της ηθικής στον συγκριμένο κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας, υπογραμμίζοντας ότι η ηθική δεν έχει να κάνει με τις κρίσεις: «οι αρχές είναι αρχές».

Η κυρία Τσέτη τόνισε ότι πλέον επιλέγονται προϊόντα θεραπείας τα οποία έχουν αξία, με τους πολίτες να ενδιαφέρονται ουσιαστικά για το ποιος είναι ο παραγωγός και το ποιες διαδικασίες ακολοθούνται. Είναι μία στάση που «με γεμίζει αισιοδοξία», είπε χαρακτηριστικά.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη

Σχετικά με τη βιωσιμότητα, υπήρξε ξεκάθαρη, τονίζοντας ότι η βιωσιμότητα είναι «η ίδια μας η κοινωνία» και «οι εξετάσεις» που δίνει ο κάθε επιχειρηματίας, η κάθε επιχείρηση στον κάθε πολίτη, είναι η συνέπεια απέναντί του.

Αναφορικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη, η κυρία Ιουλία Τσέτη τόνισε τη σημασία της, αναδεικνύοντάς την σε κρίσιμο επιταχυντή των προσπαθειών που καταβάλλονται στον τομέα της υγείας εν γένει και σημειώνοντας τις ευκαιρίες που δημιουργεί.

Δεν παρέλειψε, δε, να αναφερθεί στην ανάγκη ενίσχυσης και ενδυνάμωσης του πρωτογενούς τομέα, υπογραμμίζοντας τη ζωτική του σημασία. Για τα φάρμακα και τα τρόφιμα η Ευρώπη πρέπει να βρει τρόπους να παράγονται εντός της περιμέτρου της προκειμένου να «είμαστε αυτάρκεις και αυτοδύναμοι», τόνισε η κυρία Ιουλία Τσέτη.