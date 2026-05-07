Γερμανία: Ο πόλεμος ψαλιδίζει τα φορολογικά έσοδα – Απώλειες 52 δισ. ως το 2030

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Λιγότερα κατά 50 δισ. ευρώ θα διαμορφωθούν τα φορολογικά έσοδα στη Γερμανία έως το 2030 σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις του Οκτωβρίου, καθώς η κυβέρνηση απέδωσε την ευθύνη στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν.

Η πρόβλεψη δείχνει ότι τα ομοσπονδιακά φορολογικά έσοδα για το τρέχον έτος θα φτάσουν τα 382,1 δισ.ευρώ, ή 9,9 δισεκατομμύρια ευρώ χαμηλότερα από την προηγούμενη εκτίμηση που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο, ανέφερε το υπουργείο Οικονομικών. Η σωρευτική μείωση κατά τα επόμενα τέσσερα χρόνια προβλέπεται να ανέλθει σε 52,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

«Η σημερινή πρόβλεψη για τα φορολογικά έσοδα δείχνει πόσο μας βλάπτει οικονομικά ο πόλεμος στο Ιράν», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπεϊλ. «Ο απερίσκεπτος πόλεμος του Τραμπ και το παγκόσμιο σοκ στις τιμές της ενέργειας που προκύπτει, προς το παρόν, επιβραδύνουν τη θετική οικονομική δυναμική» αναφέρει η ανακοίνωση.

Χαμηλώνει ο πήχης για το ΑΕΠ

Τα στοιχεία σκιαγραφούν μια ζοφερή εικόνα για τον συνασπισμό του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς σε μια δύσκολη στιγμή. Αντιμέτωποι με μια εύθραυστη οικονομία, οι αξιωματούχοι βρίσκονται υπό πίεση να αναζωογονήσουν την ανάπτυξη, να προωθήσουν εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και να κλείσουν τα διευρυνόμενα κενά στον προϋπολογισμό τα επόμενα χρόνια.

Οι ενημερωμένες προβλέψεις ασκούν πίεση σε έναν ήδη πιεσμένο προϋπολογισμό. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ελλείμματα περίπου 30 δισ. ευρώ το 2028, απαιτώντας περικοπές δαπανών και μεταρρυθμίσεις.

Η εκτίμηση βασίζεται στις τελευταίες μακροοικονομικές προβλέψεις της κυβέρνησης, οι οποίες προβλέπουν αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,5% το 2026 – το μισό από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως – και 1% το επόμενο έτος.

Η Γερμανία δημοσιεύει επίσημες εκτιμήσεις φορολογικών εσόδων δύο φορές το χρόνο, τον Μάιο και τον Οκτώβριο, οι οποίες χρησιμεύουν ως βασική βάση για τον σχεδιασμό του προϋπολογισμού σε ομοσπονδιακό και περιφερειακό επίπεδο.