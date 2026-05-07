Fitch: Αρνητική στα οριζόντια μέτρα στήριξης στην Ευρώπη – Η εξαίρεση της Ελλάδας

Τα μέτρα στήριξης που έχουν λάβει οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για να προστατεύσουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις από τις υψηλές τιμές της ενέργειας θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά τους, σε περίπτωση αυξηθούν, δήλωσε την Πέμπτη ένας ανώτερος αναλυτής της Fitch Ratings.

Μέχρι στιγμής, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν διαθέσει πολύ μικρότερο ποσό για μέτρα στήριξης από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν σε σύγκριση με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Ωστόσο, έχουν επικεντρωθεί σε μέτρα γενικής εφαρμογής, όπως μειώσεις στους φόρους καυσίμων, ενώ οι οικονομολόγοι έχουν προειδοποιήσει ότι θα έπρεπε να εστιάσουν σε στοχευμένα μέτρα – όπως αυτά που επικεντρώνονται στα νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα – δεδομένου του ήδη πιεσμένου προϋπολογισμού τους.

Τι αναφέρει το στέλεχος της Fitch

Ο Federico Barriga-Salazar, επικεφαλής των αξιολογήσεων δημοσίου χρέους της Δυτικής Ευρώπης στον οίκο αξιολόγησης, δήλωσε σε ένα διαδικτυακό σεμινάριο ότι τα μέτρα μέχρι στιγμής ήταν «ελάχιστα», κυμαινόμενα από 0,3% του ΑΕΠ στην Ισπανία έως λιγότερο από 0,01% του ΑΕΠ στη Γαλλία και τη Βρετανία, αντανακλώντας τους πιο περιορισμένους προϋπολογισμούς στις τελευταίες χώρες.

Οι κίνδυνοι για τις προοπτικές στον τομέα της ενέργειας σημαίνουν ότι ορισμένες χώρες θα μπορούσαν ενδεχομένως να παράσχουν περισσότερη στήριξη στο μέλλον, πρόσθεσε.

«Δυστυχώς, μέχρι αυτό το στάδιο, τα περισσότερα από αυτά (τα μέτρα) δεν ήταν στοχευμένα. Η μόνη χώρα που έχει πραγματικά εφαρμόσει στοχευμένα μέτρα είναι η Ελλάδα», δήλωσε ο Barriga-Salazar.

Και συμπλήρωσε: «Αυτό θα μπορούσε φυσικά να έχει ορισμένες σημαντικές συνέπειες, μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις, στα δημόσια οικονομικά, εάν το εύρος αυτών των μέτρων αυξηθεί».