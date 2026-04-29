Πόλεμος στο Ιράν: Οι αμερικανικές εταιρείες δείχνουν ανθεκτικότητα

Παρά τις διαφορετικές εκτιμήσεις σε διαφορετικούς κλάδους, ο πόλεμος στο Ιράν επηρεάζει τις αμερικανικές επιχειρήσεις σε μικρό ή μεγάλο βαθμό

World 29.04.2026, 23:00
Πόλεμος στο Ιράν: Οι αμερικανικές εταιρείες δείχνουν ανθεκτικότητα
Προσπάθειες για να καθησυχάσουν τους επενδυτές ότι μπορούν να αντέξουν τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, καταβάλουν κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες, από τη General Motors (GM) έως την Coca-Cola, καθώς η ραγδαία αύξηση του κόστους καυσίμων και συσκευασίας απειλεί τα περιθώρια κέρδους.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί από την έναρξη της σύγκρουσης, οδηγώντας σε αύξηση του κόστους των πρώτων υλών σε όλους τους κλάδους που ήδη πιέζονται από τους αμερικανικούς δασμούς. Η αύξηση αυτή αναγκάζει τις εταιρείες να εξετάσουν το ενδεχόμενο αύξησης των τιμών, σε μια περίοδο που οι καταναλωτές δείχνουν σημάδια πίεσης.

Από ανασκόπηση του Reuters σχετικά με τις δηλώσεις εταιρειών από την έναρξη του πολέμου προέκυψε ότι 24 εταιρείες έχουν αποσύρει ή μειώσει τις προβλέψεις τους, 35 έχουν προαναγγείλει αυξήσεις τιμών και άλλες 35 έχουν προειδοποιήσει για οικονομικό πλήγμα.

Ωστόσο, αρκετά στελέχη εξέφρασαν την Τρίτη την αισιοδοξία τους, βασιζόμενοι σε μέτρα αντιστάθμισης κινδύνου, προγενέστερες συμβάσεις αγοράς, ανθεκτική ζήτηση ή την ικανότητα να αντισταθμίσουν τα κόστη αλλού.

Ανθεκτική ζήτηση για την Coca Cola

Η Coca-Cola ήταν μεταξύ των μεγάλων εταιρειών που εξέφρασαν αισιοδοξία, στοιχηματίζοντας στην ανθεκτική ζήτηση για τα αναψυκτικά της, με τον οικονομικό διευθυντή  Τζον Μέρφι να δηλώνει ότι η εταιρεία, όπως και η PepsiCo, είχε εξασφαλίσει χαμηλότερες τιμές πριν από την έναρξη της τρέχουσας αναταραχής.

Ο γίγαντας των ποτών εξακολουθεί να αντιμετωπίζει υψηλότερο κόστος συσκευασίας από πλαστικό και αλουμίνιο για ορισμένα τελικά προϊόντα. Ο Μέρφι δήλωσε ότι η εταιρεία «συνεργάζεται στενά με τους εταίρους εμφιάλωσης για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της κατάστασης… στη Μέση Ανατολή».
Μέρος αυτής  της αισιοδοξιας έχει μεταδοθεί και στη Wall Street, αναφέρει το Reuters.

Οι αναλυτές αύξησαν τις προσδοκίες για την αύξηση των κερδών του S&P 500 για το πρώτο τρίμηνο στο 16,1% στις 24 Απριλίου από 14,3% στις 27 Φεβρουαρίου, πριν από την έναρξη του πολέμου, αν και αυτό οφείλεται κυρίως στις ισχυρές προβλέψεις των εταιρειών τεχνολογίας και ενέργειας, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

«Ήταν μια εξαιρετικά ισχυρή περίοδος κερδών», δήλωσε ο Ντέιβιντ Μόρισον, ανώτερος αναλυτής αγοράς της Trade Nation, σημειώνοντας ότι τα αισιόδοξα μηνύματα από τους οικονομικούς διευθυντές και τους διευθύνοντες συμβούλους ήταν απαραίτητα.
«Αν δεν ακούγονται τόσο αισιόδοξοι και αρχίσουν να αναφέρουν υψηλότερο κόστος ενέργειας ή τον πόλεμο με το Ιράν ή οτιδήποτε άλλο, η αγορά βρίσκεται σε μια διάθεση και σε ένα επίπεδο όπου αυτές οι μετοχές θα μπορούσαν να τιμωρηθούν αρκετά σοβαρά».

Ο πόλεμος στο Ιράν σήμανε την άνοδο των τιμών

Ορισμένες εταιρείες, όπως η United Parcel Service (UPS), διατηρούν μια πιο επιφυλακτική στάση, επαναλαμβάνοντας τον στόχο τους για τα έσοδα ολόκληρου του έτους, αλλά προειδοποιώντας επίσης ότι η ραγδαία άνοδος των τιμών των καυσίμων θα μπορούσε τελικά να περιορίσει τη ζήτηση.
«Είναι νωρίς μέσα στο έτος και υπάρχει πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι υψηλές τιμές της βενζίνης ενδέχεται να επηρεάσουν τη ζήτηση προς το τέλος του έτους», δήλωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της UPS, Carol Tome.

Η διακύμανση της τιμής του πετρελαίου Brent

Άλλες εταιρείες, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία του Ντιτρόιτ General Motors (GM), έδειξαν ότι έχουν ξαναβρεθεί σε αυτή τη θέση και είναι σε καλή θέση να αντιμετωπίσουν την κρίση.
«Λειτουργούμε σαφώς σε ένα πολύ δυναμικό περιβάλλον, κάτι που δεν είναι ασυνήθιστο για αυτόν τον κλάδο», δήλωσε η CEO της GM, Μέρι Μπάρα.

Η GM δήλωσε ότι αναμένει ο πληθωρισμός στις πρώτες ύλες, τα τσιπ και την εφοδιαστική να μειώσει τα ετήσια κέρδη κατά 1,5 έως 2 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια περισσότερα από ό,τι είχε εκτιμήσει στα τέλη του περασμένου έτους, αλλά παρόλα αυτά αύξησε τις προβλέψεις της για τα κέρδη ολόκληρου του έτους, επικαλούμενη την ανθεκτική αγορά των ΗΠΑ και μια αναμενόμενη επιστροφή δασμών.

Η Procter & Gamble , αποτέλεσε μια εξαίρεση, τουλάχιστον εκτός του κλάδου των αεροπορικών εταιρειών, καθώς ο παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των καταναλωτικών αγαθών προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα για απώλεια περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στα κέρδη του οικονομικού έτους 2027 λόγω της ραγδαίας ανόδου της τιμής του πετρελαίου.

Το κόστος των αεροπορικών καυσίμων

Οι αεροπορικές εταιρείες παραμένουν οι πιο εκτεθειμένες, με τις τιμές των καυσίμων να έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από τα τέλη Φεβρουαρίου, εγκλωβίζοντας τις αεροπορικές εταιρείες μεταξύ του αυξανόμενου κόστους και των προπωλημένων εισιτηρίων.

Η JetBlue Airways σχεδιάζει να επιβραδύνει τις προσλήψεις, να μειώσει τη μεταφορική ικανότητα και να αυξήσει τις τιμές των εισιτηρίων, προκειμένου να μετριάσει το πλήγμα, μετά την ανακοίνωση μεγαλύτερων ζημιών για το πρώτο τρίμηνο, οι οποίες απειλούν να ανατρέψουν την πορεία ανάκαμψής της.

Ωστόσο, ο κίνδυνος μεγαλύτερης πτώσης των περιθωρίων κέρδους και ο περιορισμός του ποσού των δαπανών που μπορούν να μετακυληθούν στους καταναλωτές είναι μεγάλοι.
«Εάν οι τιμές της ενέργειας συνεχίσουν να αυξάνονται, ουσιαστικά, κάθε τομέας της οικονομίας θα επηρεαστεί. Το κόστος παραγωγής των αγαθών αυξάνεται, και αυτό σημαίνει υψηλότερο πληθωρισμό που μετακυλίεται στον καταναλωτή, και αυτό σημαίνει, λιγότερο ισχυρή καταναλωτική δύναμη», δήλωσε ο Πίτερ Καρντίλο, επικεφαλής οικονομολόγος αγοράς στη Spartan Capital Securities στη Νέα Υόρκη.

«Με άλλα λόγια, (οι καταναλωτές) περιορίζουν τις δαπάνες τους.»

