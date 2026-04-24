ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Ζαχαράκη: Στόχος η δημιουργία νέων φοιτητικών εστιών

Στις Πανελλαδικές εξετάσεις που πια βρίσκονται σε «απόσταση αναπνοής», το μείζον ζήτημα της φοιτητικής στέγης, αλλά και το ψηφιακό φροντιστήριο, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο ΟΤ Delphi Economic Forum XI και στον δημοσιογράφο Γιάννη Αγουρίδη.

Ζαχαράκη: Οι Πανελλαδικές, η αρχής μιας διαδρομής

Με την ευχή όλοι οι υποψήφιοι να έχουν μία πολύ καλή πορεία στις Πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν στις 29 Μαϊου και έως τότε προέτρεψε να κάνουν χρήση του ψηφιακού φροντιστηρίου, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι αυτές είναι «η αρχή μιας διαδρομής».

Ειδικά για το ψηφιακό φροντιστήριο σημείωσε ότι σε σχέση με το 2025 καταγράφεται μία αύξηση της τάξης του 25% στην παρακολούθηση από παιδιά της τρίτης Λυκείου, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Κύπρου, σημειώνοντας ότι «προσφέρεται υψηλού επιπέδου περιεχόμενο.

Μέσω του ψηφιακού φροντιστηρίου, το οποίο παρακολουθούν πάνω από 128.000 μαθητές, τόνισε ότι προσφέρεται «ισότητα ευκαιριών σε όλα τα παιδιά στη διεκδίκηση του ονείρου».

Από τον Σεπτέμβριο του 2027 το ψηφιακό φροντιστήριο θα δίνεται το live και για α’ και β’ Λυκείου.

Η φοιτητική στέγη

Για το φλέγον ζήτημα της φοιτητικής στέγης η κυρία Ζαχαράκη ανέφερε ότι είναι σημαντικό η η χώρα να ανανεώσει τις φοιτητικές της εστίες, αναγνωρίζοντας ότι το ζήτημα είναι ένα από τα σημαντικότερα που απασχολεί την ελληνική οικογένεια, η οποία ήδη έχει επιβαρυνθεί για την εισαγωγή των παιδιών στο πανεπιστήμιο.

«Εχουμε κάνει, είπε μεγάλη προσπάθεια, όπως στην Ξάνθη», είπε και σημείωσε πως μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ΣΔΙΤ ήδη στην Κρήτη κατασκευάζοντα νέες κλίνες σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο.

Όπως είπε θα έχουμε 9.000 κλίνες στα περιφερειακά πανεπιστήμια τα επόμενα χρόνια και στόχος είναι τα πανεπιστήμια να ανακαινίσουν υφιστάμενες εστίες και να αποκτήσουν νέες.

Σε ότι αφορά στην Αθήνα, είπε πως ήδη έχουμε ανάδοχο για την ανακαίνιση της φοιτητικής εστίας στην Πατησίων, προσθέτοντας πως εστίες πρόκειται να αποκτήσουν το Πάντειο αλλά και το Πανεπιστήριο Πειραιώς.

Επίσης, σημείωσε ότι το 2019 ο προϋπολογισμός για επίδομα φοιτητικής στέγης ήταν 40 εκατ. ευρώ και φέτος ανήλθε στα 90 εκατ. ευρώ.

Τέλος, σε σχέση με το Εθνικό Απολυτήριο ανέφερε ότι επ’ αυτού εργάζεται συστηματικά πολυμελής επιτροπή, με στόχο να παραδώσει το πορισμά της έως το τέλος Νοεμβρίου.